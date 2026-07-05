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 24hod.sk    Šport

05. júla 2026

Tréner Austrálie po vypadnutí na MS 2026 čelí vo vlasti kritike, no federácia sa ho zastala


Tagy: Austrálska futbalová reprezentácia MS vo futbale 2026

Popovic sa stal terčom kritiky od niektorých bývalých austrálskych hráčov za to, že v závere predĺženia vystriedal brankára Patricka Beacha. Austrálska futbalová federácia vyjadrila podporu ...



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egypt_australia_wcup_soccer_76283 676x451 5.7.2026 (SITA.sk) - Popovic sa stal terčom kritiky od niektorých bývalých austrálskych hráčov za to, že v závere predĺženia vystriedal brankára Patricka Beacha.


Austrálska futbalová federácia vyjadrila podporu trénerovi reprezentácie Tonymu Popovicovi, ktorý čelí kritike za kroky počas prehry s Egyptom v šestnásťfinále majstrovstiev sveta v Severnej Amerike. Austrálčania duel dotiahli do predĺženia, prehrali však v penaltovom rozstrele.

Popovic sa stal terčom kritiky od niektorých bývalých austrálskych hráčov za to, že v závere predĺženia vystriedal brankára Patricka Beacha a namiesto neho poslal do brány Mathewa Ryana, ktorý nezastavil ani jeden z penaltových pokusov súpera. Egypt v rozstrele zvíťazil 4:2.

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Austrália tak stále čaká na víťazstvo vo vyraďovacej fáze majstrovstiev sveta. Popovic bol tiež pod drobnohľadom za to, že na jedenástky poslal len 18-ročného Lucasa Herringtona, ktorý svoj pokus nepremenil.

"Každý fanúšik premýšľa, čo by sa dalo urobiť lepšie," povedal generálny riaditeľ organizácia Football Australia Martin Kugeler v americkom Dallase pre austrálske médiá a pokračoval: „Realizačný tím a Tony Popovic sú vždy najkompetentnejší na rozhodnutie v danom momente, čo je pre tím potrebné. V mnohých prípadoch je ľahké byť múdry dozadu, ale musíte robiť rozhodnutia na základe tréningov a komunikácie s hráčmi. Tony Popovic má našu absolútnu dôveru."

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Popovic je vo funkcii od roku 2024 a Austráliu doviedol na jej šieste po sebe idúce majstrovstvá sveta. Jeho kontrakt pred turnajom predĺžili až do Ázijského pohára 2027, ktorý sa bude konať v Saudskej Arábii od 7. januára do 5. februára 2027.

"Sme veľmi spokojní s rozhodnutím o predĺžení kontraktu.Je to správny človek, ktorý tento tím povedie na ďalší veľký turnaj a aplikuje všetky skúsenosti a poznatky z tohoto šampionátu,“ dodal Kugeler.


Zdroj: SITA.sk - Tréner Austrálie po vypadnutí na MS 2026 čelí vo vlasti kritike, no federácia sa ho zastala © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Austrálska futbalová reprezentácia MS vo futbale 2026
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