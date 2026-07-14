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14. júla 2026
Analýza pripomienok k tabakovej reforme EÚ poukazuje na rozsiahlu kritiku návrhu
Deväť z desiatich pripomienok spochybňuje smerovanie novej legislatívy. Výhrady zazneli aj zo Slovenska - od analytikov, odborníkov na závislosti, obchodníkov aj samotných ...
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14.7.2026 (SITA.sk) - Deväť z desiatich pripomienok spochybňuje smerovanie novej legislatívy. Výhrady zazneli aj zo Slovenska – od analytikov, odborníkov na závislosti, obchodníkov aj samotných občanov.
Pripravovaná revízia európskej tabakovej legislatívy čelí rozsiahlym výhradám. Vyplýva to z analýzy nezávislej siete expertov „We Are Innovation“. Tá preskúmala viac ako 82-tisíc pripomienok zaslaných Európskej komisii. Zistila, že viac ako 90 percent pripomienok obsahovalo aspoň jednu zásadnú výhradu voči navrhovanému smerovaniu reformy. Naopak, iba približne dve percentá subjektov návrh jednoznačne podporili.
Analýza zároveň upozorňuje, že výhrady nepochádzali len od jednej záujmovej skupiny. Nesúhlas s navrhovaným smerovaním reformy vyjadrilo 96 percent zástupcov akademickej a výskumnej obce, 94 percent podnikov, mimovládnych organizácií a ďalších subjektov a 93 percent občanov. Za kritickú bola podľa metodiky považovaná každá pripomienka obsahujúca aspoň jednu podstatnú výhradu voči návrhu.
Európska komisia pripravuje revíziu smernice o tabakových výrobkoch (TPD), ktorá má aktualizovať pravidlá pre tabakové a nové nikotínové výrobky. V diskusii sú nové obmedzenia elektronických cigariet, zahrievaného tabaku či nikotínových vrecúšok, zákaz niektorých príchutí, ale aj konkrétnych výrobkov.
Pripravovaná reforma pritom už narazila aj na výhrady vlastného kontrolného orgánu Európskej komisie – Regulatory Scrutiny Board. Ten odporučil prepracovať hodnotenie jej dopadov pre viaceré metodické nedostatky.
Slovenskí analytici: Návrh treba prepracovať
Na nedostatky upozornil Európsku komisiu aj Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS). Podľa analytikov Komisia zatiaľ nepredložila dostatok dôkazov, že práve doterajšia európska regulácia viedla k poklesu fajčenia.
Podľa INESS Komisia vo svojich podkladoch uvádza, že nie je možné spoľahlivo oddeliť účinky jednotlivých faktorov ovplyvňujúcich vývoj miery fajčenia. INESS tvrdí, že návrh v súčasnej podobe nespĺňa požiadavky na kvalitnú reguláciu založenú na dôkazoch.
„Text navrhovaného regulačného balíka by mal byť zásadne upravený,“ uvádza INESS.
Občianske združenie PRIMA, ktoré sa dlhodobo venuje práci s ľuďmi so závislosťami upozornilo, že pripravovaná revízia by mala brať do úvahy aj reálne skúsenosti dospelých užívateľov, ktorí prechádzajú na nové nikotínové výrobky v snahe o znižovanie zdravotných dopadov.
„Pri posudzovaní navrhovaných obmedzení je potrebné zohľadniť nielen potenciálnu atraktivitu pre mladých ľudí, ale aj možné dôsledky pre dospelých fajčiarov, ktorí tieto výrobky využívajú ako alternatívu ku klasickým cigaretám alebo ako súčasť procesu odvykania od fajčenia. Pred prijatím plošných zákazov by preto mala byť dôkladne vyhodnotená ich účinnosť, primeranosť a možné nežiaduce dôsledky.“
Svoje výhrady Európskej komisii adresovali aj podnikateľské organizácie a zväzy, ktoré žiadajú dôslednú analýzu ekonomických a sociálnych dopadov pripravovaných zmien.
Nové pravidlá môžu podľa nich ohroziť fungovanie legálneho trhu a podporiť ďalší rast nelegálnej výroby a predaja tabakových výrobkov „Neprimerane prísna regulácia môže viesť k poklesu legálneho predaja, znižovaniu tržieb a následnej racionalizácii prevádzok, čo sa prejaví stratou pracovných miest a obmedzením dostupnosti služieb pre spotrebiteľov,“ uvádza Zväz obchodu SR.
Podľa zväzu by pripravované zmeny mohli najvýraznejšie zasiahnuť malé a stredné podniky, najmä predajne pôsobiace v ekonomicky slabších regiónoch Slovenska.
Do pripomienkovania pripravovanej reformy sa zapojilo približne 82-tisíc subjektov z viac ako 130 krajín sveta. Zo Slovenska prišlo 2 727 príspevkov, čo predstavovalo deviaty najvyšší počet spomedzi členských štátov Európskej únie.
Podľa analýzy We Are Innovation patrili medzi najčastejšie témy pripomienok požiadavky na reguláciu založenú na vedeckých dôkazoch, primeranosť navrhovaných opatrení, ochranu slobody voľby dospelých spotrebiteľov, podporu inovácií a konkurencieschopnosti či obavy z rastu nelegálneho trhu.
Zdroj: SITA.sk - Analýza pripomienok k tabakovej reforme EÚ poukazuje na rozsiahlu kritiku návrhu © SITA Všetky práva vyhradené.
Pripravovaná revízia európskej tabakovej legislatívy čelí rozsiahlym výhradám. Vyplýva to z analýzy nezávislej siete expertov „We Are Innovation“. Tá preskúmala viac ako 82-tisíc pripomienok zaslaných Európskej komisii. Zistila, že viac ako 90 percent pripomienok obsahovalo aspoň jednu zásadnú výhradu voči navrhovanému smerovaniu reformy. Naopak, iba približne dve percentá subjektov návrh jednoznačne podporili.
Výhrady akademickej a výskumnej obce
Analýza zároveň upozorňuje, že výhrady nepochádzali len od jednej záujmovej skupiny. Nesúhlas s navrhovaným smerovaním reformy vyjadrilo 96 percent zástupcov akademickej a výskumnej obce, 94 percent podnikov, mimovládnych organizácií a ďalších subjektov a 93 percent občanov. Za kritickú bola podľa metodiky považovaná každá pripomienka obsahujúca aspoň jednu podstatnú výhradu voči návrhu.
Európska komisia pripravuje revíziu smernice o tabakových výrobkoch (TPD), ktorá má aktualizovať pravidlá pre tabakové a nové nikotínové výrobky. V diskusii sú nové obmedzenia elektronických cigariet, zahrievaného tabaku či nikotínových vrecúšok, zákaz niektorých príchutí, ale aj konkrétnych výrobkov.
Pripravovaná reforma pritom už narazila aj na výhrady vlastného kontrolného orgánu Európskej komisie – Regulatory Scrutiny Board. Ten odporučil prepracovať hodnotenie jej dopadov pre viaceré metodické nedostatky.
Slovenskí analytici: Návrh treba prepracovať
Slovenskí analytici: Návrh treba prepracovať
Na nedostatky upozornil Európsku komisiu aj Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS). Podľa analytikov Komisia zatiaľ nepredložila dostatok dôkazov, že práve doterajšia európska regulácia viedla k poklesu fajčenia.
Podľa INESS Komisia vo svojich podkladoch uvádza, že nie je možné spoľahlivo oddeliť účinky jednotlivých faktorov ovplyvňujúcich vývoj miery fajčenia. INESS tvrdí, že návrh v súčasnej podobe nespĺňa požiadavky na kvalitnú reguláciu založenú na dôkazoch.
„Text navrhovaného regulačného balíka by mal byť zásadne upravený,“ uvádza INESS.
Aj ďalšie organizácie dvíhajú varovný prst
Občianske združenie PRIMA, ktoré sa dlhodobo venuje práci s ľuďmi so závislosťami upozornilo, že pripravovaná revízia by mala brať do úvahy aj reálne skúsenosti dospelých užívateľov, ktorí prechádzajú na nové nikotínové výrobky v snahe o znižovanie zdravotných dopadov.
„Pri posudzovaní navrhovaných obmedzení je potrebné zohľadniť nielen potenciálnu atraktivitu pre mladých ľudí, ale aj možné dôsledky pre dospelých fajčiarov, ktorí tieto výrobky využívajú ako alternatívu ku klasickým cigaretám alebo ako súčasť procesu odvykania od fajčenia. Pred prijatím plošných zákazov by preto mala byť dôkladne vyhodnotená ich účinnosť, primeranosť a možné nežiaduce dôsledky.“
Svoje výhrady Európskej komisii adresovali aj podnikateľské organizácie a zväzy, ktoré žiadajú dôslednú analýzu ekonomických a sociálnych dopadov pripravovaných zmien.
Nové pravidlá môžu podľa nich ohroziť fungovanie legálneho trhu a podporiť ďalší rast nelegálnej výroby a predaja tabakových výrobkov „Neprimerane prísna regulácia môže viesť k poklesu legálneho predaja, znižovaniu tržieb a následnej racionalizácii prevádzok, čo sa prejaví stratou pracovných miest a obmedzením dostupnosti služieb pre spotrebiteľov,“ uvádza Zväz obchodu SR.
Podľa zväzu by pripravované zmeny mohli najvýraznejšie zasiahnuť malé a stredné podniky, najmä predajne pôsobiace v ekonomicky slabších regiónoch Slovenska.
Do pripomienkovania pripravovanej reformy sa zapojilo približne 82-tisíc subjektov z viac ako 130 krajín sveta. Zo Slovenska prišlo 2 727 príspevkov, čo predstavovalo deviaty najvyšší počet spomedzi členských štátov Európskej únie.
Podľa analýzy We Are Innovation patrili medzi najčastejšie témy pripomienok požiadavky na reguláciu založenú na vedeckých dôkazoch, primeranosť navrhovaných opatrení, ochranu slobody voľby dospelých spotrebiteľov, podporu inovácií a konkurencieschopnosti či obavy z rastu nelegálneho trhu.
Zdroj: SITA.sk - Analýza pripomienok k tabakovej reforme EÚ poukazuje na rozsiahlu kritiku návrhu © SITA Všetky práva vyhradené.
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