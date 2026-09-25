|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 25.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Vladislav
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
25. septembra 2026
Netanjahu dokázal vyprázdniť sálu valného zhromaždenia, tureckého prezidenta označil za antisemitského tyrana
Tagy: Genocída Hamas izraelské vojnové zločiny Izraelský premiér Pásmo Gazy Turecky prezident Valné zhromaždenie OSN v New Yorku
Izraelský prezident vo svojom prejave kritizoval spojencov aj odporcov Izraela, za čo si vyslúžil piskot, a desiatky diplomatov rokovaciu sálu radšej opustilo. Turecko v piatok tvrdo skritizovalo
Zdieľať
25.9.2026 (SITA.sk) - Izraelský prezident vo svojom prejave kritizoval spojencov aj odporcov Izraela, za čo si vyslúžil piskot, a desiatky diplomatov rokovaciu sálu radšej opustilo.
Turecko v piatok tvrdo skritizovalo izraelského premiéra Benjamina Netanjahua za „nepodložené obvinenia“ v prejave na pôde Organizácie Spojených národov (OSN), v ktorom označil tureckého prezidenta za „tyrana“ a obvinil Ankaru z poskytovania útočiska predstaviteľom palestínskeho hnutia Hamas.
Netanjahu vo svojom prejave na Valnom zhromaždení OSN vo štvrtok kritizoval spojencov aj odporcov Izraela, čo vyvolalo v rokovacej sále búrlivé reakcie. Desiatky diplomatov na protest opustili sálu, niektorí ho vypískali, zatiaľ čo členovia izraelskej delegácie mu tlieskali.
Predsedajúci zasadnutia musel niekoľkokrát vyzývať na zachovanie poriadku. „Ak v tejto sále zostali ešte nejakí morálni zbabelci, ktorí neodišli, nech tak urobia teraz,“ reagoval Netanjahu na odchod delegátov.
Okrem kritiky Veľkej Británie a Francúzska za ich koloniálnu minulosť sa zameral aj na Turecko a jeho prezidenta Recepa Erdoğana, s ktorým má v poslednom čase čoraz napätejšie vzťahy.
„Najnovšou krajinou, ktorá sa stala superšíriteľom antisemitských klamstiev, je Turecko,“ povedal Netanjahu. „Erdogan je tyran. A tiež hostí teroristických šéfov Hamasu.“
Erdoğan v posledných mesiacoch opakovane vyzýval svetových lídrov, aby zvýšili tlak na Izrael v súvislosti s vojnou v Pásme Gazy, a vyzval štáty na uznanie Palestíny ako nezávislého štátu.
Šéf komunikačného odboru tureckej prezidentskej kancelárie Burhanettin Duran v reakcii vyhlásil, že výroky izraelského lídra odporujú hodnotám OSN.
„Použitie tribúny Valného zhromaždenia OSN... na vznesenie nepodložených obvinení voči Turecku a prezidentovi Recepovi Erdoğanovi je nezlučiteľné s ideálmi mieru, práva a dialógu, ktoré OSN predstavuje,“ citovala ho štátna agentúra Anadolu.
Dodal, že Netanjahuove slová nedokážu „zneviditeľniť jeho masakry, humanitárnu katastrofu v Pásme Gazy ani konania vedené proti nemu podľa medzinárodného práva“.
Pred budovou sa počas jeho prejavu zhromaždili desiatky protestujúcich s transparentmi s nápismi „stop genocíde“. Polícia viacerých z nich zatkla, vrátane hollywoodskej hviezdy Susan Sarandon.
Zdroj: SITA.sk - Netanjahu dokázal vyprázdniť sálu valného zhromaždenia, tureckého prezidenta označil za antisemitského tyrana © SITA Všetky práva vyhradené.
Turecko v piatok tvrdo skritizovalo izraelského premiéra Benjamina Netanjahua za „nepodložené obvinenia“ v prejave na pôde Organizácie Spojených národov (OSN), v ktorom označil tureckého prezidenta za „tyrana“ a obvinil Ankaru z poskytovania útočiska predstaviteľom palestínskeho hnutia Hamas.
Hromadný odchod
Netanjahu vo svojom prejave na Valnom zhromaždení OSN vo štvrtok kritizoval spojencov aj odporcov Izraela, čo vyvolalo v rokovacej sále búrlivé reakcie. Desiatky diplomatov na protest opustili sálu, niektorí ho vypískali, zatiaľ čo členovia izraelskej delegácie mu tlieskali.
Delegates are seen walking out in protest as Israeli PM Benjamin Netanyahu arrives at the podium to address the UN General Assembly (UNGA) in New York. pic.twitter.com/XTkqjd4ku6— Al Jazeera English (@AJEnglish) September 24, 2026
Predsedajúci zasadnutia musel niekoľkokrát vyzývať na zachovanie poriadku. „Ak v tejto sále zostali ešte nejakí morálni zbabelci, ktorí neodišli, nech tak urobia teraz,“ reagoval Netanjahu na odchod delegátov.
Tyran a antisemita
Okrem kritiky Veľkej Británie a Francúzska za ich koloniálnu minulosť sa zameral aj na Turecko a jeho prezidenta Recepa Erdoğana, s ktorým má v poslednom čase čoraz napätejšie vzťahy.
„Najnovšou krajinou, ktorá sa stala superšíriteľom antisemitských klamstiev, je Turecko,“ povedal Netanjahu. „Erdogan je tyran. A tiež hostí teroristických šéfov Hamasu.“
Erdoğan v posledných mesiacoch opakovane vyzýval svetových lídrov, aby zvýšili tlak na Izrael v súvislosti s vojnou v Pásme Gazy, a vyzval štáty na uznanie Palestíny ako nezávislého štátu.
Výroky nehodné OSN
Šéf komunikačného odboru tureckej prezidentskej kancelárie Burhanettin Duran v reakcii vyhlásil, že výroky izraelského lídra odporujú hodnotám OSN.
„Použitie tribúny Valného zhromaždenia OSN... na vznesenie nepodložených obvinení voči Turecku a prezidentovi Recepovi Erdoğanovi je nezlučiteľné s ideálmi mieru, práva a dialógu, ktoré OSN predstavuje,“ citovala ho štátna agentúra Anadolu.
Dodal, že Netanjahuove slová nedokážu „zneviditeľniť jeho masakry, humanitárnu katastrofu v Pásme Gazy ani konania vedené proti nemu podľa medzinárodného práva“.
Pred budovou sa počas jeho prejavu zhromaždili desiatky protestujúcich s transparentmi s nápismi „stop genocíde“. Polícia viacerých z nich zatkla, vrátane hollywoodskej hviezdy Susan Sarandon.
Zdroj: SITA.sk - Netanjahu dokázal vyprázdniť sálu valného zhromaždenia, tureckého prezidenta označil za antisemitského tyrana © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Genocída Hamas izraelské vojnové zločiny Izraelský premiér Pásmo Gazy Turecky prezident Valné zhromaždenie OSN v New Yorku
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Amnesty International vyzvala na zrušenie americkej imigračnej služby ICE
Amnesty International vyzvala na zrušenie americkej imigračnej služby ICE
<< predchádzajúci článok
Pellegrini v New Yorku predstavil víziu Slovenska pre OSN, chce presadzovať diplomaciu, bezpečnosť a mierové riešenia
Pellegrini v New Yorku predstavil víziu Slovenska pre OSN, chce presadzovať diplomaciu, bezpečnosť a mierové riešenia