 Piatok 15.5.2026
 Meniny má Žofia
15. mája 2026

David Beckham sa stal prvým britským športovcom s miliardovým majetkom



David Beckham a jeho manželka Victoria majú spoločný majetok v hodnote viac než 1,1 miliardy libier. Niekdajší anglický futbalový reprezentant a opora stredu poľa Manchestru United David Beckham sa ...



britain_investitures_42900 676x451 15.5.2026 (SITA.sk) - David Beckham a jeho manželka Victoria majú spoločný majetok v hodnote viac než 1,1 miliardy libier.


Niekdajší anglický futbalový reprezentant a opora stredu poľa Manchestru United David Beckham sa podľa zoznamu Sunday Times Rich List pre roku 2026 stal prvým britským športovcom, ktorého majetok presiahol hranicu jednej miliardy libier.

Majetok Beckhama a jeho manželky Victorie dosiahol odhadovanú hodnotu 1,185 miliardy libier (1,36 miliardy eur), čím sa vyšvihli na druhú priečku medzi najbohatšími športovcami vo Veľkej Británii. Prvenstvo drží rodina bývalého šéfa Formuly 1 Bernieho Ecclestona s majetkom ohodnoteným na dve miliardy libier.

David Beckham, ktorý ukončil profesionálnu kariéru v roku 2013, je spoluvlastníkom futbalového klubu Inter Miami, ktorý je podľa odhadov hodnotený ako najcennejší klub v Major League Soccer s hodnotou 1,07 miliardy libier. Okrem toho má 51-ročný Beckham lukratívne zmluvy ako ambasádor značiek Adidas, Hugo Boss a ďalších.

Beckham počas svojej bohatej kariéry hral za Manchester United, Real Madrid, Los Angeles Galaxy, AC Miláno či Paríž Saint-Germain, získal viacero významných trofejí vrátane Premier League a Ligy majstrov. Bol tiež kapitán reprezentácie Anglicka.

Victoria Beckhamová sa preslávila ako členka skupiny Spice Girls, väčšinu svojho bohatstva získala prostredníctvom módnej značky.

Na Rich Liste nechýba ani sedemnásobný majster F1 Lewis Hamilton na piatom mieste s majetkom v hodnote 435 miliónov libier, golfista Rory McIlroy na siedmej pozícii s 325 miliónmi libier, boxer Anthony Joshua na ôsmej priečke s 240 miliónmi libier a jeho rival Tyson Fury na deviatom stupienku so 162 miliónmi libier. Podľa zoznamu zdieľajú desiate miesto útočník Bayernu Mníchov a anglickej reprezentácie Harry Kane a bývalý víťaz Wimbledonu Andy Murray so 110 miliónov libier.

Medzi podnikateľmi spojenými so športom sa prepadol spoluvlastník Manchester United Jim Ratcliffe, ktorého majetok klesol o 1,85 miliardy libier na 15,194 miliardy libier. Dôvodom bola znížená hodnota jeho petrochemickej spoločnosti Ineos na 17 miliárd libier v dôsledku rastúceho dlhu, klesajúcich tržieb a straty 515,7 milióna libier.

Na britskom zozname miliardárov sa objavili aj promotéri Barry a Eddie Hearnovci, ktorých kombinovaný majetok sa odhaduje na 1,035 miliardy libier. Barry je zakladateľom a prezidentom spoločnosti Matchroom Sport, ktorá patrí medzi popredných promotérov v boxe, šípkach a snookri. Jeho syn Eddie je predsedom tejto organizácie.



Zdroj: SITA.sk - David Beckham sa stal prvým britským športovcom s miliardovým majetkom © SITA Všetky práva vyhradené.

