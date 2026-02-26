|
26. februára 2026
Americký výrobca čipov Nvidia zvýšil vo 4. štvrťroku tržby medziročne o 73 % na 68 miliárd dolárov
Výsledok, ako aj výhľad na aktuálny kvartál prekonal odhady.
V porovnaní s predchádzajúcim kvartálom sa tržby zvýšili o 20 percent. Štvrťročný zisk medziročne vzrástol o 94 percent na takmer 43 miliárd dolárov. Nvidia teraz získava 91 percent tržieb z dátových centier. Tieto tržby medziročne stúpli o 75 percent.
Google, Meta či OpenAI v súčasnosti investujú stovky miliárd do rozširovania svojej AI infraštruktúry. Existujú pochybnosti o tom, či sa im masívne investície vrátia. Nvidia však z týchto výdavkov ťaží už teraz, pretože veľká časť peňazí plynie do jej čipov.
Akcie Nvidie tento rok zatiaľ prekonávajú všetkých veľkých technologických konkurentov. Od začiatku roka majú k dobru 5 percent, zatiaľ čo technologický index Nasdaq v rovnakom období klesol o 0,4 percenta.
