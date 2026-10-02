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 24hod.sk    Šport

02. októbra 2026

Obrovská pochvala od Crosbyho: Slafkovský je najväčšou zbraňou Montrealu. Slovák sa uisťoval, či to nebola AI – VIDEO


Tagy: NHL NHL 2026/2027 Pochvala Slováci v NHL

Počas víkendu sa odohrá zápas medzi Pittsburghom Penguins a Montrealom Canadiens. Slovenský hokejový supertalent Juraj Slafkovský má len 22 rokov, no už teraz ...



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milan_cortina_olympics_ice_hockey_90957 676x451 2.10.2026 (SITA.sk) - Počas víkendu sa odohrá zápas medzi Pittsburghom Penguins a Montrealom Canadiens.


Slovenský hokejový supertalent Juraj Slafkovský má len 22 rokov, no už teraz patrí medzi najlepších hráčov vo svojom tíme Montreal Canadiens a k širšej špičke celej NHL.

Počas víkendu sa odohrá zápas medzi Pittsburghom Penguins a Habs na ľade "tučniakov" a pred ním si novinári z TVA Sports pripravili zaujímavý koncept.

Kapitána klubu z Pensylvánie aj kanadského národného tímu Sidneyho Crosbyho sa opýtali viacero otázok na čele s tým, kto je podľa neho najnebezpečnejším hráčom súpera z Montrealu.

Je dobrý v mnohých ohľadoch


Aktuálne 39-ročný útočník odvetil diplomaticky, že je ich tam viacero, no po naliehaní už odpovedal priamo a prakticky ihneď: "Slafkovský".

Následne vysvetlil prečo. "Myslím si, že vďaka svojej mohutnej postave dokáže byť prínosný rôznymi spôsobmi. Robí toho veľa – hrá fyzicky, má skvelý prehľad o hre a vie strieľať góly. Podľa mňa má na hru vplyv v mnohých ohľadoch," priblížil Crosby.

Neskôr sa táto informácia podala aj priamo Slafkovskému. Keď sa to dozvedel, bol nesmierne prekvapený a okamžite spochybnil pravosť videa: "Je to AI?"


Keď ho uistili, že je to práve a vierohodné, tak sa k tomu vyjadril pomerne skromne.

"Myslím, že patrí k tým úplne najlepším v histórii, takže je pre mňa skutočným potešením, že to povedal práve taký hráč. Určite ma to motivuje byť ešte lepším – jednoducho skvelé," komentoval košický rodák.

K vzájomnému stretnutiu medzi Pittsburghom a Montrealu dôjde v noci zo soboty 3. a nedele 4. októbra. Oba tímy zatiaľ odohrali iba jediný súboj v novej sezóne a radovali sa z víťazstva.


Zdroj: SITA.sk - Obrovská pochvala od Crosbyho: Slafkovský je najväčšou zbraňou Montrealu. Slovák sa uisťoval, či to nebola AI – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: NHL NHL 2026/2027 Pochvala Slováci v NHL
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