21. augusta 2025
Šéf maďarskej diplomacie vyhlásil, že Budapešť je pripravená hostiť mierové rozhovory o Ukrajine
Zdieľať
21.8.2025 (SITA.sk) - Maďarsko, ktorí je najbližším spojencom Moskvy a Donalda Trumpa v Európskej únii, vyhlásilo, že je pripravené hostiť rozhovory o mieri na Ukrajine. Budapešť bola spomínaná ako jedno z miest, kde by sa pod vedením USA mohli konať rokovania o ukončení vojny, ale vzťahy medzi Ukrajinou a maďarským premiérom Viktorom Orbánom sú napäté.
„Pre takéto mierové rozhovory zabezpečíme vhodné, spravodlivé a bezpečné podmienky,“ povedal minister zahraničných vecí Peter Szijjártó pre provládnu sociálnu sieť. „Nepoznám dnes žiadneho európskeho politika okrem Viktora Orbána, ktorý by sa mohol rovnocenne rozprávať s Donaldom Trumpom a Vladimirom Putinom,“ dodal.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok povedal, že možnými miestami pre mierové rozhovory sú Švajčiarsko, Rakúsko a Turecko, pričom vyjadril neochotu viesť rokovania v Budapešti. Zelensky už predtým vyhlásil, že dohoda podpísaná v roku 1994 v Budapešti „nefungovala“. Podľa Budapeštianskeho memoranda sa Rusko zaviazalo rešpektovať hranice Ukrajiny výmenou za jej jadrové odzbrojenie. Dohodu podpísali aj Spojené štáty a Veľká Británia.
Zdroj: SITA.sk - Šéf maďarskej diplomacie vyhlásil, že Budapešť je pripravená hostiť mierové rozhovory o Ukrajine © SITA Všetky práva vyhradené.
