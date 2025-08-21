Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

21. augusta 2025

Americký vojak, vnuci či prísľuby vysokých ziskov. Podvody na dôchodcoch lámu rekordy – VIDEO


Tagy: Dôchodcovia Dôchodcovia na Slovensku Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister vnútra SR Podvod Polícia Seniori

Pokým v roku 2024 zaznamenala polícia 125 podvodov na senioroch pri celkovej škode 1,5 milióna eur, za prvú polovicu tohto roku evidujú už 96 prípadov so škodou viac ako jeden milión eur. ...



dochodkyna 1 676x451 21.8.2025 (SITA.sk) - Pokým v roku 2024 zaznamenala polícia 125 podvodov na senioroch pri celkovej škode 1,5 milióna eur, za prvú polovicu tohto roku evidujú už 96 prípadov so škodou viac ako jeden milión eur. Na štvrtkovej tlačovej konferencii to povedal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).

Americký vojak


Podvodníci sa pritom podľa ministra často vydávajú za vnukov, ale aj policajtov alebo odborníkov Národnej banky Slovenska. Pokiaľ ide o fingovaných rodinných príslušníkov, tí sa snažia od dôchodcov vylákať peniaze pod zámienkou, že sa sali obeťou nehody, alebo ju spôsobili a potrebujú sa „vykúpi" od polície, aby nešli do väzby.
Druhým najčastejším je 'americký vojak' a tento podvod je zameraný na ženy v zrelšom veku, ktoré sa nechajú oklamať často fiktívnymi profilmi na sociálnych sieťach.

— Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD)

Investičný podvod


Ďalším druhom podvodu je podľa Šutaja Eštoka investičný podvod. „Rôzne falošné burzy, investovanie do kryptomeny s prísľubom vysokého zisku," vysvetlil minister vnútra. Ako ďalej zdôraznil, v roku 2025 sú fenoménom falošní policajti a odborníci NBS, ktorí sa preukazujú falošnými preukazmi.

„Ich zámerom je najčastejšie cez rôzne komunikačné platformy zasielať rôzne falošné preukazy a tvrdia našim seniorom, že ich bankové účty boli napadnuté," vysvetlil Šutaj Eštok s tým, že podvodníci obete vyzvú, aby si vybrali peniaze a odovzdali im ich „Dokonca niektorí z nich ich aj presviedčajú, aby si vzali úver," zdôraznil minister.

Dôležité rady pre seniorov


Šéf rezortu vnútra v tejto súvislosti vyzval seniorov, aby nikdy nevyberali peniaze na žiadosť cudzieho človeka a rovnako aby cudzím ľuďom neposkytovali pin-kód, číslo účtu alebo osobné údaje. „Polícia ani Národná banka Slovenska nežiadajú nikdy hotovosť, ani prevod na účet, či odovzdávanie ich úspor," zdôraznil Šutaj Eštok.

Tiež na dôchodcov apeloval, aby si tvrdenia, žer ich vnuk mal nehodu, overili u iných rodinných príslušníkov. „Ak vám niekto tvrdí, že je pracovníkom elektrární, plynární, či pošty a žiada od vás hotovosť, okamžite v tomto prípade volajte 158 a kontaktujte políciu," vyzval minister vnútra.


Zdroj: SITA.sk - Americký vojak, vnuci či prísľuby vysokých ziskov. Podvody na dôchodcoch lámu rekordy – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.


