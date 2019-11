Vláda: 43,5 mil. eur z minulých rokov sa má presunúť na diaľnice

Ilustračná snímka. Foto: detuschebank.ge Foto: detuschebank.ge

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava/Slavošovce 20. novembra (TASR) – Kapitálové výdavky v rámci kapitoly ministerstva dopravy z rokov 2017 a 2018 v celkovej výške 43,53 milióna eur by sa mali presunúť na financovanie projektov výstavby diaľnic a rýchlostných ciest realizovaných Národnou diaľničnou spoločnosťou (NDS). Navrhuje to Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR v materiáli, ktorý v stredu na výjazdovom rokovaní v Slavošovciach odsúhlasila vláda.Zmeniť sa má účel použitia kapitálových výdavkov z rokov 2017 a 2018, ktoré boli pôvodne rozpočtované v programoch Podpora rozvoja bývania, Cestná infraštruktúra, Železničná doprava, Tvorba a implementácia politík, Rozvoj cestovného ruchu a Operačný program Integrovaná infraštruktúra.Rozpočtovými opatreniami bol ministerstvom financií zvýšený rozpočet kapitálových výdavkov kapitoly MDV na rok 2019 celkom o 87,69 milióna eur. Týmito opatreniami došlo podľa rezortu dopravy len k uvoľneniu kapitálových výdavkov poskytnutých MDV v minulých rokoch.Rezort dopravy v návrhu konštatuje, že materiál nezakladá zvýšené nároky na rozpočet verejnej správy. Ide totiž o výmenu zdrojov v rámci rozpočtu kapitoly MDV, a to zmenu zdroja z predchádzajúcich rokov za prostriedky štátneho rozpočtu aktuálneho roka.