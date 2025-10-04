|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 4.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má František
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
04. októbra 2025
Pellegrini pogratuloval Babišovi k víťazstvu v parlamentných voľbách, Fico mu zaželal šťastnú ruku – VIDEO, FOTO
Tagy: Parlamentné voľby v Česku Premiér Slovenskej republiky Prezident Slovenskej republiky voľby v Česku
Slovenský prezident Peter Pellegrini poblahoželal občanom Českej republiky k pokojným a demokratickým voľbám s vysokou volebnou ...
Zdieľať
4.10.2025 (SITA.sk) - Slovenský prezident Peter Pellegrini poblahoželal občanom Českej republiky k pokojným a demokratickým voľbám s vysokou volebnou účasťou.
V stanovisku k výsledkom parlamentných volieb v Českej republike, ktoré zaslal odbor Kancelárie prezidenta SR, tiež hlava štátu poblahoželala aj víťazovi volieb, teda hnutiu ANO a jeho predsedovi Andrejovi Babišovi.
Zobraziť fotogalériu k článku:
Voľby do Poslaneckej snemovne v Česku 2025 (fotografie)
"Verím, že Česká republika bude mať po voľbách vládu, ktorá prispeje k rozvoju slovensko-českých vzťahov a pomôže oživiť spoluprácu v rámci krajín V4," dodal Pellegrini v reakcii.
Babišovi blahoželal aj predseda slovenskej vlády Robert Fico (Smer-SD). "Práve som telefonicky zablahoželal víťazovi českých parlamentných volieb pánovi Andrejovi Babišovi a zaželal som mu šťastnú ruku a veľa múdrosti pri pretavovaní jeho volebného víťazstva do novej vládnej koalície," uviedol v reakcii na výsledky parlamentných volieb v susednej Českej republike.
Predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) taktiež pogratuloval Babišovi k presvedčivému víťazstvu vo voľbách. Dodal, že mu drží palce, aby bola čo najskôr zložená nová česká vláda.
"Už teraz sa teším na spoločné rokovanie, nielen nás, predsedov parlamentov, ale aj českej a slovenskej vlády tak, ako sme na to boli zvyknutí," povedal vo videu na sociálnej sieti.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini pogratuloval Babišovi k víťazstvu v parlamentných voľbách, Fico mu zaželal šťastnú ruku – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
V stanovisku k výsledkom parlamentných volieb v Českej republike, ktoré zaslal odbor Kancelárie prezidenta SR, tiež hlava štátu poblahoželala aj víťazovi volieb, teda hnutiu ANO a jeho predsedovi Andrejovi Babišovi.
Zobraziť fotogalériu k článku:
Voľby do Poslaneckej snemovne v Česku 2025 (fotografie)
"Verím, že Česká republika bude mať po voľbách vládu, ktorá prispeje k rozvoju slovensko-českých vzťahov a pomôže oživiť spoluprácu v rámci krajín V4," dodal Pellegrini v reakcii.
Babišovi blahoželal aj predseda slovenskej vlády Robert Fico (Smer-SD). "Práve som telefonicky zablahoželal víťazovi českých parlamentných volieb pánovi Andrejovi Babišovi a zaželal som mu šťastnú ruku a veľa múdrosti pri pretavovaní jeho volebného víťazstva do novej vládnej koalície," uviedol v reakcii na výsledky parlamentných volieb v susednej Českej republike.
Predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) taktiež pogratuloval Babišovi k presvedčivému víťazstvu vo voľbách. Dodal, že mu drží palce, aby bola čo najskôr zložená nová česká vláda.
"Už teraz sa teším na spoločné rokovanie, nielen nás, predsedov parlamentov, ale aj českej a slovenskej vlády tak, ako sme na to boli zvyknutí," povedal vo videu na sociálnej sieti.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini pogratuloval Babišovi k víťazstvu v parlamentných voľbách, Fico mu zaželal šťastnú ruku – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Parlamentné voľby v Česku Premiér Slovenskej republiky Prezident Slovenskej republiky voľby v Česku
Súvisiace články:
Výsledky českých volieb 2025: VO VOĽBÁCH v Českej republike ZVÍŤAZILO OPOZIČNÉ HNUTIE ANO (4. 10. 2025)
Reakcie českých predstaviteľov na výsledky volieb v ČR (4. 10. 2025)
Výsledky českých volieb 2025: Prvé reakcie na výsledky volieb v Českej republike (4. 10. 2025)
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Andrej Babiš už rokuje o novej vláde, v nedeľu pôjde aj za prezidentom Pavlom – VIDEO, FOTO
Andrej Babiš už rokuje o novej vláde, v nedeľu pôjde aj za prezidentom Pavlom – VIDEO, FOTO
<< predchádzajúci článok
Výsledky českých volieb 2025: Prvé reakcie na výsledky volieb v Českej republike
Výsledky českých volieb 2025: Prvé reakcie na výsledky volieb v Českej republike