Černák asistoval pri víťazstve Tampy nad Nashvillom, tréner „bleskov“ Cooper vytvoril rekord profiligy (video)

9.12.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový obranca Erik Černák bodoval v treťom zápase z ostatných štyroch, vo štvrtok pomohol tímu Tampa Bay Lightning zo zámorskej NHL k víťazstvu 5:2 nad Nashville Predators jednou asistenciou.Jeho tréner Jon Cooper zaznamenal 450. triumf v základnej časti NHL už v 741. dueli, čím o jeden prekonal dovtedajší historický rekord profiligy Bruca Boudreaua.Černák si pripísal sekundárnu asistenciu pri otváracom góle Braydena Pointa v 76. sekunde stretnutia, bola to jeho štvrtá prihrávka aj kanadský bod v 22. zápase sezóny 2022/2023. S časom na ľade 21:45 bol druhý najvyťažovanejší hráč "bleskov", zaknihoval aj tri plusové body, strelu, dva bloky a šesť bodyčekov, najviac v tíme.Kapitán Tampy Steven Stamkos si predĺžil bodovú sériu na 12 stretnutí (7+12), brankár Brian Elliott vychytal šieste víťazstvo za sebou.Cooper trénuje floridský tím od ročníka 2012/2013 a za ten čas ho doviedol k zisku dvoch Stanelyho pohárov (2020, 2021)."Mal som a mám to privilégium trénovať množstvo fenomenálnych hráčov, vrátane niektorých z najlepších na svete. Keď dosiahnete víťazstvo, sú to vaši hráči, ktorí ho vybojujú za vás," povedal tréner Lightning o svojom míľniku, citoval ho oficiálny web profiligy.Kanadský útočník Mitchell Marner opäť skóroval, vo štvrtok pripel k triumfu Toronta Maple Leafs 5:0 nad Los Angeles Kings a predĺžil si bodovú sériu už na 21 zápasov. Nazbieral počas nej 28 bodov (10+18). Stal sa 10. hráčom v NHL za ostatných 35 rokov s takou dlhou šnúrou a tretím aktívnym po Patrickovi Kaneovi a Sidneym Crosbym."Javorové listy" bodovali v 13. dueli bez prerušenia a siahajú na svoj klubový rekord - 16 súbojov z novembra a decembra 2003.