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16. júla 2026

Žilinka predstavil päť pilierov účinnej ochrany obetí domáceho násilia – FOTO


Tagy: Domáce násilie Generálny prokurátor SR okrúhly stôl

Pokiaľ ide o empatiu, tá podľa Žilinku umožňuje citlivú komunikáciu s obeťami, budovanie dôvery a vytvorenie bezpečného prostredia, v ktorom sa môžu zdôveriť a prijať ponúknutú pomoc. Základom ...



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748016202_1511144374362947_8560487266425261344_n 676x507 16.7.2026 (SITA.sk) - Pokiaľ ide o empatiu, tá podľa Žilinku umožňuje citlivú komunikáciu s obeťami, budovanie dôvery a vytvorenie bezpečného prostredia, v ktorom sa môžu zdôveriť a prijať ponúknutú pomoc.


Základom úspešného boja proti domácemu násiliu, účinnej ochrany jeho obetí a ich návratu k bezpečnému a dôstojnému životu by malo byť prepojenie piatich pilierov, konkrétne odbornosti, profesionality, empatie, automatickej a včasnej aktivácie procesov pomoci a efektívnej súčinnosti. Zdôraznil to generálny prokurátor Maroš Žilinka v súvislosti s štvrtkovým okrúhlym stolom, ktorý sa na pôde Národnej rady SR zaoberal problematikou prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách.

Problém domáceho násilia


„Možnosť zúčastniť sa odborného okrúhleho stola som privítal, pretože považujem za potrebné otvorene hovoriť o probléme domáceho násilia a hľadať riešenia na jeho potieranie a účinnú ochranu jeho obetí," vyhlásil generálny prokurátor. Ako ďalej uviedol, pilier odbornosti zabezpečuje správne rozpoznanie, teda identifikáciu prejavov domáceho násilia a voľbu vhodných postupov pomoci. Profesionalita sa zase prejavuje zodpovedným, etickým a koordinovaným prístupom všetkých zapojených inštitúcií a odborníkov.

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Pokiaľ ide o empatiu, tá podľa Žilinku umožňuje citlivú komunikáciu s obeťami, budovanie dôvery a vytvorenie bezpečného prostredia, v ktorom sa môžu zdôveriť a prijať ponúknutú pomoc.

Koordinovaný prístup


V rámci automatickej a včasnej aktivácie procesov pomoci musia byť ihneď po identifikovaní rizika, teda domáceho násilia, aktivované príslušné ochranné a podporné mechanizmy. Efektívna súčinnosť zase podľa generálneho prokurátora predpokladá koordinovaný postup, zdieľanie relevantných informácií a zabezpečenie kontinuity ochrany a podpory obete.

„Práve koordinovaný prístup (Policajný zbor, orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zdravotnícke zariadenia, prokuratúra, súdy, samospráva, organizácie poskytujúce obetiam pomoc) znižuje riziko zlyhania systému a zvyšuje bezpečnosť obetí," doplnil Žilinka.


Zdroj: SITA.sk - Žilinka predstavil päť pilierov účinnej ochrany obetí domáceho násilia – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Domáce násilie Generálny prokurátor SR okrúhly stôl
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