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04. júna 2026

Otvorenie schôdze na odvolanie Kaliňáka bolo opäť neúspešné, prezentovalo sa len 46 poslancov


Tagy: Minister obrany SR Nemocnica v Prešove Odvolávanie schôdza parlamentu

Neprerokovaný bod programu tak bude navrhnutý do programu nasledujúcej schôdze. Schôdzu parlamentu, na ktorej chce opozícia odvolať podpredsedu vlády a ministra obrany



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minister obrany robert kalinak smer sd 676x496 4.6.2026 (SITA.sk) - Neprerokovaný bod programu tak bude navrhnutý do programu nasledujúcej schôdze.


Schôdzu parlamentu, na ktorej chce opozícia odvolať podpredsedu vlády a ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD), sa nepodarilo otvoriť ani po druhom štvrtkovom pokuse. Prezentovalo sa len 46 poslancov. Na otvorenie schôdze ich je potrebných minimálne 76. Neprerokovaný bod programu tak bude navrhnutý do programu nasledujúcej schôdze. Opozícia má za sebou aj dva neúspešné pokusy o otvorenie schôdze zo stredy.

Návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi obrany podalo takmer 40 opozičných poslancov. Dôvodom sú vážne pochybenia pri výstavbe nemocnice v Prešove. Poslanci kritizujú nekvalitu, netransparentnosť, predraženie stavby či priame zákazky.


Zdroj: SITA.sk - Otvorenie schôdze na odvolanie Kaliňáka bolo opäť neúspešné, prezentovalo sa len 46 poslancov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Minister obrany SR Nemocnica v Prešove Odvolávanie schôdza parlamentu
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