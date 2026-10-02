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02. októbra 2026
Ancelotti zdôraznil rešpekt výberu Brazílie voči tímu Indie pred premiérovým vzájomným zápasom
Brazília a India si zmerajú sily v prípravnom súboji v Kalkate. Tréner brazílskej futbalovej reprezentácie vyjadril rešpekt voči výberu Indii pred prvým zápasom medzi týmito tímami. Päťnásobní ...
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2.10.2026 (SITA.sk) - Brazília a India si zmerajú sily v prípravnom súboji v Kalkate.
Tréner brazílskej futbalovej reprezentácie vyjadril rešpekt voči výberu Indii pred prvým zápasom medzi týmito tímami. Päťnásobní majstri sveta Brazílčania nastúpia s hviezdnym tímom vrátane Viníciusa Júniora v sobotu na štadióne Salt Lake v Kalkate. Indii patrí v rebríčku FIFA až 138. priečka, s piatym tímom sveta Brazíliou si zmeria sily premiérovo v histórii.
"Máme rešpekt ku kvalite indického tímu. Dosiahol dobrú remízu proti Paname. Máme plný rešpekt k našim súperom," povedal 67-ročný Talian Carlo Ancelotti novinárom pred zápasom.
Národným športom v Indii je kriket, futbalový výber tejto krajiny sa nikdy nekvalifikoval na majstrovstvá sveta. Tento šport je tam však veľmi populárny, najmä v Kalkate a juhovýchodnom meste Koči.
"Kriket je súčasťou ich kultúry; futbal nie je najdôležitejším športom. Ale to neznamená, že nemilujú futbal. Sme radi, že sme tu a môžeme ukázať našu kvalitu všetkým fanúšikom, ktorí majú možnosť sledovať zápas, bude to fantastická noc," skonštatoval Ancelotti.
Brazília nemôže počítať s Raphinhom, ktorý vypadol pre svalové zranenie stehna, ale v tíme sú okrem Viníciusa aj hviezdy ako Marquinhos či Gabriel Magalhaes a Bruno Guimaraes.
Brazília nastúpi po víťazstve a remíze s Austráliou z prípravných duelov u "protinožcov" a usiluje sa o rehabilitáciu po prekvapujúcom vypadnutí s Nórsom vo štvrťfinále MS 2026.
"Na majstrovstvách sveta sme sa dostatočne nepresadili. Bolo to pre nás náročné obdobie. Je to však motivácia pre novú generáciu hráčov, aby v nadchádzajúcich rokoch bojovali na najvyššej úrovni. Zápasy v Austrálii a Indii sú dobrou prípravou a príležitosťou ukázať, čo vieme," povedal Ancelotti.
Kapitán Marquinhos ocenil silnú fanúšikovskú základňu v Indii, ktorá je ďalšou motiváciou pre tím. "India je po Brazílii jednou z krajín s najväčšou podporou a fanúšikovskou základňou pre celý náš tím," uviedol Marquinhos.
Zdroj: SITA.sk - Ancelotti zdôraznil rešpekt výberu Brazílie voči tímu Indie pred premiérovým vzájomným zápasom © SITA Všetky práva vyhradené.
Tréner brazílskej futbalovej reprezentácie vyjadril rešpekt voči výberu Indii pred prvým zápasom medzi týmito tímami. Päťnásobní majstri sveta Brazílčania nastúpia s hviezdnym tímom vrátane Viníciusa Júniora v sobotu na štadióne Salt Lake v Kalkate. Indii patrí v rebríčku FIFA až 138. priečka, s piatym tímom sveta Brazíliou si zmeria sily premiérovo v histórii.
"Máme rešpekt ku kvalite indického tímu. Dosiahol dobrú remízu proti Paname. Máme plný rešpekt k našim súperom," povedal 67-ročný Talian Carlo Ancelotti novinárom pred zápasom.
Národným športom v Indii je kriket, futbalový výber tejto krajiny sa nikdy nekvalifikoval na majstrovstvá sveta. Tento šport je tam však veľmi populárny, najmä v Kalkate a juhovýchodnom meste Koči.
"Kriket je súčasťou ich kultúry; futbal nie je najdôležitejším športom. Ale to neznamená, že nemilujú futbal. Sme radi, že sme tu a môžeme ukázať našu kvalitu všetkým fanúšikom, ktorí majú možnosť sledovať zápas, bude to fantastická noc," skonštatoval Ancelotti.
Brazília nemôže počítať s Raphinhom, ktorý vypadol pre svalové zranenie stehna, ale v tíme sú okrem Viníciusa aj hviezdy ako Marquinhos či Gabriel Magalhaes a Bruno Guimaraes.
Brazília nastúpi po víťazstve a remíze s Austráliou z prípravných duelov u "protinožcov" a usiluje sa o rehabilitáciu po prekvapujúcom vypadnutí s Nórsom vo štvrťfinále MS 2026.
"Na majstrovstvách sveta sme sa dostatočne nepresadili. Bolo to pre nás náročné obdobie. Je to však motivácia pre novú generáciu hráčov, aby v nadchádzajúcich rokoch bojovali na najvyššej úrovni. Zápasy v Austrálii a Indii sú dobrou prípravou a príležitosťou ukázať, čo vieme," povedal Ancelotti.
Kapitán Marquinhos ocenil silnú fanúšikovskú základňu v Indii, ktorá je ďalšou motiváciou pre tím. "India je po Brazílii jednou z krajín s najväčšou podporou a fanúšikovskou základňou pre celý náš tím," uviedol Marquinhos.
Zdroj: SITA.sk - Ancelotti zdôraznil rešpekt výberu Brazílie voči tímu Indie pred premiérovým vzájomným zápasom © SITA Všetky práva vyhradené.
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