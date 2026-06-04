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Orange Podcast roka 2026: Najobľúbenejší je opäť Ťažký týždeň, Adela vyhrala už štvrtýkrát a objavom roka je Tridsiatnik
Tagy: Podcast Podcast roka podcasty Súťaž
Výsledky štvrtého ročníka potvrdili dominanciu zabehnutých podcastov, ale aj ukázali, že aj nezávislí tvorcovia môžu preraziť. V Bratislave udelili ocenenia štvrtého ročníka Orange Podcast roka ...
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4.6.2026 (SITA.sk) - Výsledky štvrtého ročníka potvrdili dominanciu zabehnutých podcastov, ale aj ukázali, že aj nezávislí tvorcovia môžu preraziť.
V Bratislave udelili ocenenia štvrtého ročníka Orange Podcast roka 2026. Najobľúbenejším podcastom roka sa druhýkrát po sebe stala relácia Ťažký týždeň s Jakubom Gulíkom, ktorá zároveň ovládla aj kategóriu Klapka pre najlepší video podcast, v nej zvíťazila už tretí rok po sebe.
Politicky nekorektná šou patrí dlhodobo k najsledovanejším reláciám najmä na YouTube.
Slovenské podcasty súťažili v trinástich kategóriách vrátane Miláčika pre najobľúbenejší podcast, Ucha pre objav roka a Klapky pre najlepší video podcast.
Porota najprv zostavila 55 nominácií spomedzi 88 podcastov, ktoré splnili podmienky súťaže a počas roka 2025 sa umiestnili v top rebríčkoch platforiem Spotify a Apple Podcasty.
Porotkyne a porotcovia ich hodnotili v troch dimenziách: obsah, forma a výnimočnosť.
Následne počas mája hlasovali poslucháči, svoj hlas odovzdalo 59-tisíc ľudí. Nárast o takmer 10-tisíc hlasov svedčí o náraste popularity podcastov aj súťaže samotnej.
Víťazné podcasty vzišli z kombinácie bodov poroty a hlasov verejnosti; kategórie Miláčik a Klapka určili výhradne hlasy verejnosti.
"V prvých ročníkoch si ceny odniesla najmä hŕstka veľkých producentov z tradičných online médií. Štvrtý ročník je dôkazom, že do podcastov dnes investujú prakticky všetci, od veľkých vydavateľstiev cez rádiá a televíziu až po samostatných tvorcov. Víťazný zoznam tak svedčí o rozmanitosti a talente naprieč celým mediálnym priestorom, čo je pre slovenskú podcastovú scénu tá najlepšia správa," uviedol Matej Ohrablo, hlavný projektový koordinátor súťaže.
Najviac hlasov poslucháčov získal s veľkým náskokom Ťažký týždeň s Jakubom Gulíkom.
O víťazovi tejto kategórie rozhodovali výhradne hlasy verejnosti. Záštitu nad kategóriou má spoločnosť Orange Slovensko.
Najlepším novým slovenským podcastom uplynulého roka sa stal Tridsiatnik z produkcie Denníka N, za ktorým stojí novinár Michal Červený.
Kategóriu Ucho podporila prírodná minerálna voda Magnesia Plus.
Najviac hlasov divákov získala už tretíkrát po sebe relácia Ťažký týždeň s Jakubom Gulíkom.
Podmienkou zapojenia bola existencia video verzie na YouTube aj audio verzie ako podcast. Kategóriu podporila sieť kín Cinemax.
V kategórii Ateliér pre najlepší umelecký podcast, ktorej partnerom je streamovacia služba JOJ Play, zvíťazil už štvrtý rok po sebe podcast Adely Vinczeovej, ktorý tento rok vychádza pod producentom ZAPO.
Ide o najvýraznejšieho víťaza tohtoročného ročníka s najvyšším počtom hlasov v celej súťaži.
V kategórii Profit pre najlepší biznisový podcast, ktorej partnerom je inzertný portál Nehnuteľnosti.sk, znova zvíťazil podcast podnikateľa a investora Milana Dubca.
V kategórii Pokrok pre najlepší populárno-náučný podcast, ktorej partnerom je spoločnosť ESET, obhájil prvenstvo Vedátorský podcast Jozefa Klebera a Samuela Kováčika, známeho aj ako Vedátor.
V kategórii Rozhľad pre najlepší spravodajsko-publicistický podcast druhýkrát po sebe zvíťazil Braňo Závodský Naživo.
V kategórii Ľudia pre najlepší spoločenský podcast, ktorej partnerom je portál Startitup, opäť zvíťazila Ľudskosť Barbory Marekovej.
V kategórii Prameň pre najlepší podcast o zdraví, ktorej partnerom je prírodná minerálna voda Magnesia, zvíťazil podcast dvoch lekárov pod názvom Urgenťáci.
Kategória má po roku nového víťaza a vyhral ju nezávislý tvorca, v nomináciách Prameňa boli nezávislí tvorcovia až v štyroch z piatich nominácií.
V kategórii Impulz pre najlepší športový podcast opäť zvíťazil podcast o F1 od Števa Eiseleho a Josefa Krála.
V kategórii Vypínač pre najlepší zábavný podcast, ktorej partnerom je FUN rádio, si pripísal štvrtú výhru v danej kategórii satirický Piatoček denníka SME.
V kategórii Zo života pre najlepší voľnočasový podcast, ktorej partnerom je tlačová agentúra SITA, zvíťazili po tretíkrát Digitálni rodičia.
V kategórii Story pre najlepší naratívny podcast, ktorej partnerom je platforma pre tvorcov HeroHero, si rovnako tretí raz odnieslo Vražedné psyché.
Hlavným partnerom súťaže je Orange Slovensko.
Orange Podcast roka 2026 podporujú aj ESET, FUN rádio, Nehnuteľnosti.sk, Cinemax, Magnesia a Magnesia Plus, SITA, Startitup, JOJ Play, HeroHero, projekt Čerešne, Invelity, Vidadu, Ponton, Traco Computers, Apple Business Partner a blazeIT.
Mediálnymi partnermi sú Aktuality, Aleph, exkluzívny zástupca reklamného priestoru Spotify na Slovensku, IAB Slovakia, BigMedia, Forbes Slovensko, TouchIT a Denník N.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Orange Podcast roka 2026: Najobľúbenejší je opäť Ťažký týždeň, Adela vyhrala už štvrtýkrát a objavom roka je Tridsiatnik © SITA Všetky práva vyhradené.
V Bratislave udelili ocenenia štvrtého ročníka Orange Podcast roka 2026. Najobľúbenejším podcastom roka sa druhýkrát po sebe stala relácia Ťažký týždeň s Jakubom Gulíkom, ktorá zároveň ovládla aj kategóriu Klapka pre najlepší video podcast, v nej zvíťazila už tretí rok po sebe.
Politicky nekorektná šou patrí dlhodobo k najsledovanejším reláciám najmä na YouTube.
Slovenské podcasty súťažili v trinástich kategóriách vrátane Miláčika pre najobľúbenejší podcast, Ucha pre objav roka a Klapky pre najlepší video podcast.
Výsledky štvrtého ročníka Orange Podcast roka 2026
Porota najprv zostavila 55 nominácií spomedzi 88 podcastov, ktoré splnili podmienky súťaže a počas roka 2025 sa umiestnili v top rebríčkoch platforiem Spotify a Apple Podcasty.
Porotkyne a porotcovia ich hodnotili v troch dimenziách: obsah, forma a výnimočnosť.
Následne počas mája hlasovali poslucháči, svoj hlas odovzdalo 59-tisíc ľudí. Nárast o takmer 10-tisíc hlasov svedčí o náraste popularity podcastov aj súťaže samotnej.
Víťazné podcasty vzišli z kombinácie bodov poroty a hlasov verejnosti; kategórie Miláčik a Klapka určili výhradne hlasy verejnosti.
"V prvých ročníkoch si ceny odniesla najmä hŕstka veľkých producentov z tradičných online médií. Štvrtý ročník je dôkazom, že do podcastov dnes investujú prakticky všetci, od veľkých vydavateľstiev cez rádiá a televíziu až po samostatných tvorcov. Víťazný zoznam tak svedčí o rozmanitosti a talente naprieč celým mediálnym priestorom, čo je pre slovenskú podcastovú scénu tá najlepšia správa," uviedol Matej Ohrablo, hlavný projektový koordinátor súťaže.
Najobľúbenejší podcast roka – Miláčik: Ťažký týždeň s Jakubom Gulíkom
Najviac hlasov poslucháčov získal s veľkým náskokom Ťažký týždeň s Jakubom Gulíkom.
O víťazovi tejto kategórie rozhodovali výhradne hlasy verejnosti. Záštitu nad kategóriou má spoločnosť Orange Slovensko.
- Ťažký týždeň s Jakubom Gulíkom (Ringier Slovakia Media)
- EisKing F1 – Števo Eisele a Josef Král (EisKing)
- Urgenťáci (MUDr. Jozef Fatrsík a MUDr. Lukáš Takáč)
- Money Talk Milan Dubec (Milan Dubec)
- Biblia za rok (s otcom Mikeom Schmitzom) (novaJAR)
Podcastový objav roka – Ucho: Tridsiatnik
Najlepším novým slovenským podcastom uplynulého roka sa stal Tridsiatnik z produkcie Denníka N, za ktorým stojí novinár Michal Červený.
Kategóriu Ucho podporila prírodná minerálna voda Magnesia Plus.
- Tridsiatnik (Denník N)
- Bastardi (BAUER MEDIA Slovakia)
- Línia zločinu (TV JOJ)
- Žijeme sci-fi (BAUER MEDIA Slovakia)
- Rýchlo do postieľky (ZAPO)
Najpopulárnejší video podcast – Klapka: Ťažký týždeň s Jakubom Gulíkom
Najviac hlasov divákov získala už tretíkrát po sebe relácia Ťažký týždeň s Jakubom Gulíkom.
Podmienkou zapojenia bola existencia video verzie na YouTube aj audio verzie ako podcast. Kategóriu podporila sieť kín Cinemax.
- Ťažký týždeň s Jakubom Gulíkom (Ringier Slovakia Media)
- Adela a Sajfa (Fun rádio)
- Piatoček (SME.sk)
- Braňo Závodský Naživo (BAUER MEDIA Slovakia)
- Bastardi (BAUER MEDIA Slovakia)
Ateliér: ADELA trochu inak
V kategórii Ateliér pre najlepší umelecký podcast, ktorej partnerom je streamovacia služba JOJ Play, zvíťazil už štvrtý rok po sebe podcast Adely Vinczeovej, ktorý tento rok vychádza pod producentom ZAPO.
Ide o najvýraznejšieho víťaza tohtoročného ročníka s najvyšším počtom hlasov v celej súťaži.
- ADELA trochu inak (ZAPO)
- Vertigo (SME.sk)
- SAMA SEBOU s Barborou a Michalou (ZAPO)
- Rutina (Closer)
- V Slovenskom znení s Lenkou Debnárovou (Onrecord)
Profit: MONEY TALK MILAN DUBEC
V kategórii Profit pre najlepší biznisový podcast, ktorej partnerom je inzertný portál Nehnuteľnosti.sk, znova zvíťazil podcast podnikateľa a investora Milana Dubca.
- Money Talk Milan Dubec (Milan Dubec)
- Ekonómia ľudskou rečou (skpodcasty)
- Index (SME.sk)
- Investujte a relaxujte (Finax)
- Buzzworld by gabo & peťo (ZAPO)
Pokrok: Vedátorský podcast
V kategórii Pokrok pre najlepší populárno-náučný podcast, ktorej partnerom je spoločnosť ESET, obhájil prvenstvo Vedátorský podcast Jozefa Klebera a Samuela Kováčika, známeho aj ako Vedátor.
- Vedátorský podcast (Jozef Kleberc a Samuel Kováčik)
- Mozgová Atletika (Grindworks)
- Tak bolo (ZAPO)
- Dejiny (SME.sk)
- Archivárky na cestách (Vydavateľstvo Rak)
Rozhľad: Braňo Závodský Naživo
V kategórii Rozhľad pre najlepší spravodajsko-publicistický podcast druhýkrát po sebe zvíťazil Braňo Závodský Naživo.
- Braňo Závodský Naživo (BAUER MEDIA Slovakia)
- Dobré ráno | Denný podcast denníka SME (SME.sk)
- Bárdy & Káčer (Peter Bárdy a Rastislav Káčer)
- V redakcii (Denník N)
- Nahlas | aktuality.sk (Ringier Slovakia Media
Ľudia: Ľudskosť
V kategórii Ľudia pre najlepší spoločenský podcast, ktorej partnerom je portál Startitup, opäť zvíťazila Ľudskosť Barbory Marekovej.
- Ľudskosť (SME.sk)
- Rozhovory so Šimonom (Šimon Žďárský)
- To nerieš, moja… (BAUER MEDIA Slovakia)
- Break the Rules podcast s Nikou Vujisić (Nika Vujisić)
- Na Gauči s Nasklee (Petra Dzvoníková alias Petush Nasklee)
Prameň: Urgenťáci
V kategórii Prameň pre najlepší podcast o zdraví, ktorej partnerom je prírodná minerálna voda Magnesia, zvíťazil podcast dvoch lekárov pod názvom Urgenťáci.
Kategória má po roku nového víťaza a vyhral ju nezávislý tvorca, v nomináciách Prameňa boli nezávislí tvorcovia až v štyroch z piatich nominácií.
- Urgenťáci (MUDr. Jozef Fatrsík a MUDr. Lukáš Takáč)
- Bez omáčok s Michalom Páleníkom (Michal Páleník, Planeat)
- MUDr.Ovačka (Boris Bajer)
- Prítomie (skpodcasty)
- Metanoya Podcast (Vlado Roško)
Impulz: EisKing F1 – Števo Eisele a Josef Král
V kategórii Impulz pre najlepší športový podcast opäť zvíťazil podcast o F1 od Števa Eiseleho a Josefa Krála.
- EisKing F1 – Števo Eisele a Josef Král (EisKing)
- Boris a Brambor (ZAPO)
- VAR (ZAPO)
- Stanley, Money, Cap! (ZAPO)
- MVP Talkshow (Sportnet.sk)
Vypínač: Piatoček
V kategórii Vypínač pre najlepší zábavný podcast, ktorej partnerom je FUN rádio, si pripísal štvrtú výhru v danej kategórii satirický Piatoček denníka SME.
- Piatoček (SME.sk)
- Adela a Sajfa (Fun rádio)
- Lužifčák podcast (Jakub Lužina a Gabo Žifčák)
- Jauuu, PS: to bolelo (ZAPO)
- Bekimovo horúce kreslo (BAUER MEDIA Slovakia)
Zo života: Digitálni rodičia
V kategórii Zo života pre najlepší voľnočasový podcast, ktorej partnerom je tlačová agentúra SITA, zvíťazili po tretíkrát Digitálni rodičia.
- Digitálni rodičia (ZAPO)
- Otcovia v plienkach (Denník N)
- letecký podcast – pozri ja už letím (tím tvorcov pozrijauzletim)
- Mama Gang (Adela Zábražná a Ivona "Daša" Hodasová)
- Parádne rozprávky (Peter Gecík)
Story: Vražedné psyché
V kategórii Story pre najlepší naratívny podcast, ktorej partnerom je platforma pre tvorcov HeroHero, si rovnako tretí raz odnieslo Vražedné psyché.
- Vražedné psyché (ZAPO)
- Kriminálne spisy (BAUER MEDIA Slovakia)
- Nezhasínaj! (BAUER MEDIA Slovakia)
- Mafiánsky štát (Ringier Slovakia Media)
- Krvavý Dobšinský (Vladimír Seman)
Hlavným partnerom súťaže je Orange Slovensko.
Orange Podcast roka 2026 podporujú aj ESET, FUN rádio, Nehnuteľnosti.sk, Cinemax, Magnesia a Magnesia Plus, SITA, Startitup, JOJ Play, HeroHero, projekt Čerešne, Invelity, Vidadu, Ponton, Traco Computers, Apple Business Partner a blazeIT.
Mediálnymi partnermi sú Aktuality, Aleph, exkluzívny zástupca reklamného priestoru Spotify na Slovensku, IAB Slovakia, BigMedia, Forbes Slovensko, TouchIT a Denník N.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Orange Podcast roka 2026: Najobľúbenejší je opäť Ťažký týždeň, Adela vyhrala už štvrtýkrát a objavom roka je Tridsiatnik © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Podcast Podcast roka podcasty Súťaž
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