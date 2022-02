Mladučká Kimová predviedla na U-rampe bezkonkurenčne najlepší výkon, na ZOH obhájila zlato

Víťazska sa nevyhla pádom

Komplikovaný skok nedala

10.2.2022 (Webnoviny.sk) - Americká snowbordistka Chloe Kimová obhájila v Pekingu olympijské zlato v skokoch na U-rampe. Dvadsaťjedenročná favoritka rozhodla o víťazstve hneď v prvej z troch finálových jázd.Od rozhodcov získala rovných 94 bodov a stala prvou snowbordistkou, ktorá úspešne obhájila zlato. Na striebornú pozíciu odsunula Španielku Queralt Castelletovú s 90,25 bodu a na bronzovú Japonku Senu Tomitovú (88,25).Dvojnásobná majsterka sveta na ceste za druhým olympijským zlatom demonštrovala svoju silu hneď v prvej finálovej jazde. Predviedla skoky s rotáciou 1080 stupňov frontside i backside a dostala vysoké body. V ďalších dvoch jazdách sa pokúšala svoje hodnotenie ešte vylepšiť, ale po pádoch ani jednu nedokončila, čo ju nakoniec mrzieť nemuselo.Stále iba 21-ročná vychádzajúca hviezda skokov na U-rampe predtým pokazila takmer každú tréningovú jazdu. "Bol to môj najhorší tréningový rozjazd v živote. Vedela som však, že nechcem podľahnúť akémukoľvek tlaku," opatrne zhodnotila Američanka.Svojim emóciám dokázala odolať a výsledok prišiel prakticky okamžite. "Prvá jazda dopadla tak výborne, že sa mi otvorili nové možnosti skúšať niečo nové," s úsmevom pokračovala Kimová.V ďalších dvoch jazdách sa pokúsila skočiť Double Mctwist 1260, no nepodarilo sa jej to. "Nedávno som sa tento skok naučila, na takejto U-rampe som to ešte neskúšala. Nevyšlo mi to, nevadí," povedala iba 160 cm vysoká Američanka s juhokórejskými koreňmi.Horské stredisko Čang-ťia-kcho u opäť napísalo zaujímavý príbeh a novopečená zlatá medailistka má dôvody na rozdávanie širokých úsmevov."Je to neskutočný pocit, štyri roky som drela, aby som sa sem vrátila a opäť zvíťazila. Som na seba hrdá a ďakujem každému, kto ma podporoval," zakončila Chloe.