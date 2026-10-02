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 24hod.sk    Šport

02. októbra 2026

Duplantis vynechá halovú časť nasledujúcej sezóny, chce si dobre odpočinúť pre pretekmi vonku



Armand Duplantis sa rozhodol pre dôkladnú prípravu pred náročnou vonkajšou sezónou. Elitný švédsky reprezentant v skoku o žrdi Armand "Mondo" Duplantis sa už teraz rozhodol, že vynechá ...



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aptopix_paris_olympics_athletics_91621 676x451 2.10.2026 (SITA.sk) - Armand Duplantis sa rozhodol pre dôkladnú prípravu pred náročnou vonkajšou sezónou.


Elitný švédsky reprezentant v skoku o žrdi Armand "Mondo" Duplantis sa už teraz rozhodol, že vynechá halovú časť sezóny 2027 a sústrediť sa bude na jej vonkajšiu časť.

Úradujúci majster sveta aj olympijský šampión bude chýbať aj na halových majstrovstvách Európy v španielskej Valencii, aby si mohol odpočinúť.

"Rozhodol som sa tak, aby si moje telo mohlo oddýchnuť a pripraviť sa tak, aby som mohol podávať čo najlepšie výkony po návrate do súťaží. Zameriam sa na kvalitný tréning a prípravu na vonkajšiu sezónu 2027, ktorá potrvá od začiatku mája až do svetového šampionátu v polovici septembra," uviedol 26-ročný rodák z USA, ktorý reprezentuje Švédsko.

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Po tom, čo sa pre opätovné problémy v nohe preventívne stiahol zo záverečných pretekov Diamantovej ligy v belgickom Bruseli, získal 11. septembra získal titul na World Athletics Ultimate Championship v Budapešti výkonom 620 cm.

Dvojnásobný olympijský šampión a trojnásobný majster sveta vo vonkajšej sezóne tiež zlepšil svoj svetový rekord na 631 cm. "Mám za sebou fantastickú sezónu," priznal.

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"Milujem skok o žrdi a chcem sa naďalej zlepšovať, ale bola to aj sezóna s príliš náročným súťažným programom počas leta. Vlani som mal príliš veľa povinností a nedostatok času na prípravu na intenzívny súťažný kalendár," vysvetlil svoje rozhodnutie.

Armand Duplantis je známy ako výnimočný športovec so schopnosťou skákať do výšky nad 6 metrov a jeho rozhodnutie vynechať halovú sezónu je súčasťou starostlivého prístupu k dlhodobej výkonnosti.



Zdroj: SITA.sk - Duplantis vynechá halovú časť nasledujúcej sezóny, chce si dobre odpočinúť pre pretekmi vonku © SITA Všetky práva vyhradené.

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