|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 15.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Žofia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
15. mája 2026
Ancelotti zostane koučom reprezentácie Brazílie minimálne do MS 2030
Tagy: MS vo futbale 2026
Carlo Ancelotti prišiel do Brazílie vlani a už čoskoro sa s národným tímom predstaví na MS v USA, Kanade a Mexiku. Skúsený Carlo Ancelotti bude trénerom brazílskej futbalovej reprezentácie až do roku ...
Zdieľať
15.5.2026 (SITA.sk) - Carlo Ancelotti prišiel do Brazílie vlani a už čoskoro sa s národným tímom predstaví na MS v USA, Kanade a Mexiku.
Skúsený Carlo Ancelotti bude trénerom brazílskej futbalovej reprezentácie až do roku 2030. brazílska futbalová konfederácia (CBF) oznámila, že so 66-ročným Talianom predĺžila zmluvu. Dôvera voči Ancelottimu vyjadrili Brazílčania pred blížiacim sa svetovým šampionátom.
"Zmluva Ancelottiho je platná až do majstrovstiev sveta v roku 2030," uviedla CBF prostredníctvom vyhlásenia. Ancelotti prevzal funkciu trénera národného tímu Brazílie vlani a počas svojho pôsobenia doviedol päťnásobných svetových šampiónov k úspešnej kvalifikácii o postup na MS 2026 v USA, Kanade a Mexiku.
"Od prvej minúty som pochopil, čo pre túto krajinu futbal znamená. Už rok pracujeme na tom, aby sme reprezentáciu Brazílie priviedli späť na vrchol svetového futbalu,“ uviedol Ancelotti. Bývalý kouč Realu Madrid, AC Miláno či FC Chelsea tiež otvorene priznal, že chce dosiahnuť "viac víťazstiev, viac času a viac práce".
Šéf CBF Samir Xaud podčiarkol, že predĺženie kontraktu je súčasťou snahy "udržať Brazíliu na najvyššej úrovni svetového futbalu". Ancelotti má 18. mája oznámiť konečnú nomináciu na svetový šampionát. Brazília odohrá 31. mája prípravné stretnutie proti Paname na štadióne Maracana v Riu de Janeiro.
Na majstrovstvách sveta sa Brazílčania predstavia v základnej C-skupine a čakajú ich stretnutia proti výberom Maroka, Škótska a Haiti.
Zdroj: SITA.sk - Ancelotti zostane koučom reprezentácie Brazílie minimálne do MS 2030 © SITA Všetky práva vyhradené.
Skúsený Carlo Ancelotti bude trénerom brazílskej futbalovej reprezentácie až do roku 2030. brazílska futbalová konfederácia (CBF) oznámila, že so 66-ročným Talianom predĺžila zmluvu. Dôvera voči Ancelottimu vyjadrili Brazílčania pred blížiacim sa svetovým šampionátom.
"Zmluva Ancelottiho je platná až do majstrovstiev sveta v roku 2030," uviedla CBF prostredníctvom vyhlásenia. Ancelotti prevzal funkciu trénera národného tímu Brazílie vlani a počas svojho pôsobenia doviedol päťnásobných svetových šampiónov k úspešnej kvalifikácii o postup na MS 2026 v USA, Kanade a Mexiku.
"Od prvej minúty som pochopil, čo pre túto krajinu futbal znamená. Už rok pracujeme na tom, aby sme reprezentáciu Brazílie priviedli späť na vrchol svetového futbalu,“ uviedol Ancelotti. Bývalý kouč Realu Madrid, AC Miláno či FC Chelsea tiež otvorene priznal, že chce dosiahnuť "viac víťazstiev, viac času a viac práce".
Šéf CBF Samir Xaud podčiarkol, že predĺženie kontraktu je súčasťou snahy "udržať Brazíliu na najvyššej úrovni svetového futbalu". Ancelotti má 18. mája oznámiť konečnú nomináciu na svetový šampionát. Brazília odohrá 31. mája prípravné stretnutie proti Paname na štadióne Maracana v Riu de Janeiro.
Na majstrovstvách sveta sa Brazílčania predstavia v základnej C-skupine a čakajú ich stretnutia proti výberom Maroka, Škótska a Haiti.
Zdroj: SITA.sk - Ancelotti zostane koučom reprezentácie Brazílie minimálne do MS 2030 © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: MS vo futbale 2026
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Duplantis je pripravený otvoriť novú sezónu Diamantovej ligy v Šanghaji
Duplantis je pripravený otvoriť novú sezónu Diamantovej ligy v Šanghaji
<< predchádzajúci článok
David Beckham sa stal prvým britským športovcom s miliardovým majetkom
David Beckham sa stal prvým britským športovcom s miliardovým majetkom