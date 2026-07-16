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16. júla 2026

Amnesty upozorňuje, že štát musí počas Pride zabezpečiť bezpečné uplatňovanie práva na zhromažďovanie


Tagy: LGBTI Ľudské práva PRIDE Zhromaždenie

Organizácia zdôraznila, že povinnosť štátu sa nekončí tým, že nebude svojvoľne zasahovať do pokojného zhromaždenia. Počas podujatí Pride ...



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16.7.2026 (SITA.sk) - Organizácia zdôraznila, že povinnosť štátu sa nekončí tým, že nebude svojvoľne zasahovať do pokojného zhromaždenia.


Počas podujatí Pride nestačí, aby štát iba rešpektoval právo na pokojné zhromažďovanie, ale musí aktívne vytvárať podmienky na jeho bezpečné uplatňovanie a chrániť všetkých zúčastnených pred násilím, zastrašovaním a nenávistnými útokmi. Vo svojom stanovisku pred sobotňajším (18. júla) pochodom Pride v Bratislave to uviedlo Amnesty International Slovensko.

Ľudské práva


Zdôraznilo, že schopnosť štátu zabezpečiť, aby ľudia mohli slobodne a bezpečne uplatňovať svoje ľudské práva bez ohľadu na svoju sexuálnu orientáciu, rodovú identitu či názory, patrí medzi základné ukazovatele fungujúceho štátu, a to v situáciách, keď môže vyvolať nesúhlas časti verejnosti.

"Podujatia Pride sú pokojnými zhromaždeniami, na ktorých si ľudia uplatňujú svoje ľudské práva – právo na slobodu prejavu, slobodu združovania a právo pokojne sa zhromažďovať. Pre mnohých LGBTI+ ľudí predstavujú aj priestor na protest, viditeľnosť, solidaritu a upozorňovanie na pretrvávajúcu diskrimináciu a nerovné zaobchádzanie. Na Slovensku však LGBTI+ ľudia dlhodobo čelia nenávistným prejavom, stigmatizácii aj útokom. Nenávistná rétorika zo strany niektorých verejných činiteľov a šírenie predsudkov prispievajú k atmosfére, v ktorej sa mnohí necítia bezpečne,” uvádza Amnesty. I preto považuje ochranu účastníctva podujatí Pride za dôležitú skúšku toho, ako štát napĺňa svoje záväzky v oblasti ľudských práv.

Organizácia zdôraznila, že povinnosť štátu sa nekončí tým, že nebude svojvoľne zasahovať do pokojného zhromaždenia. „Medzinárodné ľudskoprávne štandardy jasne hovoria, že štát musí prijať primerané opatrenia, aby sa pokojné zhromaždenia mohli uskutočniť bezpečne a aby ich účastníctvo nebolo vystavené násiliu, zastrašovaniu či obťažovaniu zo strany tretích osôb. Na Slovensku je právo na pokojné zhromažďovanie garantované Ústavou SR aj medzinárodnými dohovormi, ktorými je Slovensko viazané. V posledných rokoch však občianska spoločnosť opakovane upozorňuje na rastúcu polarizáciu, nenávistné prejavy vo verejnom priestore a znevažovanie ľudí, ktorí sa zapájajú do verejného života alebo obhajujú ľudské práva,” uvádza Amnesty, poukazujúc aj na najnovšiu správu Amnesty International, ktorá sa venovala aj prijatiu zákona známeho aj ako „lex atentát“.

Ochrana práv


Ten podľa organizácie v roku 2024 výrazne obmedzil právo na slobodu zhromažďovania a obsahuje aj ustanovenia obmedzujúce protesty v blízkosti vládnych budov a súkromných obydlí. Takéto právne prostredie ale podľa Amnesty môže ľudí odrádzať od uplatňovania ich práva na pokojné zhromažďovanie.

Rovnako Amnesty poukázalo aj na Európsky súd pre ľudské práva, ktorý opakovane zdôraznil dôležitosť povinnosti štátu chrániť tieto práva obzvlášť pri zhromaždeniach organizovaných príslušníctvom menšín či skupín, ktoré čelia predsudkom. V rozsudku Identoba a ostatní proti Gruzínsku súd konštatoval, že ľudia, ktorí sa zúčastňujú pokojného zhromaždenia, musia mať možnosť uplatniť si svoje práva bez obáv z fyzického násilia a štát má povinnosť zabezpečiť im primeranú ochranu, dopĺňa Amnesty.


Zdroj: SITA.sk - Amnesty upozorňuje, že štát musí počas Pride zabezpečiť bezpečné uplatňovanie práva na zhromažďovanie © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: LGBTI Ľudské práva PRIDE Zhromaždenie
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