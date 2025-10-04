Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 4.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má František
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

04. októbra 2025

Andrej Babiš už rokuje o novej vláde, v nedeľu pôjde aj za prezidentom Pavlom – VIDEO, FOTO


Tagy: Český prezident Parlamentné voľby v Česku voľby v Česku

Líder hnutia ANO Andrej Babiš už začal rokovanie o novej vláde s predstaviteľmi krajne pravicovej strany Sloboda a priama demokracia (SPD) a pravicovej populistickej strany ...



Zdieľať
czech_republic_election_35692 676x451 5.10.2025 (SITA.sk) -

Líder hnutia ANO Andrej Babiš už začal rokovanie o novej vláde s predstaviteľmi krajne pravicovej strany Sloboda a priama demokracia (SPD) a pravicovej populistickej strany Motoristi.



V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Analytik Otto Eibl z Masarykovej univerzity pre AFP povedal, že Česko bude mať pravdepodobne vládu vedenú Babišom, ale otázkou je, s kým spojí sily. „Myslím si, že SPD... bude kľúčovým hráčom. Uvidíme, či bude spokojná s tým, že zostane mimo vlády a zároveň bude mať určitý vplyv na jej politiku,“ dodal Eibl.

Do Snemovne sa dostalo šesť politických subjektov, okrem hnutia ANO aj koalícia Spolu vedená Petrom Fialom a tiež STAN, Piráti, SPD a Motoristi.

Prezident Petr Pavel zagratuloval predsedovi ANO Andrejovi Babišovi k víťazstvu. „Výsledky ukazujú, že voliči potvrdili jednoznačne prevažujúce prozápadné smerovanie našej krajiny,“ uviedol Pavel. Dodal, že v nedeľu začne rokovať so všetkými stranami, ktoré uspeli vo voľbách. „Prajem si, aby Česká republika mala stabilnú vládu, ktorá bude riešiť zásadné otázky našej krajiny a bude garantovať prosperitu a bezpečnosť občanov,“ poznamenal.

Predseda hnutia STAN, ktoré je súčasťou odchádzajúcej českej vlády, uviedol, že sa chce skoro stretnúť s lídrami partnerských subjektov Spolu a Piráti. „Stopercentne sa stretneme," vyhlásil Vít Rakušan. O plánovanej schôdze s lídrom Spolu a doterajším premiérom Petrom Fialom a predsedom Pirátov Zdeňkom Hřibom povedal: „Je potrebné ukázať, že vo chvíli, keď sa končia jedny voľby, tak sa pripravujú tie ďalšie. To znamená, že potrebujeme koordinovať opozičnú prácu."



Zdroj: SITA.sk - Andrej Babiš už rokuje o novej vláde, v nedeľu pôjde aj za prezidentom Pavlom – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Český prezident Parlamentné voľby v Česku voľby v Česku
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Pellegrini pogratuloval Babišovi k víťazstvu v parlamentných voľbách, Fico mu zaželal šťastnú ruku – VIDEO, FOTO

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 