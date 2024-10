Americký režisér Aaron Kaufman známy najmä vďaka filmu Superpower zomrel vo veku 51 rokov

21.10.2024 (SITA.sk) - Americký režisér Aaron Kaufman, ktorý je vari najviac známy vďaka dokumentárnemu filmu Superpower (Veľmoc) o vojne na Ukrajine, zomrel vo veku 51 rokov. Kaufman zomrel vo štvrtok v Las Vegas. Časopisu The Hollywood Reporter to v nedeľu povedal filmový producent Chad Verdi. Pravdepodobnou príčinou úmrtia umelca bol srdcový infarkt.Film Superpower, ktorý Kaufman režíroval spolu so Seanom Pannom, bol nominovaný na cenu Emmy. Kaufman sa narodil na Long Islande v štáte New York. Pracoval pre spoločnosť Palm Pictures a po roku 2000 založil vlastnú produkčnú spoločnosť Barbarian Films.Aaron Kaufman po sebe zanechal tri deti a partnerku Keu.