 24hod.sk    Z domova

02. novembra 2025

Vládna kríza na obzore? Takáč odmieta hlasovanie o dôvere, Stohlová ho obviňuje zo zbabelosti


Tagy: diskusná relácia V politike Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Odvolanie ministra Opozícia vyslovenie nedôvery vláde

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD) si nemyslí, že by bolo potrebné, aby kabinet



653255136e1be528751164 676x451 2.11.2025 (SITA.sk) - Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD) si nemyslí, že by bolo potrebné, aby kabinet Roberta Fica mal povinnosť požiadať o vyslovenie dôvery vláde po prekročení dlhových limitov. „To neviem, či je potrebné kvôli tomu, že bol schválený rozpočet. Toto asi nebude, to je vyriešené tým, že rozpočet bol schválený do novembrového termínu,“ uviedol Takáč v diskusii v relácii V politike na TA3.


Podľa poslankyne Národnej rady SR Tamary Stohlovej (Progresívne Slovensko) je však ústavná povinnosť vlády jednoznačná. „Kto si ctí ústavu, vie, že vyslovenie dôvery má prebehnúť bezodkladne. Táto koalícia sa však bojí zodpovedať, bojí sa vysvetľovať svoje prešľapy a kauzy. Je to vláda zbabelcov,“ vyhlásila.

Takáč oponoval, že kabinet plní programové vyhlásenie vlády a opozícia podľa neho umelo vytvára konflikty. „Najlepšie by bolo, keby ste stiahli všetky návrhy na odvolanie ministrov. Na to neexistujú dôvody. Viem, že ste nešťastní, že stále fungujeme, ale musíte si počkať na riadne voľby,“ reagoval minister.

V súvislosti s návrhmi na odvolanie členov vlády Stohlová vyzvala, aby sa im umožnilo zodpovedať sa za ich činnosť. „Ide o stovky miliónov eur, pri záchrankovom tendri dokonca o miliardy. Očakávam, že k tomu dôjde pri najbližšej možnej príležitosti,“ povedala. Takáč uviedol, že ak by bol poslancom, otvoril by rozpravu spoločne pre všetky návrhy, aby „sa opozícia mohla vyrozprávať“, no zdôraznil, že väčšina výhrad je podľa neho „úplný nezmysel“.


Zdroj: SITA.sk - Vládna kríza na obzore? Takáč odmieta hlasovanie o dôvere, Stohlová ho obviňuje zo zbabelosti © SITA Všetky práva vyhradené.

