Americký vojak Gordon Black, ktorého zatkli v ruskom Vladivostoku, zostáva vo vyšetrovacej väzbe

Vinu vraj priznal a spolupracuje

Zadržiavajú viacero Američanov

24.5.2024 (SITA.sk) - Americký vojak, ktorého začiatkom mesiaca zatkli v ruskom Vladivostoku pre krádež, musí zostať vo väzbe. Ruská štátna tlačová agentúra RIA Novosti v piatok informovala, že Gordon Black neuspel s jeho odvolaním a vo vyšetrovacej väzbe bude najmenej do 2. júla.Niekoľkí americkí predstavitelia začiatkom mája uviedli, že 34-ročný štábny seržant bol umiestnený v Južnej Kórei a bol v procese návratu domov do Fort Cavazos v Texase.Namiesto toho Black, ktorý je ženatý, podľa nich odcestoval do Ruska za dlhoročnou priateľkou.Zadržali ho vo Vladivostoku, významnom vojenskom a komerčnom tichomorskom prístave na ruskom Ďalekom východe, a obvinili ho z toho, že ju okradol.Podľa RIA Novosti, ktorá citovala miestnu políciu, Black priznal vinu a spolupracuje s vyšetrovateľmi.Blackovo zatknutie ešte viac komplikuje vzťahy USA s Ruskom, ktoré sú na pozadí ruskej vojny na Ukrajine čoraz napätejšie.V Rusku zadržiavajú viacero Američanov. Medzi nimi sú napríklad bývalý príslušník námornej pechoty Paul Whelan a reportér novín Wall Street Journal Evan Gershkovich , ktorí sú obvinení zo špionáže