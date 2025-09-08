|
Pondelok 8.9.2025
Meniny má Miriama
|
08. septembra 2025
Video: Celeste Buckingham s novinkou I Told You So pobláznila internet aj fanúšikov
Speváčka a autorka Celeste Buckingham predstavila svoj ďalší hudobný rozmer, ktorý mnohých úprimne prekvapil. Jej nová skladba I Told You So je snáď vo všetkých vonkajších ohľadoch niečím, čo od nej nikto nečakal.
Zdieľať
Keď Celeste Buckingham zverejnila na sociálnych sieťach fotografiu, kde je vo svadobných šatách, spustila tým malý internetový ošiaľ. Fanúšikovia, médiá, dokonca aj vzdialení príbuzní si mysleli, že sa naozaj vydala. „Volali mojej sestre z Ameriky, či som sa tajne vydala a ich nepozvala,“ hovorí Celeste. „Pritom som len teasovala nový klip. A aj keď som dlhý čas vo všetkých rozhovoroch hovorila, že som single, zdá sa, že jedna fotka v bielych šatách má väčšiu silu.“
Skutočnosť je však iná. A hoci celý týždeň sa objavujú ďalšie príspevky, z ktorých je zrejmé, že sa jedná o videoklip ku skladbe, gratulácie stále pribúdajú. I Told You So je nový singel a hoci v teasingu sú svadobné šaty, videoklip nie je romantický. Je drzý, ironický, presne mierený. A práve kontrast medzi vizuálom svadby a textom piesne vytvára ten efekt, ktorý Celeste nazýva: „sladký chaos s pointou.“
„S mamou sme na dovolenke vtipkovali, že keďže svadbu asi ešte dlho mať nebudem, spravím si aspoň klip. Nie kvôli šatám, ale kvôli tej predstave – rodina, slnko, oceán...“ povedala speváčka. Videoklip režíroval Michel De Freitas, s ktorým Celeste spolupracovala už tretíkrát. O styling, make-up aj vlasy sa aj tentokrát postaral Tomáš Tomšík. Natáčalo sa na Madeire a v klipe sa objavujú aj ľudia žijúci na Madeire. Zaujímavosťou je, že súčasťou videoklipu sú aj rodičia speváčky. „Otec je hviezdou celého klipu,“ hovorí s láskou Celeste.
Autenticitu videoklipu dodalo prostredie, v ktorom sa videoklip nakrúcal. Celeste Buckingham si vybrala hotel, ktorý štandardne ponúka priestor na skutočné svadby s výhľadom na oceán, slnkom zaliatu záhradu a aj obradné miesto. A túto ilúziu sa speváčka rozhodla rozbiť vtipným spôsobom.
Základ textu je veta: „Ja som ti to hovorila.“ Tú častokrát používa skoro každý, v tomto prípade sú to slová ženy mužovi, ktorý urobil nesprávne rozhodnutie. Na skladbe I Told You So pracovala Celeste koncom minulého roka s producentom Matějom Vávrom. O finálny master sa postaral Maiky Beatz. Tentokrát Celeste do textu neschovala žiadne metafory: „Je to azda moja jediná pieseň bez dvojzmyslu. Hovorí úplne priamo: Ja som ti to hovorila. A teraz si želáš, aby som to bola ja.“
Celeste Buckingham – I Told You So:
