Andreasa Žampu čakajú prvé preteky sezóny, obrovský slalom vo Val d’Isére bude mať sťažený

Predošlé skúsenosti so zraneniami

Výzvy sa nevzdá

9.12.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský reprezentant v zjazdovom lyžovaní Andreas Žampa absolvuje počas víkendu svoje prvé preteky vo Svetovom pohári 2022/2023, spolu s bratom Adamom Žampom sa predstavia v sobotňajšom obrovskom slalome vo francúzskom Val d'Isére.Dvadsaťdeväťročný Andreas vynechal októbrový úvodný "obrák" sezóny v rakúskom Söldene, no do druhého nastúpi aj so zlomenou rukou."S rakúskym a nemeckým tímom sme sa v ostatných dňoch pripravovali na ďalší svetový pohár. Práve počas tréningu som v poslednej jazde zavadil rukou o bránu. Bolesť bola okamžite intenzívna a po predošlých skúsenostiach so zlomenými prstami či zápästím som okamžite cítil, že niečo nie je v poriadku," vysvetlil Andreas Žampa svoje zranenie v tlačovej správe agentúry AMI Communications Slovakia.Vo štvrtok absolvoval vyšetrenie röntgenom v talianskom Merane a potom navštívil špeciálnu kliniku v rakúskom Innsbrucku."Napriek verdiktu som odhodlaný nevzdať preteky a vydať zo seba maximum. Preto sme sa po ceste na preteky zastavili na klinike, ktorá sa špecializuje na dlahy, s ktorými sa dá súťažiť. Bolo potrebné ju vyformovať tak, aby sa zmestila do rukavice a tiež bola prispôsobená úchytu paličky," povedal mladší z bratov Žampovcov, ktorý napriek zraneniu chce štartovať vo Francúzsku."Celá situácia je veľmi nešťastná, no ja sa len tak ľahko nevzdávam. Verím, že v sobotu dokážem podať čo najlepší výkon aj napriek tomuto zraneniu. Sezóna sa ešte len začala a ja určite nechcem prísť o žiadnu z výziev, ktoré sme si s Adamom aj Teom naplánovali," doplnil Andreas Žampa.V úvodnom obrovskom slalome sezóny v rakúskom Söldene sa zo slovenskej bratskej dvojice predstavil iba 32-ročný Adam Žampa, ktorý obsadil 23. miesto a získal zaň 8 bodov do celkového hodnotenia SP. Andreas v decembri súťažil v dvoch obrovských slalomoch Európskeho pohára v rakúskom Gurgli, dosiahol v nich 17. a 29. pozíciu.