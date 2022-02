Shiffrinová potrebuje rýchly reset, na olympiáde senzačne neprešla do 2. kola obrovského slalomu

Zlyhanie v Kronplatzi

Rýchly reset

7.2.2022 - Americká lyžiarska superhviezda Mikaela Shiffrinová senzačne neprešla na zimnej olympiáde v Pekingu do druhého kola obrovského slalomu.Obhajkyňa zlata na trati Ľadová rieka urobila chybu v siedmej bránke a nedokončila už prvé kolo pretekov.Shiffrinová má zo ZOH tri medaily vrátane dvoch zlatých, je šesťnásobnou majsterkou sveta a vo Svetovom pohári vyhrala úctyhodných 73 pretekov.Aktuálne však musela na zjazdovke v Jen-čchingu stráviť jednu z najväčších prehier v úžasnej kariére. "Bude ťažké sa z toho dostať, vlastne so žiadnou prehrou som sa nikdy nezmierila," skonštatovala 26-ročná Američanka.Preteky obrovského slalomu nedokončila predtým naposledy v roku 2018 v talianskom Kronplatzi. Trojnásobná majsterka sveta v slalome spomínala aj na to, ako jej vtedajšie zlyhanie v Kronplatzi zlomilo srdce a to nesúťažila ani na olympiáde."To je to, čo ma drží pri tom, aby som ďalej pracovala. Občas sa takáto chyba stane a nanešťastie sa to stalo aj dnes,“ podotkla Shiffrinová, ktorá neprišla ani po bránku s prvým medzičasom.Preteky v obrovskom slalome žien boli v programe ženského zjazdového lyžovania na ZOH 2022 ako prvé.V Pekingu má Shiffrinová v úmysle zúčastniť sa na všetkých piatich individuálnych súťažiach a pôvodne chcela útočiť na päť medailí. Už v stredu 9. 2. ju čaká slalom, v ktorom získala zlatú medailu už v roku 2014 na ZOH v Soči ako osemnásťročná.Spoločne s Petrou Vlhovou budú patriť medzi najväčšie favoritky na zisk zlatej medaily. "Snažím sa neustále zlepšovať a zdokonaľovať, aby som nerobila chyby a nevypadávala. Žiaľ, teraz som sa tomu nevyhla a som veľmi smutná. Potrebujem rýchly reset a koncentráciu na ďalšie preteky," dodala Shiffrinová.