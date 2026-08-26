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 24hod.sk    Zo zahraničia

26. augusta 2026

Po záplavách stratil Nepál kontakt s takmer 400 ľuďmi, väčšinou zahraničnými turistami


Tagy: Nepálska vláda nezvestní ľudia Zahraniční turisti Záplavy

Úrady pátrajú po 384 cestovateľoch, prevažne cudzincoch, po záplavách, ktoré si vyžiadali najmenej osem obetí. Po mohutných záplavách, ktoré v stredu zasiahli ...



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nepal_flash_floods_31_76 676x451 26.8.2026 (SITA.sk) - Úrady pátrajú po 384 cestovateľoch, prevažne cudzincoch, po záplavách, ktoré si vyžiadali najmenej osem obetí.

Po mohutných záplavách, ktoré v stredu zasiahli nepálsku pohraničnú oblasť pri Tibete, stratili úrady kontakt s viac ako 380 turistami, väčšinou zo zahraničia. Nepálska turistická rada eviduje 384 nezvestných cestovateľov, pričom 291 z nich sú cudzinci a 93 občania Nepálu.



Populárny trek


Záplavy zasiahli najmä oblasť Syabrubesi, ktorá je východiskovým bodom populárneho treku do oblasti Langtang, ako aj ďalšie miesta využívané pútnikmi smerujúcimi k posvätnému Kailásu a jazeru Manasaróvar. Zábery z miesta ukazujú rozvodnenú rieku, ktorá strhávala domy a zaplavovala rozsiahle územia.



Až 291 zahraničných turistov


„Predbežné údaje získané od cestovných a turistických spoločností identifikovali 384 cestovateľov vrátane 291 zahraničných a 93 nepálskych občanov, s ktorými úrady stratili kontakt v postihnutých oblastiach,“ uviedla Nepálska turistická rada s tým, že úrady pracujú na overení miesta ich pobytu.


Polícia medzičasom potvrdila nájdenie najmenej ôsmich tiel, zatiaľ však nie je jasné, či niektoré z nich súvisia so skupinou nezvestných turistov. Rozsah škôd úrady zatiaľ nedokážu presne vyčísliť. Polícia však vyzvala ľudí, ktorí sa zdržiavajú v blízkosti riek, aby sa presunuli na bezpečnejšie miesta.




Zdroj: SITA.sk - Po záplavách stratil Nepál kontakt s takmer 400 ľuďmi, väčšinou zahraničnými turistami © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Nepálska vláda nezvestní ľudia Zahraniční turisti Záplavy
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