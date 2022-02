Andreas Žampa sa rozhodol neštartovať v super-G, otázny na olympiáde je aj ďalší štart Medlovej

Žampa nenašiel správne nastavenie

7.2.2022 (Webnoviny.sk) - Utorňajší super-G mužov na zimných olympijských hrách v Pekingu bude bez slovenskej účasti, Andreas Žampa sa v ňom nepredstaví.O štarte snoubordistky Klaudie Medlovej v disciplíne big air sa rozhodne až krátko pred jej začiatkom. Utorňajší šprint bežcov na lyžiach absolvujú zo Slovenska len ženy. Informoval o tom web Slovenského olympijského a športového výboru.Andreas Žampa sa rozhodol neštartovať na náročnej trati super-G pre nedostatok tréningových možností v Jen-čchingu, čo je výsledok neskoršieho príchodu do dejiska ZOH.Pôvodne mal do dejiska olympijských súťaží cestovať 1. februára, nejasný výsledok testu na koronavírus však zapríčinil, že ďalšie tri dni zostal doma. Po absolvovaní kompletnej procedúry sa do dejiska ZOH vybral v piatok 4. februára, v Olympijskej dedine v Jen-čchingu sa ubytoval na ďalší deň."Prišiel som o tri dni neskôr, ako som plánoval. Napriek tomu som sa chcel pretekať. Po dvoch tréningoch sme sa s tímom dohodli, že nepôjdeme na super-G. Nenašiel som správne nastavenie, aby som sa cítil v poriadku. Nechceme riskovať,“ povedal Andreas Žampa pre olympic.sk.Dvadsaťosemročný Tatranec by sa mal najbližšie predstaviť v obrovskom slalome, ktorý je na programe v nedeľu 13. februára a je jeho najlepšia disciplína. "Trénujeme ´obrák´, tam mám dobré nastavenie a na to sa chcem sústrediť,“ doplnil Andreas Žampa.Snoubordistka Klaudia Medlová sa zranila v tréningu krátko pred začiatkom sobotnej kvalifikácie slopestylu. V súčasnosti rehabilituje v Olympijskej dedine v Čang-ťia-kchou a verí, že si zranené koleno dá do poriadku do budúcotýždňovej pondelkovej kvalifikácie big airu. Väzy v kolene nemá potrhané."Klaudia Medlová má každý deň fyzioterapeutiu, dvakrát denne chodí aj na stacionárny bicykel. V utorok by nohu chcela zaťažiť ešte viac. Opuch v kolene sa jej nezväčšil, je to s jej štartom v ďalšej disciplíne optimistickejšie. Na snoubord sa postaví deň pred kvalifikáciou a podľa pocitov sa rozhodne, či bude štartovať,“ informoval lekár slovenskej výpravy Roman Fano.V utorňajšom šprinte voľnou technikou bežcov na lyžiach nebude štartovať Peter Mlynár.Skúsený 33-ročný pretekár skončil pred štyrmi rokmi v Pjongčangu v šprinte na 23. mieste, ale tam sa bežalo jeho obľúbenou klasickou technikou a navyše bol o štyri roky mladší. Medzitým prakticky ukončil profikariéru a vrátil sa len pre účasť v Pekingu. "Rokmi sa stráca dynamika a to je aj môj prípad. Preto sa na tejto olympiáde sústredím len na 15 km klasicky,"Na trať kvalifikácie šprintu sa vydajú zabojovať o postup medzi tridsiatku do vyraďovacej časti tri slovenské reprezentantky - Alena Procházková, Barbora Klementová a Kristína Sivoková. Niekdajšia skvelá šprintérka Procházková skončila v Pjongčangu 2018 v šprinte na 31. mieste.