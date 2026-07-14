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14. júla 2026
Ukrajinskí muži čelia právnej neistote, návrat domov môže znamenať mobilizáciu
Tagy: Poľský prezident Rusko-ukrajinský konflikt Ukrajinská armáda ukrajinskí utečenci Vojna na Ukrajine
Situácia je obzvlášť komplikovaná pre mužov, ktorí odišli z Ukrajiny, aby sa vyhli mobilizácii. Tisíce ukrajinských mužov žijúcich v Poľsku čelia rastúcej právnej neistote. Po sprísnení ...
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14.7.2026 (SITA.sk) - Situácia je obzvlášť komplikovaná pre mužov, ktorí odišli z Ukrajiny, aby sa vyhli mobilizácii.
Tisíce ukrajinských mužov žijúcich v Poľsku čelia rastúcej právnej neistote. Po sprísnení poľskej politiky voči utečencom a súčasnom tlaku Kyjeva na mobilizáciu sa mnohí ocitli v zložitej situácii - návrat na Ukrajinu môže znamenať odvod do armády, no ich budúcnosť v Poľsku je neistá.
Poľsko, ktoré prijalo približne milión ukrajinských utečencov, v marci ukončilo osobitné podporné opatrenia pre ľudí utekajúcich pred vojnou. Po nástupe nacionalistického prezidenta Karola Nawrockého začali pre Ukrajincov platiť prísnejšie pravidlá podobné tým, aké sa vzťahujú na ostatných cudzincov.
Situácia je obzvlášť komplikovaná pre mužov, ktorí odišli z Ukrajiny, aby sa vyhli mobilizácii. Mnohí čakajú na rozhodnutie o povolení na pobyt. „Mám obavy, pretože nikto nevie, čo bude ďalej,“ povedal pre agentúru AFP 50-ročný Volodymyr, ktorý do Poľska prišiel nelegálne pred tromi rokmi.
Podľa ukrajinskej právničky Viktorie Koržovovej od marca pribudlo žiadostí o pomoc s legalizáciou pobytu. Európska komisia minulý mesiac zároveň oznámila zámer vylúčiť ukrajinských mužov vo veku od 23 do 60 rokov zo systému dočasnej ochrany na žiadosť Kyjeva. Odborníci očakávajú, že mnohí sa preto budú snažiť získať dlhodobý pobyt v členských štátoch EÚ.
Neistotu zvyšujú aj obmedzenia ukrajinských konzulárnych služieb. Muži v zahraničí si môžu obnoviť doklady len po aktualizácii svojich vojenských záznamov, čomu sa mnohí vyhýbajú zo strachu z mobilizácie. Zároveň podľa mimovládnej organizácie Never Again rastie v Poľsku počet protiukrajinských incidentov vrátane nenávistných prejavov a fyzických útokov. Mnohí Ukrajinci hovoria, že sa ich ľudia často pýtajú, prečo nebojujú na fronte.
Zdroj: SITA.sk - Ukrajinskí muži čelia právnej neistote, návrat domov môže znamenať mobilizáciu © SITA Všetky práva vyhradené.
Tisíce ukrajinských mužov žijúcich v Poľsku čelia rastúcej právnej neistote. Po sprísnení poľskej politiky voči utečencom a súčasnom tlaku Kyjeva na mobilizáciu sa mnohí ocitli v zložitej situácii - návrat na Ukrajinu môže znamenať odvod do armády, no ich budúcnosť v Poľsku je neistá.
Prísnejšie pravidlá po nástupe Nawrockého
Poľsko, ktoré prijalo približne milión ukrajinských utečencov, v marci ukončilo osobitné podporné opatrenia pre ľudí utekajúcich pred vojnou. Po nástupe nacionalistického prezidenta Karola Nawrockého začali pre Ukrajincov platiť prísnejšie pravidlá podobné tým, aké sa vzťahujú na ostatných cudzincov.
Situácia je obzvlášť komplikovaná pre mužov, ktorí odišli z Ukrajiny, aby sa vyhli mobilizácii. Mnohí čakajú na rozhodnutie o povolení na pobyt. „Mám obavy, pretože nikto nevie, čo bude ďalej,“ povedal pre agentúru AFP 50-ročný Volodymyr, ktorý do Poľska prišiel nelegálne pred tromi rokmi.
Zámer Bruselu a očakávania odborníkov
Podľa ukrajinskej právničky Viktorie Koržovovej od marca pribudlo žiadostí o pomoc s legalizáciou pobytu. Európska komisia minulý mesiac zároveň oznámila zámer vylúčiť ukrajinských mužov vo veku od 23 do 60 rokov zo systému dočasnej ochrany na žiadosť Kyjeva. Odborníci očakávajú, že mnohí sa preto budú snažiť získať dlhodobý pobyt v členských štátoch EÚ.
Neistotu zvyšujú aj obmedzenia ukrajinských konzulárnych služieb. Muži v zahraničí si môžu obnoviť doklady len po aktualizácii svojich vojenských záznamov, čomu sa mnohí vyhýbajú zo strachu z mobilizácie. Zároveň podľa mimovládnej organizácie Never Again rastie v Poľsku počet protiukrajinských incidentov vrátane nenávistných prejavov a fyzických útokov. Mnohí Ukrajinci hovoria, že sa ich ľudia často pýtajú, prečo nebojujú na fronte.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
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Zdroj: SITA.sk - Ukrajinskí muži čelia právnej neistote, návrat domov môže znamenať mobilizáciu © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Poľský prezident Rusko-ukrajinský konflikt Ukrajinská armáda ukrajinskí utečenci Vojna na Ukrajine
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