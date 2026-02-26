|
Štvrtok 26.2.2026
|
26. februára 2026
Súdny proces so zdravotníkom obvineným z únosu študentky pokračuje, pojednávanie bolo opäť neverejné
Na pôde Mestského súdu Bratislava I vo štvrtok pokračuje súdny proces so zdravotníkom Ivom P. obžalovaným z únosu študentky Sone, ku ktorému došlo v Bratislave v roku 2023. Ivo P. čelí obžalobe pre obzvlášť ...
26.2.2026 (SITA.sk) - Na pôde Mestského súdu Bratislava I vo štvrtok pokračuje súdny proces so zdravotníkom Ivom P. obžalovaným z únosu študentky Sone, ku ktorému došlo v Bratislave v roku 2023. Ivo P. čelí obžalobe pre obzvlášť závažný zločin znásilnenia v súbehu s prečinom obmedzovania osobnej slobody.
Zo štvrtkového pojednávania bola opäť vylúčená verejnosť, keďže v rámci dokazovania predvolali dvojicu znalcov z odborov klinická psychológia a psychiatria a sexuológia. Neverejná bola doposiaľ prevažná časť dokazovania v tejto trestnej veci.
Obžalovaný sa na začiatku procesu v októbri 2025 pred súdom nevyjadril, či je vinný, alebo nevinný. Následne však uviedol, že mu je ľúto skutku obmedzovania osobnej slobody, za čo sa aj ospravedlnil. Poprel však, že by obeť znásilnil. „K žiadnemu sexuálnemu styku ani k sexuálnym praktikám nedošlo,“ vyhlásil. Zároveň povedal, že nevie, prečo dotyčnú doviezol k sebe domov.
Podľa obžaloby Ivo P. 10. septembra 2023 v skorých ranných hodinách vpichol poškodenej do stehna neznámu látku s obsahom ketamínu. Po tom, čo stratila vedomie, ju odniesol do svojho auta a odviezol do bytu v Pezinku. Tam jej prelepil oči a udržiaval ju vpichovaním látok v intoxikovanom a omámenom stave približne 25 hodín. V tomto období došlo podľa prokuratúry k znásilneniu poškodenej. Tá utrpela okrem fyzických zranení aj posttraumatickú stresovú poruchu.
Obžalovaný na súde povedal, že pred skutkom 9. septembra pil vodku a užil aj liek na upokojenie. Následne išiel do Bratislavy, čo si však celkom nepamätá. Podľa vlastných slov sa na druhý deň doobeda zobudil doma aj s poškodenou.
„Nevedel som, čo s ňou mám robiť,“ uviedol na októbrovom pojednávaní s tým, že ju chcel odviezť domov, ale nie cez deň, aby to nebolo nápadné. Keďže bola podľa neho nepokojná, aplikoval jej utlmujúce látky. Ivo P. je momentálne stíhaný väzobne pre obavu z možného úteku a vyhýbania sa trestnému stíhaniu, ako aj z pokračovania v trestnej činnosti.
Študentka Soňa zmizla 10. septembra 2023 na ceste z autobusovej zastávky domov. Našli ju po približne 26 hodinách pred nemocnicou v bratislavskej Petržalke, pričom mala na tele odreniny, reznú ranu a sedem viditeľných vpichov. Na ďalší deň policajti zadržali podozrivého záchranára Iva P., ktorý mal pri sebe injekcie s rôznymi látkami, vrátane ketamínu. DNA Sone navyše objavili na kľučke na sťahovanie okien v jeho aute, na plachte v byte zdravotníka a aj vo vani.
Zdroj: SITA.sk
