 24hod.sk    Tlačové správy

Kaufland spúšťa hlasovanie o K Parky: zoznam 7 víťazov má v rukách verejnosť


Zoznam víťazných lokalít, kde vďaka Kauflandu pribudnú atraktívne športoviská pre mladých, určí verejnosť. Online hlasovanie potrvá do 24. septembra 2025. Len 15 percent chlapcov a ...



foto 1 1 676x451 21.8.2025 (SITA.sk) - Zoznam víťazných lokalít, kde vďaka Kauflandu pribudnú atraktívne športoviská pre mladých, určí verejnosť. Online hlasovanie potrvá do 24. septembra 2025.


Len 15 percent chlapcov a 8 percent dievčat vo veku 15 rokov sa na Slovensku venuje fyzickej aktivite tak, ako odporúčajú odborníci. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) by sa deti a tínedžeri mali aktívne hýbať aspoň hodinu denne. Realita je však iná a mladá generácia v pohybe výrazne zaostáva. Vyplýva to aj zo Správy o mládeži, ktorú v roku 2024 zverejnilo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.

K aktívnejšiemu životnému štýlu chce Kaufland motivovať tak, že na Slovensko už päť rokov prináša projekt K Park. Naprieč regiónmi otvára moderné multifunkčné športoviská, ktoré poskytujú atraktívne, bezpečné a voľne prístupné zóny, kde mladí môžu športovať, stretávať sa s rovesníkmi a vytvárať si reálne zážitky mimo obrazoviek.

Od 21. augusta do 24. septembra 2025 prebieha hlasovanie, kde verejnosť rozhoduje, v akých mestách či mestských častiach pribudne 7 nových K Parkov. Na www.kauflandpark.sk sa do hlasovania môže zapojiť každý zaregistrovaný používateľ, pričom každý deň môže odovzdať svoj hlas.

"Záleží nám na tom, aby mladí ľudia mohli svoj voľný čas tráviť najmä pri zmysluplných aktivitách. K Parky vnímame ako priestor, ktorý prepája pohyb, komunity a možnosť byť viac offline, čo dnešná generácia detí a tínedžerov veľmi potrebuje," vysvetľuje Nikoleta Lörincová, vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.

V aktuálnom ročníku je možné hlasovať za 24 miest a mestských častí, ktoré sú podľa počtu obyvateľov rozdelené do troch kategórií, pričom v každej z nich zvíťazia dve mestá alebo mestské časti s najvyšším počtom prepočítaných hlasov. Pravidlá súťaže sú nastavené tak, aby rovnakú šancu na výhru mali veľké aj menšie mestá, výsledky verejného hlasovania sa totiž prepočítavajú podľa počtu obyvateľov. Siedmy bonusový K Park vyrastie v lokalite, ktorá získa najväčší počet hlasov.

"Veľmi nás teší, že projekt si každý rok získava na Slovensku čoraz väčšiu podporu. Aktívne sa doň zapájajú nielen samosprávy, ale aj samotní obyvatelia, s ktorými aj takýmto spôsobom môžeme verejný priestor naprieč regiónmi meniť k lepšiemu," pokračuje Nikoleta Lörincová.

Obchodný reťazec spustil projekt K Parkov v roku 2022. Odvtedy otvoril 24 športovísk po celom Slovensku od Košíc cez Sabinov, Starú Ľubovňu až po Lučenec, Brezno, Šaľu, Topoľčany či Bratislavu, z toho najnovšieho sa od 20. augusta 2025 tešia aj obyvatelia Veľkého Medera.

Súčasťou športovo-oddychových areálov sú streetballové ihrisko, lezecká stena, workoutové konštrukcie, ale aj priestor na pingpong či jazdu na skateboarde. Novinkou tohto ročníka budú aj prvky tzv. interaktívneho ihriska, ktoré návštevníkom K Parku ponúknu ešte viac možností na zábavu.

Zoznam siedmich víťazných lokalít, ktoré v hlasovaní získajú najväčšiu podporu, bude známy 25. septembra 2025. Do tohto termínu môže verejnosť rozhodnúť o tom, kde vyrastú nové priestory plné pohybu, radosti a stretnutí mladej generácie.

Viac informácií, aktuálne poradie aj podmienky hlasovania sú dostupné na www.kauflandpark.sk.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Kaufland spúšťa hlasovanie o K Parky: zoznam 7 víťazov má v rukách verejnosť © SITA Všetky práva vyhradené.

