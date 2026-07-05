|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 5.7.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Dnes je Sviatok sv. Cyrila a Metoda
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
05. júla 2026
Ancelotti je presvedčený, že Brazílčania vedia, ako eliminovať Haalanda z hry
Brazília sa pripravuje na osemfinále MS 2026 proti Nórsku, ktorého lídrom je Erling Haaland. Taliansky tréner na lavičke brazílskej futbalovej reprezentácie Carlo Ancelotti vyjadril dôveru v schopnosti ...
Zdieľať
5.7.2026 (SITA.sk) - Brazília sa pripravuje na osemfinále MS 2026 proti Nórsku, ktorého lídrom je Erling Haaland.
Taliansky tréner na lavičke brazílskej futbalovej reprezentácie Carlo Ancelotti vyjadril dôveru v schopnosti svojich obrancov, že dokážu eliminovať topkanoniera Erlinga Haalanda v nedeľňajšom osemfinále majstrovstiev sveta proti Nórsku. Haaland je jeden z kandidátov na zisk Zlatej kopačky, keď na turnaji strelil päť gólov v troch zápasoch. Brazília na neho v defenzíve nasadí známeho súpera - Gabriela Magalhaesa z londýnskeho Arsenalu.
"Všetci vedia, ako Haaland funguje. Nemám čo radikálne vysvetľovať mojim obrancov, keďže ho už niekoľkokrát stretli na ihrisku. Nemyslím si, že existuje zvláštny plán proti Haalandovi, netreba im hovoriť, ako brániť," uviedol Ancelotti.
Dôležitú úlohu v strede poľa bude mať Bruno Guimaraes, ktorý sa s nórskym útočníkom už stretol, keď hral za Newcastle United. Jeho úlohou bude obmedziť prihrávky smerujúce k Haalandovi, čo sa stáva ešte naliehavejším vzhľadom na absenciu zraneného Lucasa Paquetu, čo núti Brazíliu preorganizovať stred poľa.
"Musíme zabrániť, aby sa lopta dostala k jeho nohám. Musíme byť aktívni v útoku, ale niekto musí byť vždy pri ňom, lebo jeden presný pas môže rozhodnúť zápas," vysvetlil Guimaraes.
Poveternostné podmienky v regióne sú extrémne horúce, pričom aj pri predpokladanom dobrom počasí v deň zápasu sa očakáva, že teplo bude mať veľký vplyv na jeho priebeh. Napríklad v New Yorku dosahoval index horúčavy 41 stupňov Celzia v piatok popoludní, hoci v čase tréningu v sobotu bolo o niečo chladnejšie.
"Nikto nie je zvyknutý na takéto teploty. Zápas bude veľmi fyzický, preto je dôležité, aby sme mali čerstvých hráčov pripravených nastúpiť aj z lavičky," dodal Guimaraes.
Ancelotti vyjadril spokojnosť s tým, že Brazília si verí po obrate v šestnásťfinále proti Japonsku. "Musíme hrať na najvyššej úrovni, ale teraz, keď majú naši hráči istotu, čo sme si potvrdili po ťažkom zápase s Japonskom, sme pripravení na všetko," povedal taliansky tréner.
Prezradil tiež, že Raphinha, ktorý vynechal ostatné dva zápasy pre svalové zranenie stehna, by mohol nastúpiť aspoň ako náhradník a absolvovať "niekoľko" minút. "Raphinha sa rýchlo zotavuje, nie je zatiaľ úplne fit, ale je veľkou posilou nášho tímu," vyhlásil Ancelotti.
Ponechal tiež "otvorené dvere" pre možné spoločné nasadenie Viníciusa Júniora a Neymara v zápase proti Nórsku. Vinícius Jr. na turnaji strelil štyri góly, zatiaľ čo Neymar sa zatiaľ po zranení lýtka predstavil len krátko ako striedajúci hráč. "Áno, môžu hrať spolu a myslím si, že budú," dodal Ancelotti.
Zdroj: SITA.sk - Ancelotti je presvedčený, že Brazílčania vedia, ako eliminovať Haalanda z hry © SITA Všetky práva vyhradené.
Taliansky tréner na lavičke brazílskej futbalovej reprezentácie Carlo Ancelotti vyjadril dôveru v schopnosti svojich obrancov, že dokážu eliminovať topkanoniera Erlinga Haalanda v nedeľňajšom osemfinále majstrovstiev sveta proti Nórsku. Haaland je jeden z kandidátov na zisk Zlatej kopačky, keď na turnaji strelil päť gólov v troch zápasoch. Brazília na neho v defenzíve nasadí známeho súpera - Gabriela Magalhaesa z londýnskeho Arsenalu.
"Všetci vedia, ako Haaland funguje. Nemám čo radikálne vysvetľovať mojim obrancov, keďže ho už niekoľkokrát stretli na ihrisku. Nemyslím si, že existuje zvláštny plán proti Haalandovi, netreba im hovoriť, ako brániť," uviedol Ancelotti.
Dôležitú úlohu v strede poľa bude mať Bruno Guimaraes, ktorý sa s nórskym útočníkom už stretol, keď hral za Newcastle United. Jeho úlohou bude obmedziť prihrávky smerujúce k Haalandovi, čo sa stáva ešte naliehavejším vzhľadom na absenciu zraneného Lucasa Paquetu, čo núti Brazíliu preorganizovať stred poľa.
"Musíme zabrániť, aby sa lopta dostala k jeho nohám. Musíme byť aktívni v útoku, ale niekto musí byť vždy pri ňom, lebo jeden presný pas môže rozhodnúť zápas," vysvetlil Guimaraes.
Poveternostné podmienky v regióne sú extrémne horúce, pričom aj pri predpokladanom dobrom počasí v deň zápasu sa očakáva, že teplo bude mať veľký vplyv na jeho priebeh. Napríklad v New Yorku dosahoval index horúčavy 41 stupňov Celzia v piatok popoludní, hoci v čase tréningu v sobotu bolo o niečo chladnejšie.
"Nikto nie je zvyknutý na takéto teploty. Zápas bude veľmi fyzický, preto je dôležité, aby sme mali čerstvých hráčov pripravených nastúpiť aj z lavičky," dodal Guimaraes.
Ancelotti vyjadril spokojnosť s tým, že Brazília si verí po obrate v šestnásťfinále proti Japonsku. "Musíme hrať na najvyššej úrovni, ale teraz, keď majú naši hráči istotu, čo sme si potvrdili po ťažkom zápase s Japonskom, sme pripravení na všetko," povedal taliansky tréner.
Prezradil tiež, že Raphinha, ktorý vynechal ostatné dva zápasy pre svalové zranenie stehna, by mohol nastúpiť aspoň ako náhradník a absolvovať "niekoľko" minút. "Raphinha sa rýchlo zotavuje, nie je zatiaľ úplne fit, ale je veľkou posilou nášho tímu," vyhlásil Ancelotti.
Ponechal tiež "otvorené dvere" pre možné spoločné nasadenie Viníciusa Júniora a Neymara v zápase proti Nórsku. Vinícius Jr. na turnaji strelil štyri góly, zatiaľ čo Neymar sa zatiaľ po zranení lýtka predstavil len krátko ako striedajúci hráč. "Áno, môžu hrať spolu a myslím si, že budú," dodal Ancelotti.
Zdroj: SITA.sk - Ancelotti je presvedčený, že Brazílčania vedia, ako eliminovať Haalanda z hry © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Real Madrid doplnil defenzívu príchodom Dumfriesa z Interu Miláno
Real Madrid doplnil defenzívu príchodom Dumfriesa z Interu Miláno
<< predchádzajúci článok
Tréner Austrálie po vypadnutí na MS 2026 čelí vo vlasti kritike, no federácia sa ho zastala
Tréner Austrálie po vypadnutí na MS 2026 čelí vo vlasti kritike, no federácia sa ho zastala