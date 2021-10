Slovensko si odchod Poľska z Európskej únie nevie predstaviť, Klus by do krajností nezachádzal

Unáhlené a škodlivé riešenia

Nejde o nový jav

22.10.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenská republika si odchod Poľska z Európskej únie (EÚ) nevie ani len predstaviť. Vo svojom profile na sociálnej sieti to vyhlásil štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) Martin Klus (SaS).Klus zdôraznil, že po ťažkých skúsenostiach Spojeného kráľovstva s brexitom by sa malo s akýmikoľvek úvahami o odchode niektorej z členských krajín EÚ narábať veľmi opatrne.„Nie som zástancom ani len úvah o takýchto krajných, unáhlených a škodlivých riešeniach. Navyše, podobne ako na Slovensku, aj v Poľsku vníma členstvo v EÚ pozitívne väčšina obyvateľstva,“ ozrejmil.Štátny tajomník vyhlásil, že nechce rozvíjať úvahy o možnom takzvanom „polexite“ v kontexte nedávneho rozhodnutia poľského ústavného súdu, podľa ktorého nie sú niektoré články zmlúv s EÚ v súlade s poľskou ústavou.Takisto uviedol, že berie toto rozhodnutie na vedomie a vníma ho v širších súvislostiach podobne, ako to robia niektoré inštitúcie EÚ.Klus zároveň dodal, že v porovnaní s inými členskými štátmi nejde o úplne nový jav. „Takáto móda nie je, bohužiaľ, ničím výnimočná. Z času na čas sa objavuje vo všetkých členských štátoch vrátane Slovenska. Treba dodať, že bez väčšinovej podpory verejnosti,“ uzavrel štátny tajomník.