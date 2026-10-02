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02. októbra 2026
Duplantis vynechá halovú časť nasledujúcej sezóny, chce si dobre odpočinúť pre pretekmi vonku
Armand Duplantis sa rozhodol pre dôkladnú prípravu pred náročnou vonkajšou sezónou. Elitný švédsky reprezentant v skoku o žrdi Armand "Mondo" Duplantis sa už teraz rozhodol, že vynechá ...
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2.10.2026 (SITA.sk) - Armand Duplantis sa rozhodol pre dôkladnú prípravu pred náročnou vonkajšou sezónou.
Elitný švédsky reprezentant v skoku o žrdi Armand "Mondo" Duplantis sa už teraz rozhodol, že vynechá halovú časť sezóny 2027 a sústrediť sa bude na jej vonkajšiu časť.
Úradujúci majster sveta aj olympijský šampión bude chýbať aj na halových majstrovstvách Európy v španielskej Valencii, aby si mohol odpočinúť.
"Rozhodol som sa tak, aby si moje telo mohlo oddýchnuť a pripraviť sa tak, aby som mohol podávať čo najlepšie výkony po návrate do súťaží. Zameriam sa na kvalitný tréning a prípravu na vonkajšiu sezónu 2027, ktorá potrvá od začiatku mája až do svetového šampionátu v polovici septembra," uviedol 26-ročný rodák z USA, ktorý reprezentuje Švédsko.
Po tom, čo sa pre opätovné problémy v nohe preventívne stiahol zo záverečných pretekov Diamantovej ligy v belgickom Bruseli, získal 11. septembra získal titul na World Athletics Ultimate Championship v Budapešti výkonom 620 cm.
Dvojnásobný olympijský šampión a trojnásobný majster sveta vo vonkajšej sezóne tiež zlepšil svoj svetový rekord na 631 cm. "Mám za sebou fantastickú sezónu," priznal.
"Milujem skok o žrdi a chcem sa naďalej zlepšovať, ale bola to aj sezóna s príliš náročným súťažným programom počas leta. Vlani som mal príliš veľa povinností a nedostatok času na prípravu na intenzívny súťažný kalendár," vysvetlil svoje rozhodnutie.
Armand Duplantis je známy ako výnimočný športovec so schopnosťou skákať do výšky nad 6 metrov a jeho rozhodnutie vynechať halovú sezónu je súčasťou starostlivého prístupu k dlhodobej výkonnosti.
Zdroj: SITA.sk - Duplantis vynechá halovú časť nasledujúcej sezóny, chce si dobre odpočinúť pre pretekmi vonku © SITA Všetky práva vyhradené.
Elitný švédsky reprezentant v skoku o žrdi Armand "Mondo" Duplantis sa už teraz rozhodol, že vynechá halovú časť sezóny 2027 a sústrediť sa bude na jej vonkajšiu časť.
Úradujúci majster sveta aj olympijský šampión bude chýbať aj na halových majstrovstvách Európy v španielskej Valencii, aby si mohol odpočinúť.
"Rozhodol som sa tak, aby si moje telo mohlo oddýchnuť a pripraviť sa tak, aby som mohol podávať čo najlepšie výkony po návrate do súťaží. Zameriam sa na kvalitný tréning a prípravu na vonkajšiu sezónu 2027, ktorá potrvá od začiatku mája až do svetového šampionátu v polovici septembra," uviedol 26-ročný rodák z USA, ktorý reprezentuje Švédsko.
Po tom, čo sa pre opätovné problémy v nohe preventívne stiahol zo záverečných pretekov Diamantovej ligy v belgickom Bruseli, získal 11. septembra získal titul na World Athletics Ultimate Championship v Budapešti výkonom 620 cm.
Dvojnásobný olympijský šampión a trojnásobný majster sveta vo vonkajšej sezóne tiež zlepšil svoj svetový rekord na 631 cm. "Mám za sebou fantastickú sezónu," priznal.
"Milujem skok o žrdi a chcem sa naďalej zlepšovať, ale bola to aj sezóna s príliš náročným súťažným programom počas leta. Vlani som mal príliš veľa povinností a nedostatok času na prípravu na intenzívny súťažný kalendár," vysvetlil svoje rozhodnutie.
Armand Duplantis je známy ako výnimočný športovec so schopnosťou skákať do výšky nad 6 metrov a jeho rozhodnutie vynechať halovú sezónu je súčasťou starostlivého prístupu k dlhodobej výkonnosti.
Zdroj: SITA.sk - Duplantis vynechá halovú časť nasledujúcej sezóny, chce si dobre odpočinúť pre pretekmi vonku © SITA Všetky práva vyhradené.
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