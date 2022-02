Parrot podstúpil 12 chemoterapií a prekonal rakovinu, teraz na ZOH v Pekingu získal zlatú medailu

Historicky prvá medaila pre Čínu

Boj so zákernou rakovinou

7.2.2022 - Kanadský snowbordista Max Parrot získal na ZOH 2022 v Pekingu zlatú medailu v disciplíne slopestyle. O svojom prvenstve rozhodol už druhou z troch finálových jázd. Dostal za ňu známku 90,96 a ako jediný prenikol cez 90-bodovú hranicu.Druhý skončil domáci sedemnásťročný talent Su I-ming a zaistil pre Čínu prvú medailu v tejto disciplíne v histórii. Kanadský úspech umocnil bronzom Mark McMorris, pre ktorého to bola po ZOH v Soči 2014 a Pjongčangu 2014 tretia bronzová medaila. Obhajca zlata zo ZOH 2018 Američan Redmond Gerard skončil na štvrtej priečke.Dvadsaťsedemročný Parrot je šesťnásobný víťaz Winter X-Games, na ZOH bol pred štyrmi rokmi v Pjongčangu strieborný. O desať mesiacov neskôr sa dozvedel, že mu diagnostikovali Hodgkinov lymfóm, čo je druh rakoviny lymfatických uzlín.Podstúpil 12 chemoterapií v priebehu šiestich mesiacov, toto obdobie opísal ako najťažšie vo svojom živote. "Prežíval som skutočnú nočnú moru. Myšlienky na snowbording ma poháňali vpred, sníval som o tom, že sa ešte vrátim k súťaženiu," komentoval Parrot.Liečba sa vydarila a kanadský snowbordista postupne naberal na sile. Na prestížnych pretekoch Winter X-Games domninoval v rokoch 2019 aj 2020 v disciplínach big air aj slopestyle.A teraz pridal aj najväčší - olympijský triumf. "Max zdolal rakovinu a je krásne vidieť, ako sa mu teraz darí," podotkol Parrotov bronzový krajan Mark Morris.Budúci olympijský šampión v prvej jazde atakoval 80 bodov. V druhej jazde predviedol niekoľko pôsobivých prvkov ako rotácie a čisté dopady a vyšvihol sa na čelo, zostal na ňom až do konca."Vzdať sa nikdy neprichádzalo do úvahy, účinkovanie na olympiáde bolo obrovskou vzpruhou motivácie bojovať proti rakovine," dodal novopečený zlatý medailista.