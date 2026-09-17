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17. septembra 2026
Tréner Weiss na Ligu národov nominoval spolu 30 hráčov. Cieľom je víťazstvo v skupine
Slovenskí futbaloví reprezentanti absolvujú všetky domáce stretnutia v Lige národov 2026/2027 v Prešove resp. Košiciach. Staronový tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Vladimír Weiss starší na ...
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17.9.2026 (SITA.sk) - Slovenskí futbaloví reprezentanti absolvujú všetky domáce stretnutia v Lige národov 2026/2027 v Prešove resp. Košiciach.
Staronový tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Vladimír Weiss starší na septembrové a októbrové stretnutia v C-divízii Ligy národov 2026/2027 nominoval dovedna 30 hráčov. Väčšiu časť tvoria legionári, no figuruje medzi nimi aj päť futbalistov z najvyššej domácej súťaže - brankár Dominik Takáč, obranca Hugo Pavek, stredopoliari Peter Pokorný, Michal Faško aj útočník Nino Marcelli.
Od 26. septembra do 6. októbra čakajú na Slovákov dovedna štyri súťažné stretnutia. Najprv v Prešove resp. Košiciach vyzvú výbery Moldavska a Kazachstanu a následne vycestujú na stretnutia na Faerské ostrovy a do Moldavska. Slovenskí futbalisti sa budú už od nedele pripravovať vo Vysokých Tatrách.
V Lige národov je cieľ slovenského výberu jasný. „Dôsledne sme sledovali hráčov, pripravovali sme sa my aj súperi. Musíme vyhrať skupinu. Je to naša povinnosť. Hráči majú svoju kvalitu V minulosti ukázali, že sú oddaní. Hoci niektorým útočníkom chýba herná prax, verím, že prídu hladní, motivovaní a pretavia to do zápasov,“ uviedol hlavný kouč pri prezentácii nominácie podľa oficiálneho webu Slovenského futbalového zväzu (SFZ).
Do tímu sa dostal aj útočník Erik Prekop, ktorý v reprezentácii absolvoval zatiaľ jediný štart a na klubovej úrovni pôsobí v Poľsku. "V Górniku Zabrze odvádza pod vedením trénera Michala Gašparíka fantastickú robotu, dostane šancu,“ komentoval Weiss.
V nominácii chýba srbský rodák Aleksandar Čavrič, ten hráva v Japonsku za Kašimu Antlers. "Z osobných dôvodov sa rozhodol zostať v klube. Je mi to ľúto, ale musel som to rešpektovať,“ poznamenal Weiss. Do mužstva sa po zraneniach vracia Ivan Schranz. ,,Je to hráč, ktorý dokáže zahrať aj na pozícii krajného obrancu. Vie dať dôležité góly, verím, že nám pomôže," dodal tréner.
V 30-člennom menoslove sú aj štyri brankári, s týmto postom nemal hlavný kormidelník žiadne problémy. "Veríme, že nasledujúce zápasy nebudú o tom, že nás budú zachraňovať brankári, ale o tom, čo predvedieme v útoku,“ poznamenal Weiss.
Slovenskí futbalisti v jeseni 2026 budú hrať len na v Prešove a Košiciach. "Na východe ľudia milujú futbal, verím, že zápasy budú vypredané. Verím, že prídu výkony hodné reprezentácie. Chceme potešiť divákov. Všetko závisí od prvý zápasov, aké budú výkony, výsledky, od toho sa bude všetko odvíjať. Ak by sme nepostúpili, bola by to moja hanba i hráčov,“ povedal reprezentačný kormidelník.
Brankári: Martin Dúbravka, Dominik Greif, Jakub Surovčík, Dominik Takáč
Obrancovia: Hugo Pavek, Denis Vavro, Martin Valjent, Milan Škriniar, Ľubomír Šatka, Dávid Hancko, Adam Obert, Ivan Mesík
Stredopoliari: Stanislav Lobotka, Peter Pokorný, Matúš Bero, Ondrej Duda, Mario Sauer, Tomáš Rigo, Michal Faško, Tomáš Suslov
Útočníci: Lukáš Haraslín, Nino Marcelli, Leo Sauer, Dávid Ďuriš, Adrián Kaprálik, Ivan Schranz, David Strelec, Tomáš Bobček, Róbert Boženík, Erik Prekop
Zdroj: SITA.sk - Tréner Weiss na Ligu národov nominoval spolu 30 hráčov. Cieľom je víťazstvo v skupine © SITA Všetky práva vyhradené.
Staronový tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Vladimír Weiss starší na septembrové a októbrové stretnutia v C-divízii Ligy národov 2026/2027 nominoval dovedna 30 hráčov. Väčšiu časť tvoria legionári, no figuruje medzi nimi aj päť futbalistov z najvyššej domácej súťaže - brankár Dominik Takáč, obranca Hugo Pavek, stredopoliari Peter Pokorný, Michal Faško aj útočník Nino Marcelli.
Od 26. septembra do 6. októbra čakajú na Slovákov dovedna štyri súťažné stretnutia. Najprv v Prešove resp. Košiciach vyzvú výbery Moldavska a Kazachstanu a následne vycestujú na stretnutia na Faerské ostrovy a do Moldavska. Slovenskí futbalisti sa budú už od nedele pripravovať vo Vysokých Tatrách.
V Lige národov je cieľ slovenského výberu jasný. „Dôsledne sme sledovali hráčov, pripravovali sme sa my aj súperi. Musíme vyhrať skupinu. Je to naša povinnosť. Hráči majú svoju kvalitu V minulosti ukázali, že sú oddaní. Hoci niektorým útočníkom chýba herná prax, verím, že prídu hladní, motivovaní a pretavia to do zápasov,“ uviedol hlavný kouč pri prezentácii nominácie podľa oficiálneho webu Slovenského futbalového zväzu (SFZ).
Do tímu sa dostal aj útočník Erik Prekop, ktorý v reprezentácii absolvoval zatiaľ jediný štart a na klubovej úrovni pôsobí v Poľsku. "V Górniku Zabrze odvádza pod vedením trénera Michala Gašparíka fantastickú robotu, dostane šancu,“ komentoval Weiss.
V nominácii chýba srbský rodák Aleksandar Čavrič, ten hráva v Japonsku za Kašimu Antlers. "Z osobných dôvodov sa rozhodol zostať v klube. Je mi to ľúto, ale musel som to rešpektovať,“ poznamenal Weiss. Do mužstva sa po zraneniach vracia Ivan Schranz. ,,Je to hráč, ktorý dokáže zahrať aj na pozícii krajného obrancu. Vie dať dôležité góly, verím, že nám pomôže," dodal tréner.
V 30-člennom menoslove sú aj štyri brankári, s týmto postom nemal hlavný kormidelník žiadne problémy. "Veríme, že nasledujúce zápasy nebudú o tom, že nás budú zachraňovať brankári, ale o tom, čo predvedieme v útoku,“ poznamenal Weiss.
Slovenskí futbalisti v jeseni 2026 budú hrať len na v Prešove a Košiciach. "Na východe ľudia milujú futbal, verím, že zápasy budú vypredané. Verím, že prídu výkony hodné reprezentácie. Chceme potešiť divákov. Všetko závisí od prvý zápasov, aké budú výkony, výsledky, od toho sa bude všetko odvíjať. Ak by sme nepostúpili, bola by to moja hanba i hráčov,“ povedal reprezentačný kormidelník.
Nominácia slovenskej futbalovej reprezentácie na zápasy C-divízie Ligy národov (zdroj: SFZ):
Brankári: Martin Dúbravka, Dominik Greif, Jakub Surovčík, Dominik Takáč
Obrancovia: Hugo Pavek, Denis Vavro, Martin Valjent, Milan Škriniar, Ľubomír Šatka, Dávid Hancko, Adam Obert, Ivan Mesík
Stredopoliari: Stanislav Lobotka, Peter Pokorný, Matúš Bero, Ondrej Duda, Mario Sauer, Tomáš Rigo, Michal Faško, Tomáš Suslov
Útočníci: Lukáš Haraslín, Nino Marcelli, Leo Sauer, Dávid Ďuriš, Adrián Kaprálik, Ivan Schranz, David Strelec, Tomáš Bobček, Róbert Boženík, Erik Prekop
Zdroj: SITA.sk - Tréner Weiss na Ligu národov nominoval spolu 30 hráčov. Cieľom je víťazstvo v skupine © SITA Všetky práva vyhradené.
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