Streda 17.12.2025
Meniny má Kornélia
|Denník - Správy
17. decembra 2025
Zoroslav Kollár tvrdí, že nebude prvý politik s vykonaným alebo zahladeným trestom
Tagy: Dohoda o vine a treste Oligarchovia Podnikanie politická strana prieskum verejnej mienky Súdne konanie Voliči
„Určite nebudem prvý politik, ktorý má vykonaný alebo zahladený trest,“ uviedol Zoroslav Kollár v relácii PubliQ Mira ...
17.12.2025 (SITA.sk) - „Určite nebudem prvý politik, ktorý má vykonaný alebo zahladený trest,“ uviedol Zoroslav Kollár v relácii PubliQ Mira Frindta. Podnikateľ, právnik a zakladateľ strany Právo na pravdu zdôrazňuje, že napriek tomu, že na súde uzavrel dohodu o vine a trestne a bol odsúdený, po formálnej stránke má čistý register trestov.
„Zaplatením pokuty, ktorá mi bola udelená ako trest pri uzavretí dohody o vina a treste, sa moje odsúdenie zahladilo. Čiže na mňa je každý povinný sa pozerať ako na neodsúdeného človeka,“ povedal Kollár s tým, že napriek tomu sa s ním jeho odsúdenie bude vliecť do konca života. Tvrdí však, že je odhodlaný očistiť svoje meno a dokázať, že bol obeťou.
„Čo sa týka kauzy Víchrica, kde som bol zadržaný a vzatý do väzby, tak som prvostupňovo oslobodený a predpokladám, že odvolací súd tento rozsudok Špecializovaného trestného súdu potvrdí. Čo sa týka dohody o vine a treste, tak to sa týkalo dvoch káuz. V tej veci mi bolo podané úradné dovolanie ministrom spravodlivosti, čakám na rozhodnutie najvyššieho súdu,“ uviedol s tým, že je presvedčený, že v obidvoch kauzách raz bude oslobodený.
Podľa jeho názoru však voličov táto jeho nálepka veľmi nezaujíma. Ako povedal, dal si spraviť prieskumy názorov verejnosti na problémy v spoločnosti, ako aj na jeho osobu. Vyplynulo z nich, že „problém s nejakou dohodou o vine a treste alebo s tými trestnými kauzami je asi na 5. alebo 6. mieste. Tých ľudí to až tak nezaujíma, ako si vy, novinári, možno myslíte. Ich trápia úplne iné veci,“ podčiarkol Kollár.
Ak jeho strana uspeje v parlamentných voľbách, bude rád, keď zostane len v pozícii predsedu strany a exekutívne funkcie budú vykonávať nominanti strany. Odôvodňuje to tým, že by ich mohol „efektívnejšie kontrolovať“.
Zoroslav Kollár sám seba nepovažuje ani za kontroverzného podnikateľa, ani za šedú eminenciu, ako býva často označovaný.
„Ja som nebol nikdy šedou eminenciou. Normálne som podnikal, vždy som sa hlásil k firmám, ktoré som vlastnil, riadil a spravoval,“ povedal. Informácie o tom, že bol členom zločineckej skupiny „piťovcov“, označil za lož.
„To je výmysel, ktorý niekto vymyslel, vykonštruoval a novinári to veľmi účinne, efektívne a s veľkou radosťou šíria, pretože to je presne to korenie do jedla, ktoré sa páči divákom a čitateľom,“ okomentoval. Zároveň dodal, že aj on sám je novinár, pretože roky prispieval do Historickej revue a má aj novinársky preukaz.
Kollár v minulosti podnikal aj s nitrianskym podnikateľom a oligarchom Norbertom Bödörom.
„Pána Bödöra poznám asi od roku 1996. Vtedy bol ešte malý Noro a potom vyrástol, nemyslím fyzicky, ale podnikateľsky. My sme spolu začínali podnikať, keď ešte nemal žiaden vplyv na politiku a nemal vzťahy s politikmi,“ hovorí.
Keď Kollár zistil, že Bödör sa už venuje viac vzťahom s politikmi ako podnikaniu, tak s ním podľa svojich slov ukončil podnikateľské aktivity a vyplatil ho zo spoločných projektov.
„My sme fungovali tak, že on si vždy investoval nejaké svoje zdroje do mojich podnikateľských aktivít. Myslím, že v roku 2014 a 2016 som vyplatil jeho aktíva, ktoré tam mal vložené, a tým pádom naše podnikateľské aktivity skončili,“ spresnil Kollár.
Bývalého lídra strany Sloboda a Solidarita Richarda Sulíka si vo svojej strane predstaviť nevie. Nie však preto, že by sa mu nepáčili jeho názory.
„Je to podľa mňa jeden vzdelaný, múdry a skúsený človek. On je, myslím, aj autor daňovej reformy alebo jeden zo spoluautorov. Ale pokiaľ hodnotím jeho pôsobenie na politickej scéne, tak to je človek, ktorý dal vždy prednosť svojmu egu, nejakej tej svojej ješitnosti pred záujmom vlády a krajiny. A viete, keď niekto trikrát položí vládu, tak to asi nie je dobrá vizitka,“ zhodnotil Kollár.
Zdroj: SITA.sk - Zoroslav Kollár tvrdí, že nebude prvý politik s vykonaným alebo zahladeným trestom © SITA Všetky práva vyhradené.
