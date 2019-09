Dve rakety dopadli do blízkosti veľvyslanectva USA v Bagdade

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bagdad 24. septembra (TASR) - Dve rakety dopadli v noci na utorok vedľa veľvyslanectva USA v irackej metropole Bagdad a zahraniční diplomati hlásili, že sa opakovane rozozvučali poplašné sirény. Tlačovej agentúre AFP to uviedli bezpečnostné zdroje.K najnovšiemu útoku v prísne stráženej Zelenej zóne, kde sa nachádzajú zahraničné ambasády a budovy irackej vlády, došlo v čase zvýšeného napätia medzi dvoma hlavnými spojencami Bagdadu, Teheránom a Washingtonom.Zahraničný bezpečnostný zdroj vo vnútri Zelenej zóny povedal, že obe rakety dopadli do blízkosti americkej ambasády a tretia do rieky Tigris, na ktorú je z amerického veľvyslanectva dobrý výhľad.spresnil zdroj pre AFP.Iracký bezpečnostný zdroj potvrdil agentúre AFP, že najmenej jedna raketa typu kaťuša zasiahla krátko pred pondelkovou polnocou pozemok ambasády a zistilo sa, že bola vypálená z oblasti južne od Bagdadu, ktorú ovládajú iracké polovojenské sily blízke Iránu.Podľa irackej armády dve strely zasiahli okraj Zelenej zóny.Žiadny zo zdrojov sa nezmienil o obetiach a k útokom sa neprihlásila žiadna skupina.Zahraničné diplomatické zdroje zo spomínanej Zelenej zóny povedali, že počas noci sa dvakrát rozozvučali sirény americkej ambasády.