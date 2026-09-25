Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 25.9.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Vladislav
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

25. septembra 2026

Netanjahu dokázal vyprázdniť sálu valného zhromaždenia, tureckého prezidenta označil za antisemitského tyrana


Tagy: Genocída Hamas izraelské vojnové zločiny Izraelský premiér Pásmo Gazy Turecky prezident Valné zhromaždenie OSN v New Yorku

Izraelský prezident vo svojom prejave kritizoval spojencov aj odporcov Izraela, za čo si vyslúžil piskot, a desiatky diplomatov rokovaciu sálu radšej opustilo. Turecko v piatok tvrdo skritizovalo



Zdieľať
un_general_assembly_israel_12162 676x451 25.9.2026 (SITA.sk) - Izraelský prezident vo svojom prejave kritizoval spojencov aj odporcov Izraela, za čo si vyslúžil piskot, a desiatky diplomatov rokovaciu sálu radšej opustilo.


Turecko v piatok tvrdo skritizovalo izraelského premiéra Benjamina Netanjahua za „nepodložené obvinenia“ v prejave na pôde Organizácie Spojených národov (OSN), v ktorom označil tureckého prezidenta za „tyrana“ a obvinil Ankaru z poskytovania útočiska predstaviteľom palestínskeho hnutia Hamas.

Hromadný odchod


Netanjahu vo svojom prejave na Valnom zhromaždení OSN vo štvrtok kritizoval spojencov aj odporcov Izraela, čo vyvolalo v rokovacej sále búrlivé reakcie. Desiatky diplomatov na protest opustili sálu, niektorí ho vypískali, zatiaľ čo členovia izraelskej delegácie mu tlieskali.



Predsedajúci zasadnutia musel niekoľkokrát vyzývať na zachovanie poriadku. „Ak v tejto sále zostali ešte nejakí morálni zbabelci, ktorí neodišli, nech tak urobia teraz,“ reagoval Netanjahu na odchod delegátov.

Tyran a antisemita


Okrem kritiky Veľkej Británie a Francúzska za ich koloniálnu minulosť sa zameral aj na Turecko a jeho prezidenta Recepa Erdoğana, s ktorým má v poslednom čase čoraz napätejšie vzťahy.

Najnovšou krajinou, ktorá sa stala superšíriteľom antisemitských klamstiev, je Turecko,“ povedal Netanjahu. „Erdogan je tyran. A tiež hostí teroristických šéfov Hamasu.

Erdoğan v posledných mesiacoch opakovane vyzýval svetových lídrov, aby zvýšili tlak na Izrael v súvislosti s vojnou v Pásme Gazy, a vyzval štáty na uznanie Palestíny ako nezávislého štátu.

Výroky nehodné OSN


Šéf komunikačného odboru tureckej prezidentskej kancelárie Burhanettin Duran v reakcii vyhlásil, že výroky izraelského lídra odporujú hodnotám OSN.

Použitie tribúny Valného zhromaždenia OSN... na vznesenie nepodložených obvinení voči Turecku a prezidentovi Recepovi Erdoğanovi je nezlučiteľné s ideálmi mieru, práva a dialógu, ktoré OSN predstavuje,“ citovala ho štátna agentúra Anadolu.

Dodal, že Netanjahuove slová nedokážu „zneviditeľniť jeho masakry, humanitárnu katastrofu v Pásme Gazy ani konania vedené proti nemu podľa medzinárodného práva“.

Pred budovou sa počas jeho prejavu zhromaždili desiatky protestujúcich s transparentmi s nápismi „stop genocíde“. Polícia viacerých z nich zatkla, vrátane hollywoodskej hviezdy Susan Sarandon.


Zdroj: SITA.sk - Netanjahu dokázal vyprázdniť sálu valného zhromaždenia, tureckého prezidenta označil za antisemitského tyrana © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Genocída Hamas izraelské vojnové zločiny Izraelský premiér Pásmo Gazy Turecky prezident Valné zhromaždenie OSN v New Yorku
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Amnesty International vyzvala na zrušenie americkej imigračnej služby ICE
<< predchádzajúci článok
Pellegrini v New Yorku predstavil víziu Slovenska pre OSN, chce presadzovať diplomaciu, bezpečnosť a mierové riešenia

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 