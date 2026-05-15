Piatok 15.5.2026
Meniny má Žofia
15. mája 2026
Duplantis je pripravený otvoriť novú sezónu Diamantovej ligy v Šanghaji
Držiteľ svetového rekordu v skoku o žrdi vstupuje do sezóny plný očakávaní aj nervozity. Už v sobotu 16. mája sa v čínskom Šanghaji začne nový ročník prestížneho atletického seriálu ...
15.5.2026 (SITA.sk) - Držiteľ svetového rekordu v skoku o žrdi vstupuje do sezóny plný očakávaní aj nervozity.
Už v sobotu 16. mája sa v čínskom Šanghaji začne nový ročník prestížneho atletického seriálu Diamantová liga. Svetový rekordér v skoku o žrdi Armand "Mondo" Duplantis v predvečer novej sezóny priznal nervozitu, no zároveň je veľmi motivovaný pokračovať vo svojej neuveriteľnej víťaznej sérii.
Švéd narodený v USA bude v Číne čeliť solídnej konkurencii vrátane Gréka Emmanuila Karalisa, ktorý sa vo februári v Aténach posunul na druhé miesto v historických svetových tabuľkách s výkonom 617 cm. V Šanghaji sa predstvaia aj americký dvojnásobný majster sveta Sam Kendricks a austrálsky bronzový medailista z MS Kurtis Marschall.
Duplantis, ktorý neprehral od roku 2023, stanovil v marci svoj 15. svetový rekord, keď vo Švédsku prekonal výšku 631 cm. Logicky bude jedným z hlavných ťahákov podujatia v Číne.
"Som veľmi nadšený. Vždy mám trochu nervov pred prvou vonkajšou súťažou, čo mám rád, pretože ma to trochu nakopne a prináša inú energiu. Cítim sa dobre. Uvidíme zajtra, či to naozaj bude tak, ale skákanie tu mám veľmi rád. Milujem skákať za pekného osvetlenia v noci - veľký štadión vytvára skvelú atmosféru. Myslím si, že to bude zábava. Chcem skákať vysoko, ako vždy," uviedol v piatok dvojnásobný olympijský šampión a trojnásobný majster sveta.
Okrem Duplantisa púta aj štart strednotratiarskej kráľovnej Faith Kipyegonovej z Kene, nórskeho prekážkarského kráľa Karstena Warholma, olympijského šampióna na 200 metrov Letsileho Teboga z Botswany či úradujúcej majsterky sveta na 100 metrov cez prekážky Tobi Amusanovej z Nigérie. Ich účasť sľubuje dynamický štart DL.
V aktuálnom ročníku Diamantová liga "precestuje" cez štyri kontinenty a 15 miest. Vyvrcholí dvojdňovým finále 4. a 5. septembra v belgickom Bruseli.
Zdroj: SITA.sk - Duplantis je pripravený otvoriť novú sezónu Diamantovej ligy v Šanghaji © SITA Všetky práva vyhradené.
