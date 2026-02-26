Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 26.2.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Viktor
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

26. februára 2026

Súdny proces so zdravotníkom obvineným z únosu študentky pokračuje, pojednávanie bolo opäť neverejné


Tagy: Obvinenie zo znasilnenia Súdy únos študentky Sone

Na pôde Mestského súdu Bratislava I vo štvrtok pokračuje súdny proces so zdravotníkom Ivom P. obžalovaným z únosu študentky Sone, ku ktorému došlo v Bratislave v roku 2023. Ivo P. čelí obžalobe pre obzvlášť ...



Zdieľať
6751768db217b426413092 676x451 26.2.2026 (SITA.sk) - Na pôde Mestského súdu Bratislava I vo štvrtok pokračuje súdny proces so zdravotníkom Ivom P. obžalovaným z únosu študentky Sone, ku ktorému došlo v Bratislave v roku 2023. Ivo P. čelí obžalobe pre obzvlášť závažný zločin znásilnenia v súbehu s prečinom obmedzovania osobnej slobody.

Verejnosť bola z pojednávania vylúčená


Zo štvrtkového pojednávania bola opäť vylúčená verejnosť, keďže v rámci dokazovania predvolali dvojicu znalcov z odborov klinická psychológia a psychiatria a sexuológia. Neverejná bola doposiaľ prevažná časť dokazovania v tejto trestnej veci.

Obžalovaný sa na začiatku procesu v októbri 2025 pred súdom nevyjadril, či je vinný, alebo nevinný. Následne však uviedol, že mu je ľúto skutku obmedzovania osobnej slobody, za čo sa aj ospravedlnil. Poprel však, že by obeť znásilnil. „K žiadnemu sexuálnemu styku ani k sexuálnym praktikám nedošlo,“ vyhlásil. Zároveň povedal, že nevie, prečo dotyčnú doviezol k sebe domov.

Podľa obžaloby Ivo P. 10. septembra 2023 v skorých ranných hodinách vpichol poškodenej do stehna neznámu látku s obsahom ketamínu. Po tom, čo stratila vedomie, ju odniesol do svojho auta a odviezol do bytu v Pezinku. Tam jej prelepil oči a udržiaval ju vpichovaním látok v intoxikovanom a omámenom stave približne 25 hodín. V tomto období došlo podľa prokuratúry k znásilneniu poškodenej. Tá utrpela okrem fyzických zranení aj posttraumatickú stresovú poruchu.

Aplikoval jej utlmujúce látky


Obžalovaný na súde povedal, že pred skutkom 9. septembra pil vodku a užil aj liek na upokojenie. Následne išiel do Bratislavy, čo si však celkom nepamätá. Podľa vlastných slov sa na druhý deň doobeda zobudil doma aj s poškodenou.

Nevedel som, čo s ňou mám robiť,“ uviedol na októbrovom pojednávaní s tým, že ju chcel odviezť domov, ale nie cez deň, aby to nebolo nápadné. Keďže bola podľa neho nepokojná, aplikoval jej utlmujúce látky. Ivo P. je momentálne stíhaný väzobne pre obavu z možného úteku a vyhýbania sa trestnému stíhaniu, ako aj z pokračovania v trestnej činnosti.

Študentka Soňa zmizla 10. septembra 2023 na ceste z autobusovej zastávky domov. Našli ju po približne 26 hodinách pred nemocnicou v bratislavskej Petržalke, pričom mala na tele odreniny, reznú ranu a sedem viditeľných vpichov. Na ďalší deň policajti zadržali podozrivého záchranára Iva P., ktorý mal pri sebe injekcie s rôznymi látkami, vrátane ketamínu. DNA Sone navyše objavili na kľučke na sťahovanie okien v jeho aute, na plachte v byte zdravotníka a aj vo vani.


Zdroj: SITA.sk - Súdny proces so zdravotníkom obvineným z únosu študentky pokračuje, pojednávanie bolo opäť neverejné © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Obvinenie zo znasilnenia Súdy únos študentky Sone
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Americký výrobca čipov Nvidia zvýšil vo 4. štvrťroku tržby medziročne o 73 % na 68 miliárd dolárov
<< predchádzajúci článok
Primátor Šurian podal žalobu voči Miroslavovi Sujovi z Republiky

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 