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26. augusta 2026

Andrea Moravčíková môže zastupovať Slovensko na Súdnom dvore EÚ, vláda potvrdila jej kandidatúru


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS)

Súdny dvor Európskej únie vykladá právne predpisy Únie tak, aby ich uplatňovali rovnako vo všetkých krajinách EÚ. Vláda SR v ...



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moravcikova 676x469 26.8.2026 (SITA.sk) - Súdny dvor Európskej únie vykladá právne predpisy Únie tak, aby ich uplatňovali rovnako vo všetkých krajinách EÚ.


Vláda SR v stredu potvrdila ako kandidátku na sudkyňu Súdneho dvora Európskej únie sudkyňu Najvyššieho súdu SR Andreu Moravčíkovú. Túto uchádzačku začiatkom augusta podporilo v rámci voľby 11 členov Súdnej rady SR, ktorá jej nomináciu následne predložila na chválenie kabinetu. Funkčné obdobie aktuálnemu slovenskému zástupcovi na súdnom dvore Miroslavovi Gavalcovi končí v roku 2027.

Sudcovia Súdneho dvora EÚ sú vymenovaní po porade s výborom, ktorého úlohou je v zmysle Zmluvy o fungovaní Európskej únie (tzv. „výbor 255“) poskytovať stanovisko k vhodnosti kandidátov vykonávať túto funkciu. Funkčné obdobie sudcu súdneho dvora je šesťročné s možnosťou opätovného vymenovania do tejto funkcie.

Súdny dvor Európskej únie vykladá právne predpisy Únie tak, aby ich uplatňovali rovnako vo všetkých krajinách EÚ. Tiež urovnáva právne spory medzi vnútroštátnymi vládami a inštitúciami EÚ. Za určitých okolností ho môžu takisto využiť jednotlivci, spoločnosti alebo organizácie v prípade, že chcú podniknúť právne kroky proti inštitúcii EÚ, ak majú pocit, že nejakým spôsobom porušila ich práva.


Zdroj: SITA.sk - Andrea Moravčíková môže zastupovať Slovensko na Súdnom dvore EÚ, vláda potvrdila jej kandidatúru © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS)
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