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26. augusta 2026

Španielska polícia chytila „Majstra útekov“, ktorý z väzenia ušiel už štyrikrát. Vrátane najprísnejšie stráženého


Tagy: Európsky zatykač Kriminálnik Španielská polícia Útek z väzenia Zločinec

Podľa úradov kládol odpor a viacerí ľudia, ktorí boli s ním, sa pokúsili zasiahnuť, pričom jeden z nich údajne zranil dvoch policajtov. Španielska polícia ...



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gettyimages 980041056 scaled 1 676x451 26.8.2026 (SITA.sk) - Podľa úradov kládol odpor a viacerí ľudia, ktorí boli s ním, sa pokúsili zasiahnuť, pričom jeden z nich údajne zranil dvoch policajtov.


Španielska polícia zadržala na úteku muža prezývaného „Majster útekov“, ktorému sa podarilo štyrikrát utiecť z väzenia, naposledy z väznice s najvyšším stupňom stráženia v Taliansku, oznámili v stredu úrady.

Podľa španielskej národnej polície muž, ktorý je v Taliansku hľadaný na základe európskeho zatykača, utiekol v decembri z tamojšej väznice tak, že prepílil mreže na okne a spustil sa dolu pomocou naviazaných posteľných plachiet.

„Akčný“ hrdina


Polícia uviedla, že predtým ušiel z väzníc v Terni a Parme v Taliansku a tiež z belgického väzenia, kde na prekonanie múrov použil „ľudskú pyramídu“. „Znie to ako z akčného filmu, ale realita je niekedy zvláštnejšia než fikcia,“ uviedla polícia vo vyhlásení, v ktorom opísala jeho opakované úteky.

Španielske úrady muža neidentifikovali ani neuviedli dôvod, prečo bol na neho vydaný zatykač. Označili ho však za „nebezpečného“.

Aktívny odpor


Zadržali ho v meste Tarragona na severovýchode Španielska potom, ako ho vystopovali v štvrti, kde sa údajne zdržiaval. Podľa úradov kládol odpor a viacerí ľudia, ktorí boli s ním, sa pokúsili zasiahnuť, pričom jeden z nich údajne zranil dvoch policajtov.

Pri sebe mal falošné doklady a dve 500-eurové bankovky, ktoré sú podľa polície zrejme falšované. Sudca nariadil jeho predbežnú väzbu bez možnosti prepustenia na kauciu až do jeho vydania do Talianska.


Zdroj: SITA.sk - Španielska polícia chytila „Majstra útekov“, ktorý z väzenia ušiel už štyrikrát. Vrátane najprísnejšie stráženého © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Európsky zatykač Kriminálnik Španielská polícia Útek z väzenia Zločinec
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