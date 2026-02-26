Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 26.2.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Viktor
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Ekonomika

26. februára 2026

Americký výrobca čipov Nvidia zvýšil vo 4. štvrťroku tržby medziročne o 73 % na 68 miliárd dolárov



Výsledok, ako aj výhľad na aktuálny kvartál prekonal odhady.



Zdieľať
Americký výrobca čipov Nvidia zvýšil vo 4. štvrťroku tržby medziročne o 73 % na 68 miliárd dolárov

V porovnaní s predchádzajúcim kvartálom sa tržby zvýšili o 20 percent. Štvrťročný zisk medziročne vzrástol o 94 percent na takmer 43 miliárd dolárov. Nvidia teraz získava 91 percent tržieb z dátových centier. Tieto tržby medziročne stúpli o 75 percent.

Google, Meta či OpenAI v súčasnosti investujú stovky miliárd do rozširovania svojej AI infraštruktúry. Existujú pochybnosti o tom, či sa im masívne investície vrátia. Nvidia však z týchto výdavkov ťaží už teraz, pretože veľká časť peňazí plynie do jej čipov.

Akcie Nvidie tento rok zatiaľ prekonávajú všetkých veľkých technologických konkurentov. Od začiatku roka majú k dobru 5 percent, zatiaľ čo technologický index Nasdaq v rovnakom období klesol o 0,4 percenta.


   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Ministerstvo vnútra plánuje novú súťaž, policajti a hasiči dostanú novú služobnú výstroj
<< predchádzajúci článok
Súdny proces so zdravotníkom obvineným z únosu študentky pokračuje, pojednávanie bolo opäť neverejné

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 