Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 5.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Viera
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

05. októbra 2025

Pri obci Močiar sa zo strmého zrázu zrútilo auto, vodič ani spolujazdec nehodu neprežili


Tagy: Tragická nehoda

Auto sa zrútilo zo strmého zrázu, vodič ani spolujazdec neprežili. Nehoda sa stala na ceste v smere od obce Jalná približne 500 metrov pred obcou Močiar v okrese Banská Štiavnica. Ako priblížila banskobystrická ...



Zdieľať
557457641_1111237407867364_7864019626513984047_n 676x451 5.10.2025 (SITA.sk) - Auto sa zrútilo zo strmého zrázu, vodič ani spolujazdec neprežili. Nehoda sa stala na ceste v smere od obce Jalná približne 500 metrov pred obcou Močiar v okrese Banská Štiavnica. Ako priblížila banskobystrická polícia, informáciu o vážnej dopravnej nehode dostali v sobotu 4. októbra v neskorých večerných hodinách.


„Vozidlo s dvojčlennou posádkou zišlo z doposiaľ nezistených príčin mimo cestu a zrútilo sa strmým, hlbokým zrázom. Vozidlo zastavil náraz do stromu,“ opísala polícia. Vodič ani spolujazdec nehodu neprežili. V súvislosti s nehodou bolo začali trestné stíhanie pre prečin usmrtenia a do vyšetrovania pribrali aj znalcov z odboru súdneho lekárstva a dopravy. Okolnosti nehody sú predmetom vyšetrovania.


Zdroj: SITA.sk - Pri obci Močiar sa zo strmého zrázu zrútilo auto, vodič ani spolujazdec nehodu neprežili © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Tragická nehoda
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Andrej Babiš už rokuje o novej vláde, v nedeľu pôjde aj za prezidentom Pavlom – VIDEO, FOTO

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 