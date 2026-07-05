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05. júla 2026
Tréner Austrálie po vypadnutí na MS 2026 čelí vo vlasti kritike, no federácia sa ho zastala
Popovic sa stal terčom kritiky od niektorých bývalých austrálskych hráčov za to, že v závere predĺženia vystriedal brankára Patricka Beacha. Austrálska futbalová federácia vyjadrila podporu ...
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5.7.2026 (SITA.sk) - Popovic sa stal terčom kritiky od niektorých bývalých austrálskych hráčov za to, že v závere predĺženia vystriedal brankára Patricka Beacha.
Austrálska futbalová federácia vyjadrila podporu trénerovi reprezentácie Tonymu Popovicovi, ktorý čelí kritike za kroky počas prehry s Egyptom v šestnásťfinále majstrovstiev sveta v Severnej Amerike. Austrálčania duel dotiahli do predĺženia, prehrali však v penaltovom rozstrele.
Popovic sa stal terčom kritiky od niektorých bývalých austrálskych hráčov za to, že v závere predĺženia vystriedal brankára Patricka Beacha a namiesto neho poslal do brány Mathewa Ryana, ktorý nezastavil ani jeden z penaltových pokusov súpera. Egypt v rozstrele zvíťazil 4:2.
Austrália tak stále čaká na víťazstvo vo vyraďovacej fáze majstrovstiev sveta. Popovic bol tiež pod drobnohľadom za to, že na jedenástky poslal len 18-ročného Lucasa Herringtona, ktorý svoj pokus nepremenil.
"Každý fanúšik premýšľa, čo by sa dalo urobiť lepšie," povedal generálny riaditeľ organizácia Football Australia Martin Kugeler v americkom Dallase pre austrálske médiá a pokračoval: „Realizačný tím a Tony Popovic sú vždy najkompetentnejší na rozhodnutie v danom momente, čo je pre tím potrebné. V mnohých prípadoch je ľahké byť múdry dozadu, ale musíte robiť rozhodnutia na základe tréningov a komunikácie s hráčmi. Tony Popovic má našu absolútnu dôveru."
Popovic je vo funkcii od roku 2024 a Austráliu doviedol na jej šieste po sebe idúce majstrovstvá sveta. Jeho kontrakt pred turnajom predĺžili až do Ázijského pohára 2027, ktorý sa bude konať v Saudskej Arábii od 7. januára do 5. februára 2027.
"Sme veľmi spokojní s rozhodnutím o predĺžení kontraktu.Je to správny človek, ktorý tento tím povedie na ďalší veľký turnaj a aplikuje všetky skúsenosti a poznatky z tohoto šampionátu,“ dodal Kugeler.
Zdroj: SITA.sk - Tréner Austrálie po vypadnutí na MS 2026 čelí vo vlasti kritike, no federácia sa ho zastala © SITA Všetky práva vyhradené.
Austrálska futbalová federácia vyjadrila podporu trénerovi reprezentácie Tonymu Popovicovi, ktorý čelí kritike za kroky počas prehry s Egyptom v šestnásťfinále majstrovstiev sveta v Severnej Amerike. Austrálčania duel dotiahli do predĺženia, prehrali však v penaltovom rozstrele.
Popovic sa stal terčom kritiky od niektorých bývalých austrálskych hráčov za to, že v závere predĺženia vystriedal brankára Patricka Beacha a namiesto neho poslal do brány Mathewa Ryana, ktorý nezastavil ani jeden z penaltových pokusov súpera. Egypt v rozstrele zvíťazil 4:2.
Austrália tak stále čaká na víťazstvo vo vyraďovacej fáze majstrovstiev sveta. Popovic bol tiež pod drobnohľadom za to, že na jedenástky poslal len 18-ročného Lucasa Herringtona, ktorý svoj pokus nepremenil.
"Každý fanúšik premýšľa, čo by sa dalo urobiť lepšie," povedal generálny riaditeľ organizácia Football Australia Martin Kugeler v americkom Dallase pre austrálske médiá a pokračoval: „Realizačný tím a Tony Popovic sú vždy najkompetentnejší na rozhodnutie v danom momente, čo je pre tím potrebné. V mnohých prípadoch je ľahké byť múdry dozadu, ale musíte robiť rozhodnutia na základe tréningov a komunikácie s hráčmi. Tony Popovic má našu absolútnu dôveru."
Popovic je vo funkcii od roku 2024 a Austráliu doviedol na jej šieste po sebe idúce majstrovstvá sveta. Jeho kontrakt pred turnajom predĺžili až do Ázijského pohára 2027, ktorý sa bude konať v Saudskej Arábii od 7. januára do 5. februára 2027.
"Sme veľmi spokojní s rozhodnutím o predĺžení kontraktu.Je to správny človek, ktorý tento tím povedie na ďalší veľký turnaj a aplikuje všetky skúsenosti a poznatky z tohoto šampionátu,“ dodal Kugeler.
Zdroj: SITA.sk - Tréner Austrálie po vypadnutí na MS 2026 čelí vo vlasti kritike, no federácia sa ho zastala © SITA Všetky práva vyhradené.
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