Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 21.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Jana
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

21. augusta 2025

Šéf maďarskej diplomacie vyhlásil, že Budapešť je pripravená hostiť mierové rozhovory o Ukrajine


Tagy: Budapešť Mierové rokovania vojna na Ukrajine

Maďarsko, ktorí je najbližším spojencom Moskvy a Donalda Trumpa v Európskej únii, vyhlásilo, že je pripravené hostiť rozhovory o mieri na Ukrajine. Budapešť bola spomínaná ako jedno z miest, kde by sa pod ...



Zdieľať
greece_hungary_94525 1 676x451 21.8.2025 (SITA.sk) - Maďarsko, ktorí je najbližším spojencom Moskvy a Donalda Trumpa v Európskej únii, vyhlásilo, že je pripravené hostiť rozhovory o mieri na Ukrajine. Budapešť bola spomínaná ako jedno z miest, kde by sa pod vedením USA mohli konať rokovania o ukončení vojny, ale vzťahy medzi Ukrajinou a maďarským premiérom Viktorom Orbánom sú napäté.


„Pre takéto mierové rozhovory zabezpečíme vhodné, spravodlivé a bezpečné podmienky,“ povedal minister zahraničných vecí Peter Szijjártó pre provládnu sociálnu sieť. „Nepoznám dnes žiadneho európskeho politika okrem Viktora Orbána, ktorý by sa mohol rovnocenne rozprávať s Donaldom Trumpom a Vladimirom Putinom,“ dodal.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok povedal, že možnými miestami pre mierové rozhovory sú Švajčiarsko, Rakúsko a Turecko, pričom vyjadril neochotu viesť rokovania v Budapešti. Zelensky už predtým vyhlásil, že dohoda podpísaná v roku 1994 v Budapešti „nefungovala“. Podľa Budapeštianskeho memoranda sa Rusko zaviazalo rešpektovať hranice Ukrajiny výmenou za jej jadrové odzbrojenie. Dohodu podpísali aj Spojené štáty a Veľká Británia.


Zdroj: SITA.sk - Šéf maďarskej diplomacie vyhlásil, že Budapešť je pripravená hostiť mierové rozhovory o Ukrajine © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Budapešť Mierové rokovania vojna na Ukrajine
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Vo Vysokých Tatrých našli kostru človeka. Nevedia, o koho ide
<< predchádzajúci článok
Americký vojak, vnuci či prísľuby vysokých ziskov. Podvody na dôchodcoch lámu rekordy – VIDEO

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 