|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 2.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Dnes je Pamiatka zosnulých
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
02. novembra 2025
Americký útok na údajnú loď pašerákov drog v Karibiku zabil troch ľudí
Tagy: Karibik
Americký útok na loď, ktorá podľa Washingtonu pašovala drogy, zabil v sobotu troch ľudí. Oznámil to šéf Pentagonu Pete ...
Zdieľať
2.11.2025 (SITA.sk) - Americký útok na loď, ktorá podľa Washingtonu pašovala drogy, zabil v sobotu troch ľudí. Oznámil to šéf Pentagonu Pete Hegseth.
Americké útoky na pašerácke lode v Karibiku a Tichomorí si v ostatných týždňoch vyžiadali životy najmenej 65 ľudí, čo vyvolalo kritiku zo strany vlád v regióne.
Najnovší útok zasiahol „ďalšiu loď obchodujúcu s drogami... v Karibiku,“ napísal Hegseth na sociálnych sieťach. „O tejto lodi - ako o KAŽDEJ INEJ - naše spravodajské služby vedeli, že sa podieľala na nelegálnom pašovaní drog,“ uviedol. „Počas útoku, ktorý sa uskutočnil v medzinárodných vodách, boli na palube lode traja narkoteroristi. Všetci traja teroristi boli zabití," dodal.
Odborníci tvrdia, že útoky, ktoré sa začali začiatkom septembra, sa rovnajú mimosúdnym popravám, aj keď sú zamerané na známych obchodníkov s drogami.
Organizácia Spojených národov v piatok vyzvala Washington, aby tieto útoky zastavil. Hegseth však povedal, že Washington bude obchodníkov s drogami naďalej „prenasledovať... a zabíjať“.
Zdroj: SITA.sk - Americký útok na údajnú loď pašerákov drog v Karibiku zabil troch ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
Americké útoky na pašerácke lode v Karibiku a Tichomorí si v ostatných týždňoch vyžiadali životy najmenej 65 ľudí, čo vyvolalo kritiku zo strany vlád v regióne.
Najnovší útok zasiahol „ďalšiu loď obchodujúcu s drogami... v Karibiku,“ napísal Hegseth na sociálnych sieťach. „O tejto lodi - ako o KAŽDEJ INEJ - naše spravodajské služby vedeli, že sa podieľala na nelegálnom pašovaní drog,“ uviedol. „Počas útoku, ktorý sa uskutočnil v medzinárodných vodách, boli na palube lode traja narkoteroristi. Všetci traja teroristi boli zabití," dodal.
Odborníci tvrdia, že útoky, ktoré sa začali začiatkom septembra, sa rovnajú mimosúdnym popravám, aj keď sú zamerané na známych obchodníkov s drogami.
Organizácia Spojených národov v piatok vyzvala Washington, aby tieto útoky zastavil. Hegseth však povedal, že Washington bude obchodníkov s drogami naďalej „prenasledovať... a zabíjať“.
Zdroj: SITA.sk - Americký útok na údajnú loď pašerákov drog v Karibiku zabil troch ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Karibik
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Polícia odvrátila džihádistický útok v Berlíne
Polícia odvrátila džihádistický útok v Berlíne
<< predchádzajúci článok
Vládna kríza na obzore? Takáč odmieta hlasovanie o dôvere, Stohlová ho obviňuje zo zbabelosti
Vládna kríza na obzore? Takáč odmieta hlasovanie o dôvere, Stohlová ho obviňuje zo zbabelosti