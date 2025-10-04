Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

04. októbra 2025

Pellegrini pogratuloval Babišovi k víťazstvu v parlamentných voľbách, Fico mu zaželal šťastnú ruku – VIDEO, FOTO


Slovenský prezident Peter Pellegrini poblahoželal občanom Českej republiky k pokojným a demokratickým voľbám s vysokou volebnou ...



66cdd461ee282982257892 676x451 4.10.2025 (SITA.sk) - Slovenský prezident Peter Pellegrini poblahoželal občanom Českej republiky k pokojným a demokratickým voľbám s vysokou volebnou účasťou.


V stanovisku k výsledkom parlamentných volieb v Českej republike, ktoré zaslal odbor Kancelárie prezidenta SR, tiež hlava štátu poblahoželala aj víťazovi volieb, teda hnutiu ANO a jeho predsedovi Andrejovi Babišovi.

"Verím, že Česká republika bude mať po voľbách vládu, ktorá prispeje k rozvoju slovensko-českých vzťahov a pomôže oživiť spoluprácu v rámci krajín V4," dodal Pellegrini v reakcii.
 
Babišovi blahoželal aj predseda slovenskej vlády Robert Fico (Smer-SD). "Práve som telefonicky zablahoželal víťazovi českých parlamentných volieb pánovi Andrejovi Babišovi a zaželal som mu šťastnú ruku a veľa múdrosti pri pretavovaní jeho volebného víťazstva do novej vládnej koalície," uviedol v reakcii na výsledky parlamentných volieb v susednej Českej republike.



Predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) taktiež pogratuloval Babišovi k presvedčivému víťazstvu vo voľbách. Dodal, že mu drží palce, aby bola čo najskôr zložená nová česká vláda.

"Už teraz sa teším na spoločné rokovanie, nielen nás, predsedov parlamentov, ale aj českej a slovenskej vlády tak, ako sme na to boli zvyknutí," povedal vo videu na sociálnej sieti.
 
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini pogratuloval Babišovi k víťazstvu v parlamentných voľbách, Fico mu zaželal šťastnú ruku – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

