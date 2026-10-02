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02. októbra 2026
Obrovská pochvala od Crosbyho: Slafkovský je najväčšou zbraňou Montrealu. Slovák sa uisťoval, či to nebola AI – VIDEO
Počas víkendu sa odohrá zápas medzi Pittsburghom Penguins a Montrealom Canadiens. Slovenský hokejový supertalent Juraj Slafkovský má len 22 rokov, no už teraz ...
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2.10.2026 (SITA.sk) - Počas víkendu sa odohrá zápas medzi Pittsburghom Penguins a Montrealom Canadiens.
Slovenský hokejový supertalent Juraj Slafkovský má len 22 rokov, no už teraz patrí medzi najlepších hráčov vo svojom tíme Montreal Canadiens a k širšej špičke celej NHL.
Počas víkendu sa odohrá zápas medzi Pittsburghom Penguins a Habs na ľade "tučniakov" a pred ním si novinári z TVA Sports pripravili zaujímavý koncept.
Kapitána klubu z Pensylvánie aj kanadského národného tímu Sidneyho Crosbyho sa opýtali viacero otázok na čele s tým, kto je podľa neho najnebezpečnejším hráčom súpera z Montrealu.
Aktuálne 39-ročný útočník odvetil diplomaticky, že je ich tam viacero, no po naliehaní už odpovedal priamo a prakticky ihneď: "Slafkovský".
Následne vysvetlil prečo. "Myslím si, že vďaka svojej mohutnej postave dokáže byť prínosný rôznymi spôsobmi. Robí toho veľa – hrá fyzicky, má skvelý prehľad o hre a vie strieľať góly. Podľa mňa má na hru vplyv v mnohých ohľadoch," priblížil Crosby.
Neskôr sa táto informácia podala aj priamo Slafkovskému. Keď sa to dozvedel, bol nesmierne prekvapený a okamžite spochybnil pravosť videa: "Je to AI?"
Keď ho uistili, že je to práve a vierohodné, tak sa k tomu vyjadril pomerne skromne.
"Myslím, že patrí k tým úplne najlepším v histórii, takže je pre mňa skutočným potešením, že to povedal práve taký hráč. Určite ma to motivuje byť ešte lepším – jednoducho skvelé," komentoval košický rodák.
K vzájomnému stretnutiu medzi Pittsburghom a Montrealu dôjde v noci zo soboty 3. a nedele 4. októbra. Oba tímy zatiaľ odohrali iba jediný súboj v novej sezóne a radovali sa z víťazstva.
Zdroj: SITA.sk - Obrovská pochvala od Crosbyho: Slafkovský je najväčšou zbraňou Montrealu. Slovák sa uisťoval, či to nebola AI – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenský hokejový supertalent Juraj Slafkovský má len 22 rokov, no už teraz patrí medzi najlepších hráčov vo svojom tíme Montreal Canadiens a k širšej špičke celej NHL.
Počas víkendu sa odohrá zápas medzi Pittsburghom Penguins a Habs na ľade "tučniakov" a pred ním si novinári z TVA Sports pripravili zaujímavý koncept.
Kapitána klubu z Pensylvánie aj kanadského národného tímu Sidneyho Crosbyho sa opýtali viacero otázok na čele s tým, kto je podľa neho najnebezpečnejším hráčom súpera z Montrealu.
Je dobrý v mnohých ohľadoch
Aktuálne 39-ročný útočník odvetil diplomaticky, že je ich tam viacero, no po naliehaní už odpovedal priamo a prakticky ihneď: "Slafkovský".
Následne vysvetlil prečo. "Myslím si, že vďaka svojej mohutnej postave dokáže byť prínosný rôznymi spôsobmi. Robí toho veľa – hrá fyzicky, má skvelý prehľad o hre a vie strieľať góly. Podľa mňa má na hru vplyv v mnohých ohľadoch," priblížil Crosby.
Neskôr sa táto informácia podala aj priamo Slafkovskému. Keď sa to dozvedel, bol nesmierne prekvapený a okamžite spochybnil pravosť videa: "Je to AI?"
Selon Crosby, l'arme la plus dangereuse du Canadien, c'est ________.— TVA Sports (@TVASports) October 2, 2026
On ne s’attendait pas à ça! ????
Rivalité Chauffée ???? avec @AndyMPressoir ! pic.twitter.com/2qRh9Lznn6
Keď ho uistili, že je to práve a vierohodné, tak sa k tomu vyjadril pomerne skromne.
"Myslím, že patrí k tým úplne najlepším v histórii, takže je pre mňa skutočným potešením, že to povedal práve taký hráč. Určite ma to motivuje byť ešte lepším – jednoducho skvelé," komentoval košický rodák.
K vzájomnému stretnutiu medzi Pittsburghom a Montrealu dôjde v noci zo soboty 3. a nedele 4. októbra. Oba tímy zatiaľ odohrali iba jediný súboj v novej sezóne a radovali sa z víťazstva.
Zdroj: SITA.sk - Obrovská pochvala od Crosbyho: Slafkovský je najväčšou zbraňou Montrealu. Slovák sa uisťoval, či to nebola AI – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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