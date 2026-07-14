|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 14.7.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Kamil
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
14. júla 2026
Spojenci posilnia protivzdušnú obranu Ukrajiny, chystajú aj cvičenia povojnovej misie
Tagy: Britský premiér Francúzsky prezident Koalícia ochotných Nemecký kancelár Protivzdušná obrana ruské raketové útoky Rusko-ukrajinský konflikt Ukrajinský prezident Vojna na Ukrajine
Koalícia ochotných prisľúbila nové zbrane, stíhačky Rafale aj prípravu mnohonárodných síl, ktoré by dohliadali na budúce prímerie. Spojenci
Zdieľať
14.7.2026 (SITA.sk) - Koalícia ochotných prisľúbila nové zbrane, stíhačky Rafale aj prípravu mnohonárodných síl, ktoré by dohliadali na budúce prímerie.
Spojenci Ukrajiny sa na pondelkovom samite takzvanej koalície ochotných v Paríži dohodli na ďalšom posilnení protivzdušnej obrany Kyjeva a na príprave cvičení mnohonárodných síl, ktoré by mohli byť nasadené po prípadnom prímerí.
Cieľom stretnutia bolo zvýšiť tlak na Rusko a potvrdiť pokračujúcu podporu Ukrajine vo vojne, ktorá trvá už viac ako tri roky.
Na 16. zasadnutí iniciatívy, ktorú založili Francúzsko a Británia, sa zúčastnili predstavitelia 37 krajín vrátane ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron oznámil, že Ukrajina získa 16 francúzskych stíhačiek Rafale. Prvé z nich by mali byť zaradené do služby v rokoch 2028 až 2029. Paríž zároveň dodá nové systémy protivzdušnej obrany SAMP/T určené na ochranu pred ruskými balistickými raketami.
„Sme odhodlaní pokračovať v podpore Ukrajiny ešte rýchlejšie a ešte dôraznejšie,“ vyhlásil Macron po skončení rokovaní.
Francúzsky prezident zároveň oznámil, že mnohonárodné sily pre Ukrajinu absolvujú v najbližších mesiacoch vojenské cvičenia v susedných krajinách. Ich cieľom bude preveriť pripravenosť na prípadné nasadenie po ukončení bojov.
Britský premiér Keir Starmer vyhlásil, že nastal čas „zdvojnásobiť úsilie“ s cieľom ukončiť vojnu. Nemecký kancelár Friedrich Merz zdôraznil, že podpora Ukrajiny je dôležitá „v záujme slobody v celej Európe“.
Počas samitu desať krajín vrátane Ukrajiny oznámilo aj vznik novej koalície pre rozvoj európskej obrany proti balistickým raketám.
Zelenskyj iniciatívu privítal a označil ju za dôležitý krok k posilneniu bezpečnosti kontinentu. „Je to historický deň pre nás všetkých,“ povedal ukrajinský prezident.
Kremeľ reagoval odmietavo. Hovorca Dmitrij Peskov označil stretnutie za „koalíciu vojnových štváčov“ a obvinil jeho účastníkov zo snahy pokračovať vo vojne namiesto hľadania mierového riešenia.
Zdroj: SITA.sk - Spojenci posilnia protivzdušnú obranu Ukrajiny, chystajú aj cvičenia povojnovej misie © SITA Všetky práva vyhradené.
Spojenci Ukrajiny sa na pondelkovom samite takzvanej koalície ochotných v Paríži dohodli na ďalšom posilnení protivzdušnej obrany Kyjeva a na príprave cvičení mnohonárodných síl, ktoré by mohli byť nasadené po prípadnom prímerí.
Tlak na Rusko
Cieľom stretnutia bolo zvýšiť tlak na Rusko a potvrdiť pokračujúcu podporu Ukrajine vo vojne, ktorá trvá už viac ako tri roky.
Na 16. zasadnutí iniciatívy, ktorú založili Francúzsko a Británia, sa zúčastnili predstavitelia 37 krajín vrátane ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron oznámil, že Ukrajina získa 16 francúzskych stíhačiek Rafale. Prvé z nich by mali byť zaradené do služby v rokoch 2028 až 2029. Paríž zároveň dodá nové systémy protivzdušnej obrany SAMP/T určené na ochranu pred ruskými balistickými raketami.
„Sme odhodlaní pokračovať v podpore Ukrajiny ešte rýchlejšie a ešte dôraznejšie,“ vyhlásil Macron po skončení rokovaní.
Cvičenie u susedov
Francúzsky prezident zároveň oznámil, že mnohonárodné sily pre Ukrajinu absolvujú v najbližších mesiacoch vojenské cvičenia v susedných krajinách. Ich cieľom bude preveriť pripravenosť na prípadné nasadenie po ukončení bojov.
Britský premiér Keir Starmer vyhlásil, že nastal čas „zdvojnásobiť úsilie“ s cieľom ukončiť vojnu. Nemecký kancelár Friedrich Merz zdôraznil, že podpora Ukrajiny je dôležitá „v záujme slobody v celej Európe“.
Historický deň
Počas samitu desať krajín vrátane Ukrajiny oznámilo aj vznik novej koalície pre rozvoj európskej obrany proti balistickým raketám.
Zelenskyj iniciatívu privítal a označil ju za dôležitý krok k posilneniu bezpečnosti kontinentu. „Je to historický deň pre nás všetkých,“ povedal ukrajinský prezident.
Kremeľ reagoval odmietavo. Hovorca Dmitrij Peskov označil stretnutie za „koalíciu vojnových štváčov“ a obvinil jeho účastníkov zo snahy pokračovať vo vojne namiesto hľadania mierového riešenia.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/vojna-na-ukrajine-v-juli-2026-fotografie/">Vojna na Ukrajine v júli 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Spojenci posilnia protivzdušnú obranu Ukrajiny, chystajú aj cvičenia povojnovej misie © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Britský premiér Francúzsky prezident Koalícia ochotných Nemecký kancelár Protivzdušná obrana ruské raketové útoky Rusko-ukrajinský konflikt Ukrajinský prezident Vojna na Ukrajine
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Analýza pripomienok k tabakovej reforme EÚ poukazuje na rozsiahlu kritiku návrhu
Analýza pripomienok k tabakovej reforme EÚ poukazuje na rozsiahlu kritiku návrhu
<< predchádzajúci článok
USA dokončili tretiu noc úderov proti Iránu, Trump hovorí o možnej dohode aj ďalšej eskalácii
USA dokončili tretiu noc úderov proti Iránu, Trump hovorí o možnej dohode aj ďalšej eskalácii