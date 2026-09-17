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17. septembra 2026
Amorim prvýkrát prehral, odkedy vedie AC Miláno. Na čele Európskej ligy je Sparta Praha – VIDEO
Tagy: Európska liga UEFA favoriti Výhra
Milánčania boli v koncovke neefektívni, čo hostia z Benficy Lisabon si dokázali udržať sériu bez prehry od začiatku sezóny. AC Miláno utrpelo prvú prehru pod vedením Rúbena Amorima, keď v úvodnom ...
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17.9.2026 (SITA.sk) - Milánčania boli v koncovke neefektívni, čo hostia z Benficy Lisabon si dokázali udržať sériu bez prehry od začiatku sezóny.
AC Miláno utrpelo prvú prehru pod vedením Rúbena Amorima, keď v úvodnom zápase hlavnej fázy Európskej ligy podľahlo doma Benfice 0:2, zatiaľ čo Sunderland pri svojom návrate do Európy po 53 rokoch zvíťazil.
Sedemnásobný európsky šampión z Talianska mal v úvodných štyroch zápasoch Serie A na konte dve výhry a dve remízy, no v 1. kole EL narazil na tvrdú realitu v podobe prehry s portugalským protivníkom.
Milánčania boli v koncovke neefektívni, čo hostia, ktorí si dokázali udržať sériu bez prehry od začiatku sezóny, dokázali potrestať.
"Neustále niečo mením - musíme začať od základov, máme za sebou dva mesiace práce. Teraz sme prehrali, ale nájdeme riešenia, ako sa týmto duelom prispôsobiť. Potrebujeme si vybudovať hernú identitu, no zároveň musíme vyhrávať," povedal Amorim.
Benfica, ktorá s AC Miláno prehrala vo finále Európskeho pohára v rokoch 1963 a 1990, sa tešila zo svojho vôbec prvého triumfu nad týmto talianskym gigantom.
Tím Marca Silvu sa ujal vedenia v 16. minúte po skvelom individuálnom góle Dodiho Lukebakia a náskok navýšil osem minút po prestávke Jakub Kamiński.
Sunderland pod vedením Regisa Le Brisa zdolal AZ Alkmaar 1:0 v búrlivej atmosfére na Štadióne Svetla. Bolo to jeho prvé európske stretnutie od 2. kola Pohára víťazov pohárov v roku 1973.
Anglický tím bol v prvom polčase lepším, no nedokázal premeniť svoje šance. Až v druhom dejstve sa z penalty presadil Francúz Enzo Le Fée, ktorému v sobotňajšom (12.9.) zápase Premier League proti Arsenalu zneškodnil pokutový kop brankár David Raya.
Sunderland mohol ďakovať gólmanovi Robinovi Roefsovi, ktorý v 81. minúte predviedol skvelý zákrok a zabránil útočníkovi AZ Valdemarovi Byskovovi vyrovnať.
"Keď už sme tu, snažím sa užiť si každú chvíľu. Máme skvelý tím, výborný realizačný tím a neuveriteľných fanúšikov. Tento moment si plne zaslúžime a v tejto sezóne budeme naďalej tvrdo pracovať," uviedol obranca anglického celku Trai Hume.
Lyon čiastočne zabudol na sklamanie z dramatickej prehry v play-off Ligy majstrov proti Fenerbahce a na pôde Anderlechtu zvíťazil 2:1. Hostia v Bruseli rýchlo prevzali iniciatívu, keď ich už po necelých ôsmich minútach poslal do vedenia Noah Nartey.
Strela Keita Nakamuru zdvojnásobila náskok hostí v polovici prvého polčasu a japonskému krídelníkovi priniesla prvý gól v drese Lyonu od jeho príchodu z Remeša.
Anderlecht po prestávke znížil zásluhou hlavičky tínedžerského útočníka Mihajla Cvetkoviča, no Francúzi tesný náskok pod silným tlakom súpera udržali. Brankár Dominik Greif zostal na lavičke náhradníkov.
Bayer Leverkusen si v domácom prostredí poradil s húževnatým slovinským majstrom Celje a zvíťazil 2:0.
V ďalších zápasoch Olympiakos otočil nepriaznivý vývoj duelu proti poľskej Jagiellonii a vyhral 2:1, Sparta Praha hladko zdolala Ararat-Armenia 4:1 a cyperská Omonia prekvapila Celtu Vigo tesným triumfom 1:0.
Zdroj: SITA.sk - Amorim prvýkrát prehral, odkedy vedie AC Miláno. Na čele Európskej ligy je Sparta Praha – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
AC Miláno utrpelo prvú prehru pod vedením Rúbena Amorima, keď v úvodnom zápase hlavnej fázy Európskej ligy podľahlo doma Benfice 0:2, zatiaľ čo Sunderland pri svojom návrate do Európy po 53 rokoch zvíťazil.
Sedemnásobný európsky šampión z Talianska mal v úvodných štyroch zápasoch Serie A na konte dve výhry a dve remízy, no v 1. kole EL narazil na tvrdú realitu v podobe prehry s portugalským protivníkom.
Milánčania boli v koncovke neefektívni, čo hostia, ktorí si dokázali udržať sériu bez prehry od začiatku sezóny, dokázali potrestať.
Nájde riešenia
"Neustále niečo mením - musíme začať od základov, máme za sebou dva mesiace práce. Teraz sme prehrali, ale nájdeme riešenia, ako sa týmto duelom prispôsobiť. Potrebujeme si vybudovať hernú identitu, no zároveň musíme vyhrávať," povedal Amorim.
Benfica, ktorá s AC Miláno prehrala vo finále Európskeho pohára v rokoch 1963 a 1990, sa tešila zo svojho vôbec prvého triumfu nad týmto talianskym gigantom.
Tím Marca Silvu sa ujal vedenia v 16. minúte po skvelom individuálnom góle Dodiho Lukebakia a náskok navýšil osem minút po prestávke Jakub Kamiński.
Sunderland pod vedením Regisa Le Brisa zdolal AZ Alkmaar 1:0 v búrlivej atmosfére na Štadióne Svetla. Bolo to jeho prvé európske stretnutie od 2. kola Pohára víťazov pohárov v roku 1973.
Anglický tím bol v prvom polčase lepším, no nedokázal premeniť svoje šance. Až v druhom dejstve sa z penalty presadil Francúz Enzo Le Fée, ktorému v sobotňajšom (12.9.) zápase Premier League proti Arsenalu zneškodnil pokutový kop brankár David Raya.
Sunderland mohol ďakovať gólmanovi Robinovi Roefsovi, ktorý v 81. minúte predviedol skvelý zákrok a zabránil útočníkovi AZ Valdemarovi Byskovovi vyrovnať.
"Keď už sme tu, snažím sa užiť si každú chvíľu. Máme skvelý tím, výborný realizačný tím a neuveriteľných fanúšikov. Tento moment si plne zaslúžime a v tejto sezóne budeme naďalej tvrdo pracovať," uviedol obranca anglického celku Trai Hume.
Greif nechytal
Lyon čiastočne zabudol na sklamanie z dramatickej prehry v play-off Ligy majstrov proti Fenerbahce a na pôde Anderlechtu zvíťazil 2:1. Hostia v Bruseli rýchlo prevzali iniciatívu, keď ich už po necelých ôsmich minútach poslal do vedenia Noah Nartey.
Strela Keita Nakamuru zdvojnásobila náskok hostí v polovici prvého polčasu a japonskému krídelníkovi priniesla prvý gól v drese Lyonu od jeho príchodu z Remeša.
Anderlecht po prestávke znížil zásluhou hlavičky tínedžerského útočníka Mihajla Cvetkoviča, no Francúzi tesný náskok pod silným tlakom súpera udržali. Brankár Dominik Greif zostal na lavičke náhradníkov.
Bayer Leverkusen si v domácom prostredí poradil s húževnatým slovinským majstrom Celje a zvíťazil 2:0.
V ďalších zápasoch Olympiakos otočil nepriaznivý vývoj duelu proti poľskej Jagiellonii a vyhral 2:1, Sparta Praha hladko zdolala Ararat-Armenia 4:1 a cyperská Omonia prekvapila Celtu Vigo tesným triumfom 1:0.
Zdroj: SITA.sk - Amorim prvýkrát prehral, odkedy vedie AC Miláno. Na čele Európskej ligy je Sparta Praha – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Európska liga UEFA favoriti Výhra
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