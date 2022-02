Slováci proti Fínom doplatili najmä na chyby v obrane, najlepší bol útok so Slafkovským (foto)

Trest za každú chybu

Pochvala pre štvrtý útok

Treba si pozrieť chyby

10.2.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenskí hokejisti vo svojom úvodnom vystúpení na ZOH 2022 proti Fínom herne nesklamali. V National Indoor Stadium v čínskom Pekingu súpera prestrieľali 33:30 v pokusoch na bránku, ale doplatili na nepremieňanie šancí a najmä na chyby v obrane, ktoré skúsení hráči súpera bez problémov trestali.A hoci Slováci po zásahu ich najmladšieho útočníka Juraja Slafkovského už v 6. min nečakane viedli, do konca prvej tretiny ešte trikrát inkasovali. Za chrbátom brankára Branislava Konráda skončili až tri puky z prvých piatich striel, ktoré na neho smerovali."Nehrali sme zle, ale Fíni nás trestali za každú chybu. Hneď pri ich prvom góle to bolo po chybe v strednom pásme. Zo začiatku sme boli lepší aj aktívnejší, ale Fíni dnes dávali góly. Je pravda, že nám nešli presilovky. V hre piatich proti trom sme mohli dať na 2:1, ale gól sme nestrelili," zhodnotil Andrej Podkonický, jeden z asistentov trénera SR Craiga Ramsayho, pre RTVS.Zrejme najlepší výkon zo slovenského tímu podali hráči štvrtého útoku na centri s Milošom Romanom a na krídlach s Jurajom Slafkovským a Pavlom Regendom.Spolu si zapísali štyri kanadské body a mladík Slafkovský sa vo veku 17 rokov, 10 mesiacov a 11 dní stal najmladším strelcom mužského olympijského turnaja od zásahu Američana Eda Olczyka ešte v Sarajeve 1984. Skúseného fínskeho brankára Harri Säteriho prekonal dokonca dvakrát."Dobre pracujú na tréningoch a v zápasoch hrajú jednoduchý a rýchly hokej. Vedia sa udržať na puku, všetko dávajú na bránku a majú výborný forčeking, kde vedia používať hokejky," pochválil Podkonický mladíkov zo štvrtého útoku."Hovorili sme si v šatni, že musíme hrať jednoducho, byť dobrí v napádaní a udržať sa na puku. Zároveň keď sa naskytne príležitosť, snažiť sa to využiť čo najviac," pridal postreh Miloš Roman, ktorý asistoval pri prvom góle Slafkovského.Podľa slov 22-ročného útočníka českého majstrovského Třinca sa treba do ďalších zápasov poučiť z chýb, ktoré Slováci urobili v zápase proti Fínom. Už v piatok 11. 2. nastúpia Ramsayho zverenci v druhom zápase C-skupiny od 9.40 h v Pekingu proti Švédom."Bude to veľmi podobné ako s Fínmi. Budú sa dohrávať súboje a bude to veľmi fyzický zápas najmä o korčuľovaní. Treba byť pripravený na to, aby sme vyhrávali osobné súboje," podotkol Roman."Treba si pozrieť chyby, ktoré sme urobili, ale stavať treba na tom dobrom. Mali sme tlak, dokázali sme si vytvoriť šance, polovicu zápasu sme boli v obrannom pásme Fínov. Samozrejme, treba strieľať góly, ale musíme zlepšiť najmä hru v obrane," doplnil asistent Podkonický pred súbojom so Švédmi pre RTVS.