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 24hod.sk    Šport

02. októbra 2026

Ancelotti zdôraznil rešpekt výberu Brazílie voči tímu Indie pred premiérovým vzájomným zápasom


Tagy: brazílska futbalová reprezentácia

Brazília a India si zmerajú sily v prípravnom súboji v Kalkate. Tréner brazílskej futbalovej reprezentácie vyjadril rešpekt voči výberu Indii pred prvým zápasom medzi týmito tímami. Päťnásobní ...



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wcup_draw_soccer_93498 676x451 2.10.2026 (SITA.sk) - Brazília a India si zmerajú sily v prípravnom súboji v Kalkate.


Tréner brazílskej futbalovej reprezentácie vyjadril rešpekt voči výberu Indii pred prvým zápasom medzi týmito tímami. Päťnásobní majstri sveta Brazílčania nastúpia s hviezdnym tímom vrátane Viníciusa Júniora v sobotu na štadióne Salt Lake v Kalkate. Indii patrí v rebríčku FIFA až 138. priečka, s piatym tímom sveta Brazíliou si zmeria sily premiérovo v histórii.

"Máme rešpekt ku kvalite indického tímu. Dosiahol dobrú remízu proti Paname. Máme plný rešpekt k našim súperom," povedal 67-ročný Talian Carlo Ancelotti novinárom pred zápasom.

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Národným športom v Indii je kriket, futbalový výber tejto krajiny sa nikdy nekvalifikoval na majstrovstvá sveta. Tento šport je tam však veľmi populárny, najmä v Kalkate a juhovýchodnom meste Koči.

"Kriket je súčasťou ich kultúry; futbal nie je najdôležitejším športom. Ale to neznamená, že nemilujú futbal. Sme radi, že sme tu a môžeme ukázať našu kvalitu všetkým fanúšikom, ktorí majú možnosť sledovať zápas, bude to fantastická noc," skonštatoval Ancelotti.

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Brazília nemôže počítať s Raphinhom, ktorý vypadol pre svalové zranenie stehna, ale v tíme sú okrem Viníciusa aj hviezdy ako Marquinhos či Gabriel Magalhaes a Bruno Guimaraes.

Brazília nastúpi po víťazstve a remíze s Austráliou z prípravných duelov u "protinožcov" a usiluje sa o rehabilitáciu po prekvapujúcom vypadnutí s Nórsom vo štvrťfinále MS 2026.

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"Na majstrovstvách sveta sme sa dostatočne nepresadili. Bolo to pre nás náročné obdobie. Je to však motivácia pre novú generáciu hráčov, aby v nadchádzajúcich rokoch bojovali na najvyššej úrovni. Zápasy v Austrálii a Indii sú dobrou prípravou a príležitosťou ukázať, čo vieme," povedal Ancelotti.

Kapitán Marquinhos ocenil silnú fanúšikovskú základňu v Indii, ktorá je ďalšou motiváciou pre tím. "India je po Brazílii jednou z krajín s najväčšou podporou a fanúšikovskou základňou pre celý náš tím," uviedol Marquinhos.


Zdroj: SITA.sk - Ancelotti zdôraznil rešpekt výberu Brazílie voči tímu Indie pred premiérovým vzájomným zápasom © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: brazílska futbalová reprezentácia
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