Hádzanári Tatrana Prešov po ročnej prestávke opäť ovládli extraligu a oslavujú osemnásty titul slovenského šampióna

Nad palubovkou zhasli svetlá

Tatran dominuje dlhé roky

2.6.2024 (SITA.sk) - Slovenská mužská hádzaná má po ročnej prestávke opäť staronového šampióna. Tatran Prešov sa síce vo finále dosť natrápil s MŠK Považská Bystrica , ale napokon obhajcu titulu zdolal 3:2 na zápasy.V tom poslednom sa zrodilo prešovské víťazstvo 22:16 (13:6) a potom už v Tatran Handball Arene nastali oslavné chvíle spojené s preberaním medailí a majstrovského pohára."Chcem sa poďakovať hráčom, ktorí tvrdo pracovali celú sezónu a vrátili Prešovu víťazstvo v Slovenskom pohári aj extraligový titul. A ďakujem aj klubu, že mi dal túto možnosť byť pri tom ako tréner," uviedol prešovský kormidelník Pavol Jano na klubovom webe.Jeho zverenci sa v poslednom zápase sezóny ťažšie rozbiehali. Po pár minútach prehrávali 1:2, keď zrazu zhasli svetlá nad palubovkou a vyše 20 minút sa pracovalo na odstránení technickej poruchy.Po neplánovanej prestávke síce strelili prvý gól Považania, ale keď domáci dorovnali na 5:5, prevzali vývoj zápasu do svojich rúk a už ho nepustili až do samého konca."Náš cieľ vo finále bol zvíťaziť 3:0 na zápasy, ale v Považskej Bystrici sme hrali asi najhoršie z celej sezóny. Ale to sa stáva, vyhoreli sme. O to viac si ceníme, že sme sa v rozhodujúcom zápase doma zomkli, pretože bol na nás v poslednom zápase obrovský tlak. Ukázali sme charakter a dotiahli to do úspešného konca," zhodnotil kapitán Prešova Lukáš Urban, ktorý si v zelenom drese pripísal už ôsmy majstrovský titul.Šťastní Prešovčania sa fotili na pamiatku s vyobrazeným číslom 18, čo znamená počet nimi získaných majstrovských titulov.Šarišania dlhé roky dominujú slovenskej mužskej hádzanej na klubovej úrovni, ale tentoraz boli vo finále v úlohe obhajcov titulu ich súperi z Považia.Ich líder Ľubomír Ďuriš tvrdil, že prešovský titul je zaslúžený. Prešovčania okrem troch finálových triumfov dvakrát zvíťazili nad Považanmi aj v dlhodobej časti sezóny."Možno ani sami sme neverili, že to dotiahneme až do piateho zápasu. Oni to zvládli lepšie, gratulujem im. Ušli nám na rozdiel piatich gólov a už sme to iba doťahovali. Rozhodla emócia a aj to, že sme nepremenili veľa šancí," skonštatoval Ďuriš.