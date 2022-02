Americký „Super Mario“ Hamilton zaujal na ZOH v Pekingu farebnými topánkami

Zaujal topánkami

10.2.2022 (Webnoviny.sk) - Najznámejší americký hráč curlingu Matt Hamilton si do dejiska zimných hier v Pekingu zobral topánky, ktoré doslova vyrážajú dych.V roku 2018 v olympijskom Pjongčangu zaujal červenou šiltovkou a fúzmi pripomínajúc legendárnu hernú postavičku Super Maria. Napokon mu to prinieslo šťastie a Američania získali vôbec prvú zlatú medailu v curlingu.Po štyroch rokoch je módna ikona medzi curlermi opäť na scéne. Vlasatý a fúzatý Američan tentokrát zaujal aj topánkami, ktoré hrajú všetkými farbami. "Divoké a bláznivé a najmä perfektné topánky pre chlapa ako som ja," vysvetľoval svoj módny doplnok Hamilton.Ide o limitovanú edíciu značky Nike od amerického "skejtera" Paula Rodrigueza. "Najprv som si o nich myslel, že sú aj sladké, ale oni sú len farebne divoké," doplnil 32-ročný extravagantný Američan.Aby špeciálne topánky spĺňali parametre curlingovej obuvi, museli ich upraviť. Na jednej je pripevnený posúvač pre kĺzavý pohyb a na druhej je drsná podrážka, ktorá zabraňuje pošmyknutiu.Špeciálne topánky Hamiltona vo štvrtok výsledkovo potešili iba raz. V úvodnom zápase turnaja zdolali obhajcovia titulu Rusov 9:3, ale potom v repríze finále zo ZOH 2018 prehrali so Švédmi 4:7.