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26. augusta 2026
Andrea Moravčíková môže zastupovať Slovensko na Súdnom dvore EÚ, vláda potvrdila jej kandidatúru
Súdny dvor Európskej únie vykladá právne predpisy Únie tak, aby ich uplatňovali rovnako vo všetkých krajinách EÚ. Vláda SR v ...
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26.8.2026 (SITA.sk) - Súdny dvor Európskej únie vykladá právne predpisy Únie tak, aby ich uplatňovali rovnako vo všetkých krajinách EÚ.
Vláda SR v stredu potvrdila ako kandidátku na sudkyňu Súdneho dvora Európskej únie sudkyňu Najvyššieho súdu SR Andreu Moravčíkovú. Túto uchádzačku začiatkom augusta podporilo v rámci voľby 11 členov Súdnej rady SR, ktorá jej nomináciu následne predložila na chválenie kabinetu. Funkčné obdobie aktuálnemu slovenskému zástupcovi na súdnom dvore Miroslavovi Gavalcovi končí v roku 2027.
Sudcovia Súdneho dvora EÚ sú vymenovaní po porade s výborom, ktorého úlohou je v zmysle Zmluvy o fungovaní Európskej únie (tzv. „výbor 255“) poskytovať stanovisko k vhodnosti kandidátov vykonávať túto funkciu. Funkčné obdobie sudcu súdneho dvora je šesťročné s možnosťou opätovného vymenovania do tejto funkcie.
Súdny dvor Európskej únie vykladá právne predpisy Únie tak, aby ich uplatňovali rovnako vo všetkých krajinách EÚ. Tiež urovnáva právne spory medzi vnútroštátnymi vládami a inštitúciami EÚ. Za určitých okolností ho môžu takisto využiť jednotlivci, spoločnosti alebo organizácie v prípade, že chcú podniknúť právne kroky proti inštitúcii EÚ, ak majú pocit, že nejakým spôsobom porušila ich práva.
Zdroj: SITA.sk - Andrea Moravčíková môže zastupovať Slovensko na Súdnom dvore EÚ, vláda potvrdila jej kandidatúru © SITA Všetky práva vyhradené.
Vláda SR v stredu potvrdila ako kandidátku na sudkyňu Súdneho dvora Európskej únie sudkyňu Najvyššieho súdu SR Andreu Moravčíkovú. Túto uchádzačku začiatkom augusta podporilo v rámci voľby 11 členov Súdnej rady SR, ktorá jej nomináciu následne predložila na chválenie kabinetu. Funkčné obdobie aktuálnemu slovenskému zástupcovi na súdnom dvore Miroslavovi Gavalcovi končí v roku 2027.
Sudcovia Súdneho dvora EÚ sú vymenovaní po porade s výborom, ktorého úlohou je v zmysle Zmluvy o fungovaní Európskej únie (tzv. „výbor 255“) poskytovať stanovisko k vhodnosti kandidátov vykonávať túto funkciu. Funkčné obdobie sudcu súdneho dvora je šesťročné s možnosťou opätovného vymenovania do tejto funkcie.
Súdny dvor Európskej únie vykladá právne predpisy Únie tak, aby ich uplatňovali rovnako vo všetkých krajinách EÚ. Tiež urovnáva právne spory medzi vnútroštátnymi vládami a inštitúciami EÚ. Za určitých okolností ho môžu takisto využiť jednotlivci, spoločnosti alebo organizácie v prípade, že chcú podniknúť právne kroky proti inštitúcii EÚ, ak majú pocit, že nejakým spôsobom porušila ich práva.
Zdroj: SITA.sk - Andrea Moravčíková môže zastupovať Slovensko na Súdnom dvore EÚ, vláda potvrdila jej kandidatúru © SITA Všetky práva vyhradené.
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