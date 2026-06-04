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04. júna 2026
Amnesty International sa ohradila voči postupom gréckej polície. Omračujúce granáty páchajú vážne škody
Tagy: omračujúce granáty Protesty
Ľudskoprávna organizácia Amnesty International vyzvala grécke úrady, aby zakázali polícii používanie omračujúcich granátov počas demonštrácií. Podľa organizácie spôsobujú vážne fyzické aj psychické ...
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4.6.2026 (SITA.sk) - Ľudskoprávna organizácia Amnesty International vyzvala grécke úrady, aby zakázali polícii používanie omračujúcich granátov počas demonštrácií. Podľa organizácie spôsobujú vážne fyzické aj psychické následky a ich nasadzovanie voči protestujúcim je neprimerané.
Organizácia Amnesty International vo štvrtok vyzvala grécke úrady, aby zakázali polícii používanie omračujúcich granátov počas verejných demonštrácií. Organizácia tvrdí, že tieto prostriedky spôsobujú „vážne fyzické a psychické škody“ a nemajú miesto pri udržiavaní verejného poriadku.
Vo svojej správe Amnesty International uvádza, že z 30 osôb, ktoré výskumníci organizácie vypočuli, viacerí tvrdili, že polícia odpaľovala omračujúce granáty priamo na demonštrantov a novinárov. Správa zároveň zaznamenala sťažnosti na používanie obuškov, pričom 17 respondentov uviedlo, že boli zasiahnutí do hlavy.
Riaditeľ Amnesty International v Grécku Christos Dimopoulos upozornil, že omračujúce granáty vydávajú zvuk porovnateľný s „lietadlom pri vzlete“. Podľa jeho slov ide o vojenské prostriedky, ktoré by sa nemali používať pri policajných zásahoch na verejných zhromaždeniach.
Výskumníčka Amnesty International Kondylia Gogouová označila používanie omračujúcich granátov na protestoch za „pravidelné a nebezpečné“. Zároveň kritizovala podľa nej „zneužívanie“ obuškov zo strany bezpečnostných zložiek.
Organizácia preto vyzvala grécke úrady, aby prehodnotili súčasné postupy polície pri zvládaní demonštrácií a prijali opatrenia na ochranu účastníkov protestov, novinárov aj ďalších osôb nachádzajúcich sa na mieste zhromaždení.
Zdroj: SITA.sk - Amnesty International sa ohradila voči postupom gréckej polície. Omračujúce granáty páchajú vážne škody © SITA Všetky práva vyhradené.
Organizácia Amnesty International vo štvrtok vyzvala grécke úrady, aby zakázali polícii používanie omračujúcich granátov počas verejných demonštrácií. Organizácia tvrdí, že tieto prostriedky spôsobujú „vážne fyzické a psychické škody“ a nemajú miesto pri udržiavaní verejného poriadku.
Vo svojej správe Amnesty International uvádza, že z 30 osôb, ktoré výskumníci organizácie vypočuli, viacerí tvrdili, že polícia odpaľovala omračujúce granáty priamo na demonštrantov a novinárov. Správa zároveň zaznamenala sťažnosti na používanie obuškov, pričom 17 respondentov uviedlo, že boli zasiahnutí do hlavy.
Riaditeľ Amnesty International v Grécku Christos Dimopoulos upozornil, že omračujúce granáty vydávajú zvuk porovnateľný s „lietadlom pri vzlete“. Podľa jeho slov ide o vojenské prostriedky, ktoré by sa nemali používať pri policajných zásahoch na verejných zhromaždeniach.
Výskumníčka Amnesty International Kondylia Gogouová označila používanie omračujúcich granátov na protestoch za „pravidelné a nebezpečné“. Zároveň kritizovala podľa nej „zneužívanie“ obuškov zo strany bezpečnostných zložiek.
Organizácia preto vyzvala grécke úrady, aby prehodnotili súčasné postupy polície pri zvládaní demonštrácií a prijali opatrenia na ochranu účastníkov protestov, novinárov aj ďalších osôb nachádzajúcich sa na mieste zhromaždení.
Zdroj: SITA.sk - Amnesty International sa ohradila voči postupom gréckej polície. Omračujúce granáty páchajú vážne škody © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: omračujúce granáty Protesty
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