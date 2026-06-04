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04. júna 2026
Otvorenie schôdze na odvolanie Kaliňáka bolo opäť neúspešné, prezentovalo sa len 46 poslancov
Neprerokovaný bod programu tak bude navrhnutý do programu nasledujúcej schôdze. Schôdzu parlamentu, na ktorej chce opozícia odvolať podpredsedu vlády a ministra obrany
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4.6.2026 (SITA.sk) - Neprerokovaný bod programu tak bude navrhnutý do programu nasledujúcej schôdze.
Schôdzu parlamentu, na ktorej chce opozícia odvolať podpredsedu vlády a ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD), sa nepodarilo otvoriť ani po druhom štvrtkovom pokuse. Prezentovalo sa len 46 poslancov. Na otvorenie schôdze ich je potrebných minimálne 76. Neprerokovaný bod programu tak bude navrhnutý do programu nasledujúcej schôdze. Opozícia má za sebou aj dva neúspešné pokusy o otvorenie schôdze zo stredy.
Návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi obrany podalo takmer 40 opozičných poslancov. Dôvodom sú vážne pochybenia pri výstavbe nemocnice v Prešove. Poslanci kritizujú nekvalitu, netransparentnosť, predraženie stavby či priame zákazky.
Zdroj: SITA.sk - Otvorenie schôdze na odvolanie Kaliňáka bolo opäť neúspešné, prezentovalo sa len 46 poslancov © SITA Všetky práva vyhradené.
Schôdzu parlamentu, na ktorej chce opozícia odvolať podpredsedu vlády a ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD), sa nepodarilo otvoriť ani po druhom štvrtkovom pokuse. Prezentovalo sa len 46 poslancov. Na otvorenie schôdze ich je potrebných minimálne 76. Neprerokovaný bod programu tak bude navrhnutý do programu nasledujúcej schôdze. Opozícia má za sebou aj dva neúspešné pokusy o otvorenie schôdze zo stredy.
Návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi obrany podalo takmer 40 opozičných poslancov. Dôvodom sú vážne pochybenia pri výstavbe nemocnice v Prešove. Poslanci kritizujú nekvalitu, netransparentnosť, predraženie stavby či priame zákazky.
Zdroj: SITA.sk - Otvorenie schôdze na odvolanie Kaliňáka bolo opäť neúspešné, prezentovalo sa len 46 poslancov © SITA Všetky práva vyhradené.
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