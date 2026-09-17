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17. septembra 2026
Witsel ukončil reprezentačnú kariéru po 18 rokoch: Nikdy som nesníval, že toľko dosiahnem
Belgický stredopoliar Axel Witsel ukončil svoju medzinárodnú kariéru po 140 zápasoch. Skúsený belgický stredopoliar Axel Witsel sa po 18 rokoch na medzinárodnej scéne rozhodol ukončiť pôsobenie v ...
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17.9.2026 (SITA.sk) - Belgický stredopoliar Axel Witsel ukončil svoju medzinárodnú kariéru po 140 zápasoch.
Skúsený belgický stredopoliar Axel Witsel sa po 18 rokoch na medzinárodnej scéne rozhodol ukončiť pôsobenie v národnom tíme. Má 37 rokov a svoj posledný reprezentačný zápas za Belgicko absolvoval v júli vo štvrťfinále MS 2026, v ktorom Belgičania prehrali 1:2 s neskorším šampiónom zo Španielska.
Witsel v najcennejšom drese odohral 140 zápasov a v tomto smere mu vo vlasti patrí druhý priečka, viac ich má na konte len jeho dlhoročný spoluhráč Jan Vertonghen (157 duelov). Vo vyhlásení na sociálnych sieťach Witsel zdôraznil, že je čas uvoľniť miesto mladším hráčom novej generácie.
"Nikdy som nesníval, že dosiahnem toľko, keď som začínal ako 18-ročný,“ uviedol. Jeho medzinárodná kariéra sa začala v roku 2008 a stal sa kľúčovým hráčom tzv. zlatej generácie belgickej reprezentácie, ku ktorej patrili aj známe mená ako Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku či Eden Hazard.
Napriek ich kvalite sa iba priblížili k titulu na MS 2018, v semifinále však prehrali s Francúzmi. V lete 2026 prestúpil Witsel zo španielskej Girony do francúzskeho klubu OGC Nice, predtým hral aj za Borussiu Dortmund či Atlético Madrid.
Zdroj: SITA.sk - Witsel ukončil reprezentačnú kariéru po 18 rokoch: Nikdy som nesníval, že toľko dosiahnem © SITA Všetky práva vyhradené.
Skúsený belgický stredopoliar Axel Witsel sa po 18 rokoch na medzinárodnej scéne rozhodol ukončiť pôsobenie v národnom tíme. Má 37 rokov a svoj posledný reprezentačný zápas za Belgicko absolvoval v júli vo štvrťfinále MS 2026, v ktorom Belgičania prehrali 1:2 s neskorším šampiónom zo Španielska.
Witsel v najcennejšom drese odohral 140 zápasov a v tomto smere mu vo vlasti patrí druhý priečka, viac ich má na konte len jeho dlhoročný spoluhráč Jan Vertonghen (157 duelov). Vo vyhlásení na sociálnych sieťach Witsel zdôraznil, že je čas uvoľniť miesto mladším hráčom novej generácie.
"Nikdy som nesníval, že dosiahnem toľko, keď som začínal ako 18-ročný,“ uviedol. Jeho medzinárodná kariéra sa začala v roku 2008 a stal sa kľúčovým hráčom tzv. zlatej generácie belgickej reprezentácie, ku ktorej patrili aj známe mená ako Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku či Eden Hazard.
Napriek ich kvalite sa iba priblížili k titulu na MS 2018, v semifinále však prehrali s Francúzmi. V lete 2026 prestúpil Witsel zo španielskej Girony do francúzskeho klubu OGC Nice, predtým hral aj za Borussiu Dortmund či Atlético Madrid.
Zdroj: SITA.sk - Witsel ukončil reprezentačnú kariéru po 18 rokoch: Nikdy som nesníval, že toľko dosiahnem © SITA Všetky práva vyhradené.
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