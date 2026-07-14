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14. júla 2026

Spojenci posilnia protivzdušnú obranu Ukrajiny, chystajú aj cvičenia povojnovej misie


Tagy: Britský premiér Francúzsky prezident Koalícia ochotných Nemecký kancelár Protivzdušná obrana ruské raketové útoky Rusko-ukrajinský konflikt Ukrajinský prezident Vojna na Ukrajine

Koalícia ochotných prisľúbila nové zbrane, stíhačky Rafale aj prípravu mnohonárodných síl, ktoré by dohliadali na budúce prímerie. Spojenci



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france_ukraine__3_58 676x462 14.7.2026 (SITA.sk) - Koalícia ochotných prisľúbila nové zbrane, stíhačky Rafale aj prípravu mnohonárodných síl, ktoré by dohliadali na budúce prímerie.


Spojenci Ukrajiny sa na pondelkovom samite takzvanej koalície ochotných v Paríži dohodli na ďalšom posilnení protivzdušnej obrany Kyjeva a na príprave cvičení mnohonárodných síl, ktoré by mohli byť nasadené po prípadnom prímerí.

Tlak na Rusko


Cieľom stretnutia bolo zvýšiť tlak na Rusko a potvrdiť pokračujúcu podporu Ukrajine vo vojne, ktorá trvá už viac ako tri roky.

Na 16. zasadnutí iniciatívy, ktorú založili Francúzsko a Británia, sa zúčastnili predstavitelia 37 krajín vrátane ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron oznámil, že Ukrajina získa 16 francúzskych stíhačiek Rafale. Prvé z nich by mali byť zaradené do služby v rokoch 2028 až 2029. Paríž zároveň dodá nové systémy protivzdušnej obrany SAMP/T určené na ochranu pred ruskými balistickými raketami.

„Sme odhodlaní pokračovať v podpore Ukrajiny ešte rýchlejšie a ešte dôraznejšie,“ vyhlásil Macron po skončení rokovaní.

Cvičenie u susedov


Francúzsky prezident zároveň oznámil, že mnohonárodné sily pre Ukrajinu absolvujú v najbližších mesiacoch vojenské cvičenia v susedných krajinách. Ich cieľom bude preveriť pripravenosť na prípadné nasadenie po ukončení bojov.

Britský premiér Keir Starmer vyhlásil, že nastal čas „zdvojnásobiť úsilie“ s cieľom ukončiť vojnu. Nemecký kancelár Friedrich Merz zdôraznil, že podpora Ukrajiny je dôležitá „v záujme slobody v celej Európe“.

Historický deň


Počas samitu desať krajín vrátane Ukrajiny oznámilo aj vznik novej koalície pre rozvoj európskej obrany proti balistickým raketám.

Zelenskyj iniciatívu privítal a označil ju za dôležitý krok k posilneniu bezpečnosti kontinentu. „Je to historický deň pre nás všetkých,“ povedal ukrajinský prezident.

Kremeľ reagoval odmietavo. Hovorca Dmitrij Peskov označil stretnutie za „koalíciu vojnových štváčov“ a obvinil jeho účastníkov zo snahy pokračovať vo vojne namiesto hľadania mierového riešenia.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine




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Zdroj: SITA.sk - Spojenci posilnia protivzdušnú obranu Ukrajiny, chystajú aj cvičenia povojnovej misie © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Britský premiér Francúzsky prezident Koalícia ochotných Nemecký kancelár Protivzdušná obrana ruské raketové útoky Rusko-ukrajinský konflikt Ukrajinský prezident Vojna na Ukrajine
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