RAST SVETOVEJ EKONOMIKY BUDE TENTO ROK NAJSLABŠÍ OD KRÍZY

Washington 15. októbra (TASR) - Svetová ekonomika by v tomto roku mala dosiahnuť iba 3-percentné tempo rastu. To je najslabší rast od svetovej finančnej krízy v roku 2008. Uviedol to v utorok Medzinárodný menový fond (MMF), podľa ktorého na vývoj ekonomiky najviac pôsobia obchodné spory.